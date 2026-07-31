Add Zee Business As A Preferred Source
App

‘अब ‘एनिमल’ जैसी फिल्म मत बनाना...’, आखिर क्यों ‘महाभारत’ के ‘कृष्ण’ ने रणबीर कपूर को दे डाली ये नसीहत?

Nitish Bharadwaj Advice To Ranbir Kapoor: नितेश तिवारी और रणबीर कपूर की मच अवेटेड फिल्म ‘रामायण’ का ट्रेलर रिलीज होते ही इंटरनेट पर छा गया. इसी बीच टीवी के ‘श्रीकृष्ण’ नितीश भारद्वाज ने इसकी जमकर तारीफ की, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने रणबीर को एक नसीहत भी दे डाली, जो तेजी से वायरल हो रही है और हर किसी का ध्यान खींच रही है.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 31, 2026, 10:56 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 10:56 AM IST
‘अब ‘एनिमल’ जैसी फिल्म मत बनाना...’, आखिर क्यों ‘महाभारत’ के ‘कृष्ण’ ने रणबीर कपूर को दे डाली ये नसीहत?
Image Credit: Nitish Bharadwaj Advice To Ranbir Kapoor

About the Author

Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पालम अग्निकांड में जांच रिपोर्ट में MCD और फायर सर्विस की बड़ी लापरवाही उजागर
Palam Fire Tragedy44 min ago
2
Delhi News44 min ago
3
USA47 min ago
4
Stock Market47 min ago
5
Lock Upp 250 min ago