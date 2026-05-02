80s का मशहूर चेहरा.. जो सी-ग्रेड फिल्मों के लिए तरसा, फिर अचानक हुआ गुमनाम, 34 साल बाद भी है लापता, पत्नी ने कर ली दूसरी शादी

फिल्म इंडस्ट्री में सफलता जितनी तेजी से मिलती है, उतनी ही जल्दी छिन भी जाती है. कई कलाकार ऐसे रहे, जिन्होंने शुरुआत में पहचान बनाई, लेकिन समय के साथ काम की कमी, संघर्ष और हालात ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया. ये कहानी भी ऐसे ही एक एक्टर की है, जो कभी बड़े पर्दे पर नजर आता था, लेकिन बाद में हालात इतने बिगड़े कि उसे सी-ग्रेड फिल्मों के लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ी. करियर की शुरुआत में इस कलाकार ने कई फिल्मों में काम किया और इंडस्ट्री में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई.

लेकिन समय के साथ उन्हें अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलना बंद हो गए. धीरे-धीरे उनका करियर ढलान पर आने लगा और उन्हें छोटे-मोटे रोल्स या कम बजट की फिल्मों के लिए भी इंतजार करना पड़ने लगा. इन्हीं पराशानियों के बीच के बीच एक समय ऐसा आया जब वो अचानक सबकी नजरों से गायब हो गए.

'कर्ज' एक्टर

हम जिस एक्टर के बारे में बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि ‘कर्ज’ (Karz 1980) फिल्म के हीरो राज किरन हैं. जिन्होंने 80 के दशक में अपनी अलग पहचान बनाई थी. उन्हें खास तौर पर फिल्म ‘कर्ज’ और ‘अर्थ’ में उनके काम के लिए याद किया जाता है. हालांकि फिल्म ‘कर्ज’ में मेन लीड में एक्टर ऋषि कपूर नजर आए थे, लेकिन राज किरण की मौजूदगी ने दर्शकों का ध्यान खींचा था. इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें वो स्टारडम नहीं मिल पाया जिसकी उम्मीद की जा रही थी. समय के साथ राज किरण का करियर कमजोर पड़ता गया.

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सी-ग्रेड फिल्मों में भी नहीं मिला काम

एक्टर की लाइफ में काम की कमी इतनी बढ़ गई कि उन्हें सी-ग्रेड फिल्मों में काम करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा. इंडस्ट्री में नए चेहरों के आने और बदलते ट्रेंड्स के कारण उनका नाम धीरे-धीरे पीछे छूटता चला गया. इसी दौरान उनकी निजी जिंदगी भी मुश्किलों से घिर गई. सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि एक समय के बाद राज किरण अचानक लापता हो गए. उनके बारे में कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई और धीरे-धीरे वह एक रहस्य बन गए. बताया जाता है कि वो पिछले 34 सालों से लापता हैं और आज तक उनके बारे में कोई सही जानकारी नहीं मिल पाई है. उनके गायब होने को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई गईं, लेकिन सच आज भी साफ नहीं हो पाया.

पत्नी ने की दूसरी शादी

राज किरन की गुमशुदगी का असर उनके परिवार पर भी पड़ा. लंबे समय तक इंतजार के बाद उनकी पत्नी ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया और दूसरी शादी कर ली. ये फैसला आसान नहीं रहा होगा, लेकिन हालात ने उन्हें ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर किया. लेकिन आज भी राज किरन का नाम एक ऐसे एक्टर के रूप में लिया जाता है, जिसकी जिंदगी सस्पेंस बनकर रह गई.