Advertisement
trendingNow13077321
Hindi Newsबॉलीवुड‘मैं आज भी फेंके हुए…’ जब चली जावेद अख्तर की कलम, तो एंग्री यंग मैन ने उगले अंगारे, सालों बाद भी लोगों ने रटे हुए हैं ये फेमस डायलॉग्स

‘मैं आज भी फेंके हुए…’ जब चली जावेद अख्तर की कलम, तो एंग्री यंग मैन ने उगले अंगारे, सालों बाद भी लोगों ने रटे हुए हैं ये फेमस डायलॉग्स

70 के दशक में, जब हिंदी सिनेमा में सिनेमाघरों के बाहर पर्दे पर सिर्फ मुख्य हीरो के पोस्टर चस्पा होते थे, उस दौर में जावेद अख्तर ने अपनी सफलता की कहानी लिखी और अपने जिगरी दोस्त सलीम खान के साथ छा गए. जावेद अख्तर ने अपनी कलम से सिर्फ शेरों-शायरियां ही नहीं लिखी बल्कि हिंदी सिनेमा के उन आइकॉनिक डायलॉग को भी लिखा, जिन्होंने फिल्में रातों-रात हिट करवा दी. उनके लिखे गए डायलॉग आज भी सुने जाते हैं. आज उनके 80वें जन्मदिन पर आइए जानते हैं उनके लिखे डायलॉग 

 

Edited By:  Jyoti Rajput|Last Updated: Jan 17, 2026, 11:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘मैं आज भी फेंके हुए…’ जब चली जावेद अख्तर की कलम, तो एंग्री यंग मैन ने उगले अंगारे, सालों बाद भी लोगों ने रटे हुए हैं ये फेमस डायलॉग्स

80वां जन्मदिन मना रहे जावेद 70 के दशक में तब पोस्टर पर छाए गए थे, जब एक्ट्रेस तक को वहां पर कम ही जगह मिलती थी. उस दौर में जावेद अख्तर और सलीम खान की कलम ऐसी चली कि हर किसी की जुबां पर सिर्फ उनके ही डायलॉग थे. आज जावेद अख्तर के जन्मदिन पर उनके फेमस डायलॉग के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने पर्दे पर मुख्य भूमिका निभाने वाले अभिनेता को पहचान दी, चाहे वे अमिताभ बच्चन हों या फिर गब्बर. 70 के दशक से पहले जावेद साहब सिनेमा में संघर्ष के दिनों से गुजरे. न ठीक से रहने का ठिकाना था और न ही खाने का इंतजाम. चंद पैसे लेकर सपनों की नगरी में आने वाले जावेद ने अपना करियर खुद अपनी कलम से लिखा.

जावेद अख्तर की लिखाई
जावेद अख्तर ने साल 1971 में 'अंदाज़' और फिर 'जंजीर', 'दीवार', और साल 1975 में आई फिल्म 'शोले' जैसी फिल्मों में काम करके सफलता खुद लिखी. अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन बनाने वाले वही थे. जावेद का मानना था कि कहानी, कलाकार, और संवाद एक साथ सांस लेते हैं. अगर तीनों में से किसी में भी कमी आ जाए तो किरदार मर जाता है. उन्होंने अमिताभ बच्चन की 'जंजीर', 'दीवार', 'त्रिशूल', और 'डॉन' में डायलॉग लिखे.

अमिताभ बच्चन के लिए लिखे डायलॉग
जावेद जी ने फिल्म जंजीर में ‘जब तक बैठने को ना कहा जाए शराफत से खड़े रहो. ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं’, फिल्म डॉन में ‘डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है,’ और फिल्म दीवार में ‘आज खुश तो बहुत होगे तुम!", "मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता,’ और ‘मेरे पास मां है.’ ये आइकॉनिक डायलॉग अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के बीच फिल्माए गए और आज भी ये डायलॉग दर्शकों के बीच गूंजते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

