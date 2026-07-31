‘अब ‘एनिमल’ जैसी फिल्म मत बनाना...’, आखिर क्यों ‘महाभारत’ के ‘कृष्ण’ ने रणबीर कपूर को दे डाली ये नसीहत?

नितेश तिवारी और रणबीर कपूर की मच अवेटेड फिल्म ‘रामायण’ को लेकर लेकर सोशल मीडिया पर काफी समय से जबरदस्त बज बना हुआ था. फैंस लंबे वक्त से पर्दे पर इस पौराणिक कहानी को देखने का इंतजार कर रहे थे. हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया, जिसे लेकर लोगों के बीच मिला-जुला रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है. कुछ लोग इस ट्रेलर की खूब तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ थोड़े निराश नजर आए. ट्रेलर की शुरुआत रावण बने यश के दमदार किरदार से होती है और फिर रणबीर कपूर की राम के किरदार में झलक दिखाई देती है.
इतना ही नहीं, फिल्म के ट्रेलर में रणबीर कपूर के राम से ज्यादा यश के रावण वाले किरदार की तारीफ हो रही है. इसी बीच ‘महाभारत’ के ‘कृष्ण’ का रोल निभाकर घर-घर मशहूर हुए नितीश भारद्वाज ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर फिल्म की पूरी टीम को बधाई दी. नितीश का मानना है कि ये फिल्म इंटरनेशनल कैटेगरी में भारत के लिए ऑस्कर अवॉर्ड जरूर जीत सकती है. उन्होंने सत्यजीत रे और शेखर कपूर के बाद नितेश तिवारी को भारतीय सिनेमा का बड़ा नाम बताया और मेकर्स के काम को खूब सराहा.
‘महाभारत’ फेम नितीश भारद्वाज ने रणबीर कपूर की एक्टिंग की तारीफ करते हुए उन्हें एक खास सलाह दी है. उनका कहना है कि रणबीर कपूर अब बेहद बड़े और दिग्गज कलाकार बन चुके हैं, इसलिए समाज और देश की संस्कृति को सही राह दिखाना भी उनकी जिम्मेदारी है. इसके साथ ही नितीश ने अपील की कि रणबीर को भविष्य में ऐसी हिंसा या अभद्र भाषा वाली फिल्मों में काम नहीं करना चाहिए, जिनमें उनकी इमजे खराब हो. चाहे इसके लिए कितना भी बड़ा ऑफर क्यों न मिले, उन्हें अपनी स्क्रीन इमेज और बोली को साफ-सुथरा ही रखना चाहिए.
उन्होंने अपनी बात रखते हुए ये उम्मीद जताई कि लोग साई पल्लवी को माता सीता के रोल में पूरे दिल से अपनाएंगे. इसके साथ ही उन्होंने फिल्म में पारंपरिक म्यूजिक, ढोलक, मंजीरे और तुलसीदास जी की चौपाइयों का जादू महसूस करने की अपनी इच्छा जाहिर की. उनका साफ मानना है कि ‘रामायण’ की असली खूबसूरती और उसकी आत्मा तो इन्हीं पारंपरिक चौपाइयों में ही बसी है. फिल्म बनाने वाली टीम की लगन और मेहनत की दिल खोलकर तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि वे इस शानदार कहानी को सिनेमाघरों में कम से कम पांच बार जाकर देखना पसंद करेंगे.
ये फिल्म बेहद ग्रैंड स्केल पर बनाई जा रही है, जिसका अनुमानित बजट करीब 4000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी, लारा दत्ता, अरुण गोविल, काजल अग्रवाल, रवि दुबे, विवेक ओबेरॉय, सौरभ सचदेवा और रकुल प्रीत सिंह जैसे बड़े शानदार कलाकारों की टोली नजर आ हही है. हालांकि, लोग सनी देओल को लेकर भी काफी एक्साइटेड हैं, जो फिल्म में हनुमान के रोल में नजर आने वाले हैं, लेकिन मेकर्स ने एक बड़ा मास्टरस्ट्रोक खेलते हुए फिल्म के हालिया रिलीज ट्रेलर में सनी देओल का रोल दिखाया ही नहीं.
माना जा रहा है कि उनकी एंट्री सीधे फिल्म के धमाकेदार क्लाइमैक्स या फिर अगले पार्ट में देखने को मिलेगी, जिससे फैंस का इंतजार और बढ़ गया है. बता दें, फिल्म ‘रामायण: पार्ट 1’ इसी साल दिवाली 2026 के मौके पर दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जबकि इसका दूसरा पार्ट साल 2027 दिवाली के मौके पर रिलीज होगा. इस बड़े प्रोजेक्ट का वर्ल्डवाइड डिस्ट्रीब्यूशन सोनी पिक्चर्स संभाल रहा है, जबकि नॉर्थ इंडिया में इसे धर्मा प्रोडक्शंस रिलीज करेगा. मेकर्स को उम्मीद है कि ये फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक नया मील का पत्थर साबित हो सकती है.