मौत की खबरों से परेशान हुआ बॉलीवुड का सबसे खूंखार विलेन,दर्ज की पुलिस शिकायत, 250 से ज्यादा फिल्मों में कर चुका काम

Raza Murad Death Rumors: सोशल मीडिया पर कई बार मौत की खबरें उड़ जाती हैं. ऐसी ही एक खबर वेटरन बॉलीवुड एक्टर और फिल्मों के मशहूर खलनायक रजा मुराद को लेकर उड़ी. जिससे नाराज होकर एक्टर ने मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई. अपनी शिकायत में रजा का कहना है कि बार-बार सोशल मीडिया पर आई उनकी मौत की खबरों से और इस पर सफाई देते देते परेशान हो गए हैं.