आइकॉनिक डायलॉग
फिल्म शोले के गब्बर के आइकॉनिक डायलॉग भी सलीम और जावेद की जोड़ी ने ही लिखे. दोनों ने अपनी कलम से ‘कितने आदमी थे?’ ‘ये हाथ हमको दे दे ठाकुर!’, और ‘जो डर गया, समझो मर गया’ जैसे सदाबहार डायलॉग लिखे. गब्बर को आइकॉनिक गब्बर बनाने से लेकर अमरीश पुरी को 'मोगैंबो' बनाने वाले भी वही थे. उन्होंने ‘मोगैंबो खुश हुआ!’ और फिल्म त्रिशूल का अमिताभ बच्चन का डायलॉग ‘मेरे जख्म जल्दी नहीं भरते’ भी लिखा. जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए ये डायलॉग्स आज भी लोगों के कानों में गूंजते हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

Javed AkhtarAmitabh Bachchan

Trending news

'चलो काम पर वापस चलते हैं...' चुनाव में करारी हार के बाद राज ठाकरे का पहला संदेश
Maharashtra Elections 2026
'चलो काम पर वापस चलते हैं...' चुनाव में करारी हार के बाद राज ठाकरे का पहला संदेश
मुस्लिम वोटर्स का कांग्रेस से मोहभंग? मालेगांव में AIMIM और ISLAM ने उड़ाई कांग्रेस
Malegaon Municipal Election Results
मुस्लिम वोटर्स का कांग्रेस से मोहभंग? मालेगांव में AIMIM और ISLAM ने उड़ाई कांग्रेस
सलमान खान की फिल्म में क्या है विदेश मंत्रालय का रोल?गलवान पर रणधीर जायसवाल की सफाई
Battle Of Galwan
सलमान खान की फिल्म में क्या है विदेश मंत्रालय का रोल?गलवान पर रणधीर जायसवाल की सफाई
BMC Election: 'जिन्होंने मेरा घर गिराया, जनता ने...' उद्धव की हार पर बोलीं कंगना
BMC Election
BMC Election: 'जिन्होंने मेरा घर गिराया, जनता ने...' उद्धव की हार पर बोलीं कंगना
जिसे मुस्लिम पार्टी कहा गया उसी का खेला; महाराष्ट्र में AIMIM की जीत का हिंदू फैक्टर
AIMIM
जिसे मुस्लिम पार्टी कहा गया उसी का खेला; महाराष्ट्र में AIMIM की जीत का हिंदू फैक्टर
पहचान और पुराने नारे फेल; महाराष्ट्र ने राजनीति के ओल्ड चैप्टर को कर दिया क्लोज
Maharashtra Municipal Election Results
पहचान और पुराने नारे फेल; महाराष्ट्र ने राजनीति के ओल्ड चैप्टर को कर दिया क्लोज
पुणे में पवारों की एकता के बीच खिला कमल, चाचा-भतीजा बुरी तरह फेल, क्या होगा भविष्य?
Pune Election Results
पुणे में पवारों की एकता के बीच खिला कमल, चाचा-भतीजा बुरी तरह फेल, क्या होगा भविष्य?
असम में PM मोदी का मेगा वीकेंड प्लान, देंगे करोड़ों की सौगात
PM Modi Assam visit
असम में PM मोदी का मेगा वीकेंड प्लान, देंगे करोड़ों की सौगात
खूनखराबे के बीच वापसी... ईरान से लौटे भारतीयों ने क्या बताया, क्यों हो गए भावुक?
Indians Return from Iran
खूनखराबे के बीच वापसी... ईरान से लौटे भारतीयों ने क्या बताया, क्यों हो गए भावुक?
सिलीगुड़ी में मंदिर, बेलडांगा में उन्माद; क्या यही है ममता बनर्जी का ‘निर्भय बंगाल'
DNA
सिलीगुड़ी में मंदिर, बेलडांगा में उन्माद; क्या यही है ममता बनर्जी का ‘निर्भय बंगाल'