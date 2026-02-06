Advertisement
trendingNow13100552
Hindi Newsबॉलीवुडदिल्ली से गायब हो गए 800 बच्चे, क्या ये है मर्दानी 3 का प्रमोशन? YRF ने दिया जवाब

दिल्ली से गायब हो गए 800 बच्चे, क्या ये है 'मर्दानी 3' का प्रमोशन? YRF ने दिया जवाब

Rani Mukerji की फिल्म 'मर्दानी 3' को लेकर बवाल मचा हुआ है. बीते कई दिनों से दिल्ली से 800 लोगों के लापता होने की खबरें आ रही है. कई लोग इसे 'मर्दानी 3' फिल्म के प्रमोशन से कनेक्ट कर रहे हैं. इन खबरों को लेकर अब वाईआरएफ ने बयान जारी किया है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Feb 06, 2026, 08:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मर्दानी 3
मर्दानी 3

800 Children Missing In Delhi: रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी को लेकर बीते कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही  हैं जिसने सभी को हैरान कर दिया है. ऐसा इसलिए क्योंकि बीते दिनों से दिल्ली से बीते 15 दिनों में 800 बच्चों के गायब होने का दावा किया जा रहा है. ये खबर सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रही है. ये खबर 'मर्दानी 3' रिलीज के बाद से ही आ रही है. जिसके बाद से कुछ लोग सोशल मीडिया पर इस खबर का कनेक्शन 'मर्दानी 3' के प्रमोशन से कर रहे हैं. अब इन खबरों को लेकर वाईआरएफ की तरफ से बयान जारी किया गया है. जिसमें उन्होंने इन खबरों को लेकर चुप्पी तोड़ी.

दिल्ली पुलिस का ट्वीट
दरअसल, शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने ट्विटर पर लिखा- 'कुछ क्लू के बाद हमें पता चला कि दिल्ली में लापता लड़कियों की बढ़ती संख्या को लेकर फैलाया जा रहा प्रचार पैसे देकर करवाया जा रहा है. पैसों के लिए दहशत फैलाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. हम ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे.' दिल्ली पुलिस का ये ट्वीट मिनटों में वायरल हो गया. 

YRF ने झाड़ा पल्ला

Add Zee News as a Preferred Source

जब इसी ट्वीट को लेकर न्यूज एजेंसी IANS से बात करते हुए वाईआरएफ के प्रवक्ता ने कहा- 'यशराज फिल्म्स 50 साल पुरानी कंपनी है. जिसकी स्थापना नैतिक मूल्यों और पारदर्शिता के मूल सिद्धान्तों पर हुई है.सोशल मीडिया पर जो भी आरोप चल रहे हैं उसका हम खंडन करते हैं. 'मर्दानी 3' के प्रचार अभियान ने इस तरहसे मुद्दों को सनसनीखेज बना दिया है. हमें अपने अधिकारियों पर पूरा भरोसा है कि वो समय आने पर सभी तथ्यों और सच्चाइयों को सामने लेकर आएंगे.'

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Yash Raj Films (@yrf)

'डर बहुत लगता है...'गाजियाबाद में तीन बहनों के सुसाइड मामले में करीना कपूर का बेबाक जवाब, बोलीं- सही डायरेक्शन में मूव करें

दिल्ली पुलिस ने जारी किए आंकड़े
जैसे ही दिल्ली से 800 बच्चों लोगों के लापता होने की खबरें आने लगी तो पुलिस ने आंकड़े जारी किए. इन आंकड़ों में बताया गया कि जनवरी महीनों में लापता होने वाले लोगों की कुल संख्या में कोई खास बदलाव नहीं है.जनवरी, 2024 में 1,684 लोग लापता हुए. जनवरी 2025 में 1,786  लोग, और जनवरी 2026 में 1,777 लोग लापता हुए.इन आंकड़ों के मुताबिक इस बार पिछले साल की तुलन में कम लोग लापता हुए हैं. पिछले साल 436 बच्चों के लापता होने की शिकायत दर्ज हुई थी और इस साल 430 बच्चों के रिपोर्ट दर्ज हुई है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Rani MukerjiMardaani 3

Trending news

UGC और शंकराचार्य विवाद पर खामोशी पर 'घूसखोर...' के मुद्दे पर 24 घंटे में एक्शन; वजह
Ghuskhor Pandat
UGC और शंकराचार्य विवाद पर खामोशी पर 'घूसखोर...' के मुद्दे पर 24 घंटे में एक्शन; वजह
US के साथ ट्रेड डील को रामदेव ने बताया देश का सामर्थ्य, राजनीति में किसे बताया बालक?
Zee Real Heroes Award 2026
US के साथ ट्रेड डील को रामदेव ने बताया देश का सामर्थ्य, राजनीति में किसे बताया बालक?
मुश्किलों को पीछे छोड़ आगे बढ़ीं..., अब दुनिया में अलग पहचान; जानें 'घूंघट स्टोरी'
Zee Real Heroes 2026
मुश्किलों को पीछे छोड़ आगे बढ़ीं..., अब दुनिया में अलग पहचान; जानें 'घूंघट स्टोरी'
'दुनिया पर खतरा...', ZEE रियल हीरोज संवाद में संरक्षणवादी पूर्णिमा बर्मन की चेतावनी
Zee Real Heroes Award 2026
'दुनिया पर खतरा...', ZEE रियल हीरोज संवाद में संरक्षणवादी पूर्णिमा बर्मन की चेतावनी
नेतृत्व विवाद पर सिद्धारमैया के बेटे का बड़ा दावा, शिवकुमार ने उड़ा दिया मजाक
Karnataka Congress
नेतृत्व विवाद पर सिद्धारमैया के बेटे का बड़ा दावा, शिवकुमार ने उड़ा दिया मजाक
8 साल की सानवी ने 4895 मीटर ऊंची चोटी पर फहराया तिरंगा; 'जी संवाद' के मंच पर...
Zee Real Heroes Award 2026
8 साल की सानवी ने 4895 मीटर ऊंची चोटी पर फहराया तिरंगा; 'जी संवाद' के मंच पर...
अमित शाह के कश्मीर दौरे पर भड़के आतंकी, कश्मीरी पंडितों को दी जान से मारने की धमकी
Jammu Kashmir
अमित शाह के कश्मीर दौरे पर भड़के आतंकी, कश्मीरी पंडितों को दी जान से मारने की धमकी
'पहले की सरकारों ने मुंबई से टैक्स वसूला, लेकिन अब..',मंगल लोढ़ा का विपक्ष पर निशाना
Zee Real Heroes Award 2026
'पहले की सरकारों ने मुंबई से टैक्स वसूला, लेकिन अब..',मंगल लोढ़ा का विपक्ष पर निशाना
केरल की इस गर्ल स्टूडेंट का भी था कोरियन कनेक्शन? सुसाइड केस में बढ़ी पुलिस की उलझन!
Kerala
केरल की इस गर्ल स्टूडेंट का भी था कोरियन कनेक्शन? सुसाइड केस में बढ़ी पुलिस की उलझन!
मेघालय खदान हादसा: भीषण धमाके में बढ़ी मरने वालों की संख्या, टीम कर रही है रेस्क्यू
Meghalaya News
मेघालय खदान हादसा: भीषण धमाके में बढ़ी मरने वालों की संख्या, टीम कर रही है रेस्क्यू