80‑90 का सिनेमा Vs आज की फिल्में: कहानियों से लेकर कमाई तक... कैसे बदल गया पूरा खेल?

80-90s Cinema Vs Today Films: 80-90 के दशक का सिनेमा और आज की फिल्में, दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग लगती है. उस समय फिल्में देखने का मतलब सिर्फ मनोरंजन और इमोशन होता था, जबकि आज फिल्में सिर्फ टाइमपास नहीं बल्कि एक पूरा एक्सपीरियंस बन चुकी हैं. पहले लोग थिएटर में जाकर ही फिल्म देखते थे, आज मोबाइल पर भी रिलीज का इंतजार रहता है. ये बदलाव धीरे-धीरे आया है, लेकिन अब साफ दिखता है कि सिनेमा की सोच, बनाने का तरीका और कमाई का मॉडल पूरी तरह बदल चुका है.

पहले की फिल्मों की कहानी बहुत सिंपल और सीधी होती थी. हीरो हमेशा अच्छा दिखाया जाता था और विलेन पूरी तरह बुरा होता था. आखिर में सच की जीत जरूर होती थी, जिससे लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलता था. परिवार, प्यार, दोस्ती और बदले जैसे इमोशन कहानी का अहम हिस्सा होते थे. दर्शक फिल्म देखकर खुश होकर थिएटर से बाहर निकलते थे और गाने भी लंबे समय तक याद रहते थे. लेकिन आज की फिल्मों में काफी बदलाव आ गया है. अब किरदार असली जिंदगी जैसे होते हैं, जिनमें अच्छाई और कमियां दोनों दिखती हैं.

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अब लोगों को पसंद आने लगे विलेन

कहानी भी ज्यादा रियल और सोचने पर मजबूर करने वाली होती है. आज की फिल्मों में कहानी लिखने का तरीका काफी बदल गया है. अब सिर्फ हीरो अच्छा और विलेन बुरा दिखाने से काम नहीं चलता. हर किरदार की अपनी एक बैकस्टोरी होती है, जिससे उसकी सोच और फैसले समझ में आते हैं. आज का हीरो भी कई बार गलत फैसले लेता है और ग्रे शेड को काफी पसंद किया जाता है. दर्शक अब वही कहानियां पसंद करता है जो असल जिंदगी के करीब लगें. इसी वजह छोटी, अलग और रियल लगने वाली कहानियां भी लोगों को खूब पसंद आ रही हैं.

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स्टार से ज्यादा कंटेंट की अहमियत

80-90 के दौर में फिल्मों की सक्सेस ज्यादातर हीरो पर टिकी होती थी. अगर फिल्म में बड़ा स्टार होता था, तो लोग मान लेते थे कि फिल्म जरूर चलेगी. उस दौर में कहानी से ज्यादा स्टार की पहचान मायने रखती थी. लेकिन अब समय बदल चुका है. आज के दर्शक सिर्फ बड़े नाम से खुश नहीं होते. अगर कहानी कमजोर है, तो बड़ा स्टार भी फिल्म को हिट नहीं बना पाता. वहीं, कई बार नए चेहरे और छोटे बजट की फिल्में भी सुपरहिट हो जाती हैं. अब लोग चेहरे नहीं, अच्छी कहानी और कंटेंट को ज्यादा पसंद करते हैं.

गानों का बदलता ट्रेंड

पहले की फिल्मों में गानों का बहुत बड़ा रोल होता था. एक फिल्म में कई गाने होते थे और हर गाना कहानी को आगे बढ़ाता था. लोग उन गानों को कैसेट और रेडियो पर बार-बार सुनते थे और उनसे जुड़ाव महसूस करते थे. आज के समय में फिल्मों में गानों की गिनती कम हो गई है. कई फिल्मों में सिर्फ 1 या 2 गाने ही होते हैं और वो भी ज्यादातर प्रमोशन के लिए बनाए जाते हैं. रीमिक्स गानों का ट्रेंड भी बढ़ गया है. हालांकि, आज भी कुछ अच्छे ओरिजिनल गाने आते हैं, लेकिन पहले जैसा हर गाने का जादू अब कम ही देखने को मिलता है.

तकनीक और बनाने का तरीका

पहले के समय में फिल्में बहुत कम रिसोर्सेज में बनाई जाती थीं. उस दौर में एक्शन और इमोशनल सीन असली तरीके से शूट किए जाते थे, जिससे उनमें एक अलग ही सच्चाई दिखती थी. लेकिन आज टेक्नोलॉजी ने फिल्म बनाने का तरीका पूरी तरह बदल दिया है. अब VFXm, CGI और नए कैमरों की मदद से फिल्में ज्यादा बड़ी, साफ और रियल लगती हैं. खास बात ये है कि अब कम बजट में भी शानदार फिल्म बनाई जा सकती है. यही वजह है कि आज की फिल्में दुनियाभर में पसंद की जा रही हैं और दर्शकों को हर बार कुछ नया देखने को मिलता है.

कमाई और रिलीज का बदलता खेल

80-90 के दौर में फिल्मों की कमाई का एक ही जरिया होता था और वो था थिएटर. अगर फिल्म सिनेमाघरों में चल गई तो ठीक, वरना सीधे नुकसान होता था. उस समय मेकर्स के पास पैसे निकालने के ज्यादा ऑप्शन नहीं होते थे. लेकिन आज समय बदल चुका है. अब फिल्मों की कमाई सिर्फ थिएटर तक सीमित नहीं है. ओटीटी प्लेटफॉर्म, सैटेलाइट राइट्स और डिजिटल राइट्स से भी अच्छी इनकम हो जाती है. इसलिए अगर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमजोर भी रहती है, तो बाकी प्लेटफॉर्म से नुकसान कवर हो जाता है. इसी वजह से अब हिट और फ्लॉप का मतलब पहले जैसा नहीं रहा.

दर्शक और कलाकार दोनों बदले

पहले लोग फिल्म सिर्फ टाइम पास और एंटरटेनमेंट के लिए देखते थे. कहानी कैसी है या लॉजिक क्या है, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे. लेकिन अब दर्शक काफी समझदार हो गया है. वे फिल्म देखने से पहले रिव्यू पढ़ता है, ट्रेलर देखता है और सोशल मीडिया पर लोगों की राय भी जानता है. फिल्म देखने के बाद अपनी ओपिनियन भी शेयर करता है. दूसरी तरफ कलाकारों का काम करने का तरीका भी बदल गया है. अब एक्टर सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है. वेब सीरीज, एड्स और सोशल मीडिया भी उनके करियर का अहम हिस्सा बन गए हैं. अब सिनेमा एक बड़ा बदलता सिस्टम बन चुका है.