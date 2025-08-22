मौत की खबरों से परेशान हुआ बॉलीवुड का सबसे खूंखार विलेन,दर्ज की पुलिस शिकायत, 250 से ज्यादा फिल्मों में कर चुका काम
बॉलीवुड

मौत की खबरों से परेशान हुआ बॉलीवुड का सबसे खूंखार विलेन,दर्ज की पुलिस शिकायत, 250 से ज्यादा फिल्मों में कर चुका काम

Raza Murad को लेकर बड़ी खबर हैं. बॉलीवुड के दिग्गज खलनायक की मौत की खबरों से परेशान हो गए हैं.इसे लेकर इन्होंने पुलिस में शिकायत भी की. इसके साथ ही अपना बयान दर्ज करवाया.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Aug 22, 2025, 06:20 PM IST
Raza Murad Death Rumors: सोशल मीडिया पर कई बार मौत की खबरें उड़ जाती हैं. ऐसी ही एक खबर वेटरन बॉलीवुड एक्टर और फिल्मों के मशहूर खलनायक रजा मुराद को लेकर उड़ी. जिससे नाराज होकर एक्टर ने मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई. अपनी शिकायत में रजा का कहना है कि बार-बार सोशल मीडिया पर आई उनकी मौत की खबरों से और इस पर सफाई देते देते परेशान हो गए हैं. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

raza murad

