आशा भोसले के निधन के बाद इस दिग्गज ने दुनिया को कहा अलविदा, 80 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, सितारों ने नम आंखों से दी विदाई

Actor Bharat Kapoor Passed Away: फिल्म इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है. दिग्गज सिंगर आशा भोसले के बाद अब फिल्मों और टीवी शोज में काम कर चुके दिग्गज एक्टर भरत कपूर का निधन हो गया है. भरत कपूर ने 80 साल की उम्र में अपने घर पर अंतिम सांस ली. दिग्गज एक्टर का निधन सोमवार, 27 अप्रैल को हुआ. एक्टर अवतार गिल ने भरत कपूर के निधन की खबर की पुष्टि की और बताया कि वे श्मशान घाट से लौटे हैं. भरत कपूर के परिवार में उनकी पत्नी और तीन बच्चे हैं.

27 अप्रैल को ली अंतिम सांस

दिग्गज एक्टर भरत कपूर का 27 अप्रैल को उम्र संबंधी समस्याओं की वजह से निधन हुआ. एक्टर अवतार गिल ने इस खबर की पुष्टि की और कहा, 'मैं अभी-अभी श्मशान घाट से लौटा हूं. जब उनके बेटे ने मुझे फोन किया, तो उसने बताया कि भरत की पिछले 3 दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी और वे घर पर ही थे. उससे पहले वे अस्पताल में भर्ती थे.'

30 अप्रैल को होगी प्रार्थना सभा

दिग्गज एक्टर भरत कपूर का अंतिम संस्कार सोमवार, 27 अप्रैल को सायन अस्पताल के पास स्थित श्मशान घाट पर किया गया. 'चौथा' की रस्म 30 अप्रैल को शाम 5 बजे से 7 बजे तक सायन अस्पताल के पास, भाऊ दाजी मार्ग स्थित नॉर्थ बॉम्बे एसोसिएशन (पंजाब एसोसिएशन) में पूरी की जाएगी. अवतार गिल ने आगे बताया, 'बहुत कम लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे, जिनमें करीबी रिश्तेदार और हमारे थिएटर ग्रुप के सदस्य शामिल थे. भरत कपूर के अंतिम संस्कार में राकेश बेदी, डायरेक्टर रमेश कुमार, एक्टर कुलदीप सिंह और हमारे थिएटर ग्रुप के कुछ और लोग मौजूद थे. उनकी प्रार्थना सभा 30 अप्रैल को शाम 5 से 7 बजे तक उनके घर पर होगी.'

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फिल्म इंडस्ट्री का जाना-माना चेहरा

बता दें कि भरत कपूर बॉलीवुड का एक जाना-माना चेहरा थे. उन्होंने 1970 के दशक की शुरुआत से लेकर 4 दशकों तक दर्जनों फिल्मों में काम किया. इस दौरान उन्होंने अलग-अलग किरदार निभाए. 1980 के दशक और 1990 के शुरुआती सालों में भरत कपूर ने कई फिल्मों में काम किया था. उन्हें स्क्रीन पर कितना भी समय मिला हो, लेकिन उनके किरदार यादगार रहे और दर्शकों के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ी. उन्हें ज्यादातर सपोर्टिंग और विलेन के किरदारों में देखा गया था.