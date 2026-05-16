Advertisement
trendingNow13219657
Hindi Newsबॉलीवुडये बॉलीवुड एक्टर बनेगा अगला जेम्स बॉन्ड? दिग्गज डायरेक्टर शेखर कपूर ने सुझाया नाम; दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म के लिए एजेंट की तलाश!

ये बॉलीवुड एक्टर बनेगा अगला जेम्स बॉन्ड? दिग्गज डायरेक्टर शेखर कपूर ने सुझाया नाम; दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म के लिए एजेंट की तलाश!

जेम्स बॉन्ड सीरीज की अगली फ्रेंचाइजी फिल्म 'बॉन्ड 26' के लिए मेकर्स ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. डेनियल क्रेग के बाद अब इस दमदार किरदार को कौन निभाएगा, उसकी कास्टिंग शुरू हो गई है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: May 16, 2026, 10:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ये बॉलीवुड एक्टर बनेगा अगला जेम्स बॉन्ड? दिग्गज डायरेक्टर शेखर कपूर ने सुझाया नाम; दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म के लिए एजेंट की तलाश!

निर्देशक शेखर कपूर अक्सर सोशल मीडिया पर अपने विचार शेयर करते रहते हैं. शनिवार को उन्होंने बताया कि किस हीरो को अगले जेम्स बॉन्ड के तौर पर देखा जा सकता है. निर्देशक शेखर कपूर ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक नोट शेयर किया. इसमें उन्होंने बताया कि डेनियल क्रेग के बाद अगले जेम्स बॉन्ड जॉन अब्राहम हो सकते हैं. शेखर ने लिखा, "जैसे-जैसे अगले बॉन्ड की तलाश तेज हो रही है, डेनियल क्रेग के बाद अगले जेम्स बॉन्ड के लिए मेरा वोट जॉन अब्राहम को जाएगा."

जेम्स बॉन्ड बनेगा यह बॉलीवुड एक्टर?

निर्देशक ने बताया कि जॉन की 'शेकेन नॉट स्टर्ड' वाली पर्सनैलिटी और उनकी शानदार एक्टिंग स्किल्स उन्हें इस मशहूर किरदार के लिए एक बेहतरीन दावेदार बनाती हैं. उन्होंने लिखा, "जॉन निश्चित रूप से एक अच्छे अभिनेता हैं, जिनमें 'शेकेन, नॉट स्टर्ड' वाला कूल अंदाज और 'बॉन्ड वाला चार्म' भी है."

उन्होंने आगे लिखा, "वैसे, डेनियल क्रेग को जेम्स बॉन्ड के तौर पर तब कास्ट किया गया था, जब प्रोड्यूसर्स ने उन्हें मेरी फिल्म 'एलिजाबेथ' में देखा था." बता दें कि जेम्स बॉन्ड एक काल्पनिक ब्रिटिश जासूस है, जिसे 'एजेंट 007' के नाम से भी जाना जाता है. इसकी रचना 1953 में ब्रिटिश लेखक इयान फ्लेमिंग ने की थी. यह दुनिया की सबसे सफल और सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्म फ्रेंचाइजी है, जो अपनी शानदार एक्शन, स्टाइल और रोमांचक कहानियों के लिए जानी जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

फिल्म के लिए एजेंट की तलाश

इसके बाद, ईयोन प्रोडक्शन ने 'जेम्स बॉन्ड' फ्रेंचाइजी में 25 फिल्में बनाईं, जबकि दो नॉन-ईयोन फिल्में, 'कसीनो रोयाल' और 'नेवर से नेवर अगेन', इस मुख्य सीरीज से अलग थीं. इन सालों में, कई एक्टर्स ने इस प्यारे जासूस का रोल निभाया है, जिनमें शॉन कॉनरी, डेविड निवेन, जॉर्ज लेजेनबी, रोजर मूर, टिमोथी डाल्टन, पियर्स ब्रॉसनन और डैनियल क्रेग शामिल हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Shekhar Kapoor

Trending news

अब बंगाल की 7 सड़कों पर होगा गडकरी का कंट्रोल, सुवेंदु सरकार का बड़ा फैसला
west bengal news in hindi
अब बंगाल की 7 सड़कों पर होगा गडकरी का कंट्रोल, सुवेंदु सरकार का बड़ा फैसला
अब हिंदू समुदाय को भोजशाला में आने-जाने और पूजा की पूरी छूट, ASI का आदेश
bhojshala case
अब हिंदू समुदाय को भोजशाला में आने-जाने और पूजा की पूरी छूट, ASI का आदेश
उत्तर में तपेगा आसमान, दक्षिण में बरसेंगे बादल; आखिर क्या है अल-नीनो इफेक्ट?
Weather
उत्तर में तपेगा आसमान, दक्षिण में बरसेंगे बादल; आखिर क्या है अल-नीनो इफेक्ट?
सही वोट कटने नहीं देंगे,फर्जी वोट बनने नहीं देंगे... SIR से पहले भगवंत मान ने चेताया
Bhagwant Singh Mann
सही वोट कटने नहीं देंगे,फर्जी वोट बनने नहीं देंगे... SIR से पहले भगवंत मान ने चेताया
भारत का वो राज्य जो पूरे देश को खिलाता है नमक, इस जगह को कहते हैं सॉल्ट कैपिटल
India popular dish
भारत का वो राज्य जो पूरे देश को खिलाता है नमक, इस जगह को कहते हैं सॉल्ट कैपिटल
पंजाब की मुख्यमंत्री सेहत योजना मरीज़ों के लिए बनी सहारा,40 साल के मरीजों को भी राहत
Punjab CM
पंजाब की मुख्यमंत्री सेहत योजना मरीज़ों के लिए बनी सहारा,40 साल के मरीजों को भी राहत
'या तो धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत हटाएं या खुद जवाबदेही लीजिए', सरकार पर बरसे राहुल
neet paper leak
'या तो धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत हटाएं या खुद जवाबदेही लीजिए', सरकार पर बरसे राहुल
तीसरा बच्चा पैदा करने पर 30 हजार, चौथे पर 40 हजार;आबादी बढ़ाने को आंध्र सरकार का ऑफर
andhra pradesh population
तीसरा बच्चा पैदा करने पर 30 हजार, चौथे पर 40 हजार;आबादी बढ़ाने को आंध्र सरकार का ऑफर
सिर्फ स्वाद नहीं, अपने अंदर सदियों का इतिहास समेटे हुए है 'लौंगलता'
Lounglata
सिर्फ स्वाद नहीं, अपने अंदर सदियों का इतिहास समेटे हुए है 'लौंगलता'
कुछ युवा कॉकरोच की तरह... CJI ने टिप्पणी पर दी सफाई! मैंने युवाओं की नहीं की आलोचना
Chief Justice of India
कुछ युवा कॉकरोच की तरह... CJI ने टिप्पणी पर दी सफाई! मैंने युवाओं की नहीं की आलोचना