ये बॉलीवुड एक्टर बनेगा अगला जेम्स बॉन्ड? दिग्गज डायरेक्टर शेखर कपूर ने सुझाया नाम; दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म के लिए एजेंट की तलाश!

जेम्स बॉन्ड सीरीज की अगली फ्रेंचाइजी फिल्म 'बॉन्ड 26' के लिए मेकर्स ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. डेनियल क्रेग के बाद अब इस दमदार किरदार को कौन निभाएगा, उसकी कास्टिंग शुरू हो गई है.
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निर्देशक शेखर कपूर अक्सर सोशल मीडिया पर अपने विचार शेयर करते रहते हैं. शनिवार को उन्होंने बताया कि किस हीरो को अगले जेम्स बॉन्ड के तौर पर देखा जा सकता है. निर्देशक शेखर कपूर ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक नोट शेयर किया. इसमें उन्होंने बताया कि डेनियल क्रेग के बाद अगले जेम्स बॉन्ड जॉन अब्राहम हो सकते हैं. शेखर ने लिखा, "जैसे-जैसे अगले बॉन्ड की तलाश तेज हो रही है, डेनियल क्रेग के बाद अगले जेम्स बॉन्ड के लिए मेरा वोट जॉन अब्राहम को जाएगा."
निर्देशक ने बताया कि जॉन की 'शेकेन नॉट स्टर्ड' वाली पर्सनैलिटी और उनकी शानदार एक्टिंग स्किल्स उन्हें इस मशहूर किरदार के लिए एक बेहतरीन दावेदार बनाती हैं. उन्होंने लिखा, "जॉन निश्चित रूप से एक अच्छे अभिनेता हैं, जिनमें 'शेकेन, नॉट स्टर्ड' वाला कूल अंदाज और 'बॉन्ड वाला चार्म' भी है."
उन्होंने आगे लिखा, "वैसे, डेनियल क्रेग को जेम्स बॉन्ड के तौर पर तब कास्ट किया गया था, जब प्रोड्यूसर्स ने उन्हें मेरी फिल्म 'एलिजाबेथ' में देखा था." बता दें कि जेम्स बॉन्ड एक काल्पनिक ब्रिटिश जासूस है, जिसे 'एजेंट 007' के नाम से भी जाना जाता है. इसकी रचना 1953 में ब्रिटिश लेखक इयान फ्लेमिंग ने की थी. यह दुनिया की सबसे सफल और सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्म फ्रेंचाइजी है, जो अपनी शानदार एक्शन, स्टाइल और रोमांचक कहानियों के लिए जानी जाती है.
इसके बाद, ईयोन प्रोडक्शन ने 'जेम्स बॉन्ड' फ्रेंचाइजी में 25 फिल्में बनाईं, जबकि दो नॉन-ईयोन फिल्में, 'कसीनो रोयाल' और 'नेवर से नेवर अगेन', इस मुख्य सीरीज से अलग थीं. इन सालों में, कई एक्टर्स ने इस प्यारे जासूस का रोल निभाया है, जिनमें शॉन कॉनरी, डेविड निवेन, जॉर्ज लेजेनबी, रोजर मूर, टिमोथी डाल्टन, पियर्स ब्रॉसनन और डैनियल क्रेग शामिल हैं.
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