'डर है इसका कभी बदला नहीं लिया गया...' पहलगाम नरसंहार से गुस्से में जावेद अख्तर, लता मंगेशकर और फवाद क्या कह गए ये

Javed Akhtar Pahalgam Terror Attack: पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है. जिसने भी उस आतंकी हमले की गोलियों की आवाज सुनी और लोगों को चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी उसका दिल आज भी रो रहा है. ऐसे में फवाद खान की फिल्म को भारत में स्ट्रीम होने से बैन कर दिया गया है. ऐसे में बॉलीवुड के फेमस लिरिसिस्ट जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने ना केवल पहलगाम नरसंहार, बल्कि फवाद खान और लता मंगेशकर को लेकर खुलकर बात की.जिसके बाद से उनका बयान लोगों का ध्यान खींच रहा है.

नहीं मिला पाकिस्तान की तरफ से रिस्पांस

जावेद अख्तर ने पीटीआई से बात करते हुए कई मुद्दों पर बात की. जब इनसे भारत में पाकिस्तानी कलाकारों के बैन को लेकर सवाल पूछा गया तो इनका जवाब ऐसा है जो लोगों का ध्यान खींचने वाला है. अख्तर साहब ने कहा- 'इसके दो जवाब है. नुसरत फतेह अली खान, गुलाम अली, नूरजहां भारत जब आए थे तो यहां पर बेहतरीन स्वागत किया गया. फैज अहमद , जो उपमहाद्वीप के कवि हैं. वो पाकिस्तान में रह रहे थे. जब वो अटल बिहारी बाजपेयी के शासनकाल में भारत आए तो उनके साथ एक राष्ट्रध्यक्ष जैसा व्यवहार किया गया. जिस तरह का सम्मान सरकार ने दिया. मुझे डर है इसका कभी भी बदला नहीं लिया गया. मुझे पाकिस्तान के लोगों से वैसे तो कोई शिकायत नहीं है. लेकिन उनकी तरफ से हमारे कलाकारों को रेस्पांस तक नहीं मिला. ऐसा कब तक चलता रहेगा.'

