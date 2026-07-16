/80s की खूबसूरत हीरोइन... रजनीकांत-कमल हासन संग किया काम, एक बयान पर मचा बवाल, दर्ज हुए 22 केस; फैंस ने बनवा दिया मंदिर

साउथ सिनेमा में नाम और शोहरत कमाने वाली एक मशहूर एक्ट्रेस की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी जैसी रही है. उन्होंने बड़े पर्दे पर जितनी सक्सेस देखी, असल जिंदगी में उनका संघर्ष उतना ही बड़ा और परेशान करने वाला रहा. एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौ पर हिंदी फिल्मों से करियर शुरू करने वाली इस अदाकारा ने 80-90 के दशक में तमिल सिनेमा पर राज किया. लेकिन चकाचौंध से भरी इस दुनिया के पीछे छुपा उनका दर्द बहुत गहरा था, जिसने उनके शुरुआती जीवन को बुरी तरह इफेक्ट किया था.
हम यहां खुशबू सुंदर की बात कर रहे हैं, जिन्होंने एक इंटरव्यू में अपनी जिंदगी के सबसे बड़े और काले सच का खुलासा किया था. उन्होंने बताया था कि जब वे सिर्फ 8 साल की थीं, तब उनके पिता ने उनका यौन शोषण किया था. उन्होंने कहा था, ‘ये एक ऐसी मुश्किल चीज है, जिसने मुझे लंबे समय तक परेशान किया और इसे चाहकर भी भुलाया नहीं जा सकता’. इसके खिलाफ आवाज उठाते हुए उन्होंने खुद को उस दलदल से बाहर निकाला और अपने दम पर तमिल सिनेमा में एक बड़ा मुकाम हासिल किया.
शादी से पहले संबंध वाले बयान पर विवाद
खुशबू सुंदर ने रजनीकांत, कमल हासन, वेंकटेश, सत्यराज और प्रभु जैसे दिग्गज स्टार्स के साथ कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं. साल 2005 में वे उस समय बड़े विवादों में आ गई थीं, जब उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर सिक्योरिटी और जिम्मेदारी का ध्यान रखा जाए, तो शादी से पहले संबंध बनाने में कोई बुराई नहीं है. उनके इस बयान ने तमिलनाडु की राजनीति और समाज में एक बड़ा भूचाल ला दिया था. उनके खिलाफ कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए. इतना ही नहीं, उनके ऊपर 22 क्रिमिनल केस दर्ज हुए थे.
एक्ट्रेस पर दर्ज हुए थे 22 केस
ये कानूनी लड़ाई देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंची, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान करते हुए खुशबू सुंदर के खिलाफ दर्ज सभी 22 मामलों को पूरी तरह खारिज कर दिया. तमिलनाडु में खुशबू सुंदर की पॉपुलैरिटी का आलम ये था कि उनके चाहने वालों ने दीवानगी में एक नया इतिहास रच दिया. फैंस ने राज्य में बकायदा खुशबू सुंदर को समर्पित एक मंदिर बनवा डाला. वो भारत की उन चुनिंदा जीवित एक्ट्रेसेस में से एक बन गईं, जिन्हें उनके लाइफटाइम में ही भगवान जैसा दर्जा मिला.
खुशबू सुंदर की पर्सनल लाइफ
खुशबू सुंदर ने साल 2000 में फिल्म डायरेक्टर सुंदर सी से शादी की. इन दोनों की मुलाकात फिल्मों में एक साथ काम करने के दौरान हुई थी. आज उनकी दो बेटियां हैं और दोनों की इस शादी को तमिल फिल्म इंडस्ट्री की सबसे मजबूत सेलिब्रिटी शादियों में गिना जाता है. फिल्मों में लीड रोल कम करने के बाद उन्होंने टेलीविजन का रुख किया. उन्होंने कई मशहूर रियलिटी शो होस्ट किए, जज की भूमिका निभाई और अपने पति के साथ मिलकर टीवी सीरियल और फिल्मों का प्रोडक्शन भी संभाला.
राजनीति में एक्टिव हैं खुशबू सुंदर
फिल्म इंडस्ट्री के साथ-साथ खुशबू सुंदर ने राजनीति में भी काफी एक्टिव भूमिका निभाई. वे पहले डीएमके पार्टी से जुड़ीं, फिर कांग्रेस में शामिल हुईं और बाद में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा का हिस्सा बन गईं. एक्टिंग, टेलीविजन, प्रोडक्शन और पॉलिटिक्स, हर एक क्षेत्र में उन्होंने कदम रखा और अपनी एक बहुत ही अलग और मजबूत पहचान बनाई. आज भी उनका नाम साउथ सिनेमा के साथ-साथ देश की राजनीति में बहुत सम्मान और बड़े गर्व के साथ लिया जाता है.