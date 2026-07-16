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80s की खूबसूरत हीरोइन... रजनीकांत-कमल हासन संग किया काम, एक बयान पर मचा बवाल, दर्ज हुए 22 केस; फैंस ने बनवा दिया मंदिर

Guess This Top Actress: साउथ सिनेमा की एक खूबसूरत एक्ट्रेस की जिंदगी की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है. बचपन के गहरे दर्द से उबरकर उन्होंने तमिल फिल्मों पर राज किया. विवादों से घिरे रहने के बावजूद फैंस ने उनके लिए मंदिर तक बनवा दिया. चविए बताते हैं उन एक्ट्रेस के बारे में, जिस पर दर्ज हुए थे 22 केस.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 16, 2026, 10:42 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:42 AM IST
80s की खूबसूरत हीरोइन... रजनीकांत-कमल हासन संग किया काम, एक बयान पर मचा बवाल, दर्ज हुए 22 केस; फैंस ने बनवा दिया मंदिर
Image Credit: Guess This Top ActressSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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