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‘महाभारत’ के अश्वत्थामा से ‘गजनी’ के धर्मात्मा तक... प्रदीप रावत के वो 6 किरदार, जिन्होंने पर्दे पर रचा इतिहास; कभी नहीं भूल पाएंगे लोग

Pradeep Rawat 6 Memorable Roles: 74 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता प्रदीप रावत ने अपने लंबे करियर में कई ऐसे किरदार निभाए, जो आज भी दर्शकों के जेहन में जिंदा हैं. आज भी उनके किरदारों को खूब पसंद किया जा है, जिनमें सबसे ज्यादा ‘महाभारत’ के अश्वत्थामा और ‘गजनी’ के धर्मात्मा शामिल हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 05, 2026, 09:47 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 09:47 AM IST
‘महाभारत’ के अश्वत्थामा से ‘गजनी’ के धर्मात्मा तक... प्रदीप रावत के वो 6 किरदार, जिन्होंने पर्दे पर रचा इतिहास; कभी नहीं भूल पाएंगे लोग
Image Credit: Pradeep Rawat 6 Memorable Roles

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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