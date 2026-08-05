/‘महाभारत’ के अश्वत्थामा से ‘गजनी’ के धर्मात्मा तक... प्रदीप रावत के वो 6 किरदार, जिन्होंने पर्दे पर रचा इतिहास; कभी नहीं भूल पाएंगे लोग

हिंदी सिनेमा से लेकर साउथ सिनेा तक अपनी दमदार पहचान बनाने वाले दिग्गज अभिनेता प्रदीप रावत अब हमारे बीच नहीं रहे. 74 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली. वे लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ाई लड़ रहे थे. उनके अचानक चले जाने की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री और उनके फैंस के बीच शोक की लहर दौड़ गई है. उन्होंने अपने लंबे करियर में हिंदी सिनेमा के साथ-साथ साउथ सिनेमा में भी कई हिट फिल्में दी और यादगार रोल प्ले किए, जिन्हें खूब पसंद किया जाता है. खास तौर पर ‘विलेन’ के किरदारों में लोगों ने उनके खूब पसंद किया.
अपने बेहतरीन अभिनय के दम पर उन्होंने सिनेमा की दुनिया में एक खास मुकाम हासिल किया. उनका निधन फिल्म जगत के लिए एक बड़ी क्षति है. फिल्मों में आने से पहले प्रदीप रावत को बी.आर. चोपड़ा के मशहूर टीवी सीरियल ‘महाभारत’ से बड़ी पहचान मिली थी. इस शो में उन्होंने ‘अश्वत्थामा’ का किरदार निभाया था, जिससे वे घर-घर में पहचाने जाने लगे थे. इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड की बड़ी फिल्मों में भी काम किया. आज हम आपको उनके 6 किरदारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने पर्दे पर उन्हें अलग पहचान दिया और जिन्हें कभी भूलाया नहीं जा सकता.
साल 1999 में रिलीज हुई जॉन मैथ्यू मथान डायरेक्टेड ‘सरफरोश’ प्रदीप रावत के करियर की शुरुआती बड़ी फिल्मों में गिनी जाती है. फिल्म में आमिर खान, नसीरुद्दीन शाह, सोनाली बेंद्रे और मुकेश ऋषि लीड रोल में नजर आए थे. प्रदीप रावत ने आतंकवादी नेटवर्क से जुड़े सुल्तान उर्फ अशरफ खान का किरदार निभाया था. भले ही उनका रोल बहुत लंबा नहीं था, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और खतरनाक अंदाज ने लोगों का ध्यान खींचा था. इसी फिल्म ने उन्हें एक सीरियस और इफेक्टिव विलेन के रोल में पहचान दिलाई थी.
2004 में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म ‘सई’ का डायरेक्शन एस.एस. राजामौली ने किया था. फिल्म में नितिन, जनेलिया डिसूजा और शशांक जैसे कलाकार नजर आए थे. प्रदीप रावत ने इसमें खूंखार गैंगस्टर बिक्षु यादव का रोल निभाया था. ये किरदार उनकी सबसे पॉपुलर साउथ सिनेमा के किरदारों में से एक माना जाता है. फिल्म में उनकी दबंग पर्सनैलिटी, डायलॉग डिलीवरी और और डर पैदा करने वाला अंदाज लोगों को खूब पसंद आया. इस रोल ने उन्हें तेलुगु सिनेमा में एक बड़े और भरोसेमंद विलेन के रोल में स्थापित कर दिया.
साल 2016 में रिलीज हुई तेलुगु ब्लॉकबस्टर ‘सरैनोडु’ का डायरेक्शन बोयापाटी श्रीनु ने किया था. फिल्म में अल्लू अर्जुन, रकुल प्रीत सिंह, कैथरीन ट्रेसा और आदि पिनिसेट्टी लीड रोल में नजर आए थे. प्रदीप रावत ने फिल्म में प्रभावशाली नेता और खतरनाक विरोधी ओबुल रेड्डी का किरदार निभाया था. उनका किरदार सत्ता, दबदबे और अपराध का मेल था. अल्लू अर्जुन और प्रदीप रावत के बीच टकराव वाले सीन को लोगों ने काफी पसंद किया. फिल्म की कमर्शियल सक्सेस के साथ उनका ये किरदार हमेशा के लिए यादगार बन गया.
2008 में रिलीज हुई ए आर मुरुगदॉस निर्देशित ‘गजनी’ प्रदीप रावत के करियर की सबसे यादगार फिल्मों में गिनी जाती है. फिल्म में आमिर खान, असिन और जिया खान लीड रोल में थे. प्रदीप रावत ने इसमें बिजनेसमैन और गैंगस्टर गजनी धर्मात्मा का रोल निभाया था. उनकी खतरनाक बॉडी लैंग्वेज, ठंडे दिमाग वाली क्रूरता और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस ने इस किरदार को बेहद फेमस बना दिया. फिल्म की जबरदस्त सक्सेस के बाद लोग उन्हें उनके असली नाम से ज्यादा ‘गजनी’ के नाम से पहचानने लगे, जो उनकी पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा सबूत है.
साल 2001 में रिलीज हुई ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म ‘लगान’ का डायरेक्शन आशुतोष गोवारिकर ने किया था. फिल्म में आमिर खान, ग्रेसी सिंह, राचेल शेली और पॉल ब्लैकथॉर्न जैसे कलाकार थे. प्रदीप रावत ने फिल्म में देवा सिंह सोढ़ी का किरदार निभाया था, जो एक पूर्व सैनिक और बेहतरीन गेंदबाज था. शुरुआत में वो गांव वालों से दूरी बनाए रखता है, लेकिन बाद में क्रिकेट टीम का अहम मेंबर बन जाता है. ये किरदार नेगेटिव नहीं, बल्कि इंस्पिरेशनल था और प्रदीप रावत की अभिनय क्षमता का अलग पक्ष ऑडियंस के सामने लेकर आया.