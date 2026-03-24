‘धुरंधर 2’ की सफलता के बीच राकेश बेदी पर लगा गंभीर आरोप, वायरल वीडियो पर एक्टर ने तोड़ी चुप्पी

Dhurandhar 2 Actor Rakesh Bedi Controversy : साल 2025 की बिगेस्ट स्पाई फिल्म ‘धुरंधर’ और 2026 की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म ‘धुरंधर द रिवेंज’ में अपने शानदार अभिनय से एक्टर राकेश बेदी ने लोगों का दिल जीत लिया. खासतौर पर फिल्म के क्लाइमैक्स में उनके किरदार की सच्चाई को जानकर सभी हैरान रह गए. लेकिन इसी बीच फिल्म के ट्रेलर के दौरान एक ऐसी घटना हुई कि देखने वालों ने उनके कैरेक्टर पर सवाल खड़े कर दिए.
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आदित्य धर की स्पाई एक्शन फिल्म ‘धुरंधर द रिवेंज’ इस समय बॉक्स ऑफिस धमाकेदार कमाई कर रही है, जिसके चलते फिल्म का आंकड़ा 800 करोड़ रुपए के पार जा चुका है. वहीं फिल्म की सफलता के बीच फिर से एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी सामने आकर खड़ी हो गई है. दरअसल, फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान सभी कलाकार को स्टेज पर आना था, जिसमें राकेश बेदी और सारा अर्जुन भी शामिल थे. इस ट्रेलर लॉन्च से कथित तौर पर ऐसी खबरें सामने आईं कि राकेश बेदी ने फिल्म में अपनी बेटी का किरदार निभाने वाली को-एक्ट्रेस सारा अर्जुन को किस किया है. इस घटना के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने एक्टर को बुरा-भला कहना शुरू कर दिया, जिसके बाद एक्टर ने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए खबरों के पीछे का सच बताया है.
‘धुरंधर द रिवेंज’ में पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जमील जमाली का किरदार निभाने वाले एक्टर राकेश बेदी इस कॉन्ट्रोवर्सी पर अपना रिएक्शन दिया है. उन्होंने ट्रेलर लॉन्च के दौरान हुई इस घटना पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद बताया है. उन्होंने कंट्रोवर्सी पर जवाब देते हुए कहा, मेरे हावभाव को गलत समझा गया है, ये पूरी तरह से स्नेह से प्रेरित था. एक छोटी सी घटना हुई थी, ‘धुरंधर’ में मेरी बेटी का किरदार निभाने वाली सारा अर्जुन जब शूटिंग के लिए सेट पर आती थी, तो मैं उसे गले लगाया और प्यार से माथे पर किस करता, बिल्कुल मेरी बेटी की तरह.’
सारा के साथ करना चाहते थे काम
राकेश बेदी ने इस घटना के बारे में आगे बात करते हुए कहा, ‘मैं उससे बस यही कहता कि चिंता मत करो, हम साथ में एक बढ़िया सीन करेंगे. लेकिन ट्रेलर लॉन्च के दौरान, जब मैंने उसी तरह उसका गले लगाया, तो लोगों ने तरह-तरह की बातें लिखना शुरू कर दिया.’ एक्टर ने इस घटना पर सफाई देते हुए कहा कि ‘मैं उसके साथ हमेशा से ही ऐसे व्यवहार करता आया हूं.’
कॉन्ट्रोवर्सी पर दी सफाई
एक्टर ने इस घटना पर आगे बात करते हुए बताया कि कैसे इतनी छोटी सी बात सोशल मीडिया पर एक बड़ी घटना बनकर विवाद में बदल गई. राकेश बेदी ने कहा, ‘शुक्र है, कुछ लोगों ने मेरा बचाव किया, लेकिन सच कहूं तो, लोगों को बस बोलने का बहाना चाहिए होता है. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना…’
फिल्म की सफलता को कर रहे एंजॉय
राकेश बेदी ने आगे कहा, ‘फिल्म से मिलने वाली सफलता सच में एक अच्छा अनुभव है, ऐसी सफलता किसी को जीवन में बार बार नहीं मिलती चाहे वो एक्टर हो, राइटर या डायरेक्टर हो. बहुत ही कम लोग ऐसी सफलता का अनुभव कर पाते हैं.’ जमील के किरदार से लोगों का दिल जीत लेने वाले एक्टर राकेश बेदी को उस समय ट्रोल किया जा रहा है, जब ‘धुरंधर 2’ बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है.
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