'अगर कोई बच्चा आपके पास...' एक्ट्रेस के संगीन आरोपों पर फिल्म मेकर सुभाष घई ने तोड़ी चुप्पी, लगा होठों को चूमने का एलीगेशन

कई सारे शोज में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस नेहल वडोलिया ने फिल्म मेकर सुभाष घई पर कई घिनौने आरोप लगाए थे. एक्ट्रेस का कहना है कि सुभाष घई ने एक कमरे में उन्हें लिप किस करने की कोशिश की. अब इन संगीन आरोपों को लेकर वेटरन डायरेक्टर सुभाष घई ने चुप्पी तोड़ी है.
Subhash Ghai Break Silence on Nehal: कई सारे शोज में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस नेहल वडोलिया ने फिल्म मेकर सुभाष घई पर कई घिनौने आरोप लगाए थे. एक्ट्रेस का कहना है कि सुभाष घई ने एक कमरे में उन्हें लिप किस करने की कोशिश की. अब इन संगीन आरोपों को लेकर वेटरन डायरेक्टर सुभाष घई ने चुप्पी तोड़ी है. फिल्म मेकर ने इंस्टाग्राम पर ऐसा पोस्ट लिखा जिसे उनके जवाब के तौर पर देखा जा रहा है.
नेहल के आरोपों पर सुभाष घई का जवाब
सुभाष घई ने इंस्टाग्राम पर गार्डन की एक फोटो शेयर की. जिसके कैप्शन में लिखा - 'अगर कोई बच्चा आपके पास मदद करने के लिए आता है तो सीनियर एक्सपर्ट की ड्यूटी है कि वो उसे अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने में मदद करे और उसे गाइडेंस दे.'
म्युचुअल रिस्पेक्ट सबसे जरूरी
आगे लिखा- 'लेकिन, आजकल अनजान लोगों से मिलना डरावना लगता है. वहां, वो प्रमोशन के लिए सही या गलत बयानों के साथ सोशल मीडिया पर दिखना चाहते हैं. जैसा कि मैं आजकल सुन रहा हूं. ईश्वर उनका भला करे. एक सम्मान जनक करियर बनाने के लिए म्युचुअल रिस्पेक्ट सबसे जरूरी है.'
क्या है नेहल का फिल्म मेकर पर आरोप?
दरअसल, नेहल ने गलाटा इंडिया को दिए इंटरव्यू में फिल्म मेकर सुभाष घई पर कई आरोप लगाए थे. एक्ट्रेस ने कहा था कि वो उनके मैनेजर को डेट कर रही थीं. एक दिन वो उन्हें उनसे मिलवाने के लिए होटल ले गया.वहां पर दो कमरे थे. एक वो लोग शराब पी रहे थे और दूसरे में वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए गए थे. एक्ट्रेस ने दावा किया कि सुभाष ने मुझसे कहा कि चलो बालकनी दिखाता हूं.वो मुझे एकदम करीब से घूरने लगे. फिर बोले तुम्हारी हंसी खूबसूरत है.
पास आकर मेरे...
करीब आकर एकदम से देखा तो वो इतने क्लोज आ गए थे कि मुझे उनका बड़ा चश्मा, मफलर और पाउट किया हुआ फेस दिख रहा था.उनकी आंखें बंद थी मैंने अपना चेहरा फेर लिया था. तो उनके होंश मेरे गाल पर टच हो गए. आपको बता दें, एक्ट्रेस 'गंदी बात 3', 'जुली' और 'हाउस अरेस्ट' में नजर आ चुकी हैं.
