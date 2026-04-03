80s की खूबसूरत एक्ट्रेस...पहली फिल्म में ली सिर्फ 10 रुपये फीस, फिर बन गई हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस; बाप-बेटे संग कर चुकी हैं रोमांस

हिंदी सिनेमा का मशहूर गाना 'गोरी है कलईयां' फेम एक्ट्रेस जया प्रदा किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. 70 और 80 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री पर इनका जलवा था. यहां तक कि 80s में इनती गिनती उन हीरोइनों में होती थी जो मोटी फीस लेती थीं. लेकिन इनके सिर पर इश्क का खुमार ऐसा चढ़ा का कि अपना करियर की दांव पर लगा दिया. बॉलीवुड के गलियारे में इनका और फिल्म प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा के अफेयर के चर्चे खूब उड़ने लगे.

पहली फिल्म में ली सिर्फ 10 रुपये फीस

एक्ट्रेस ने महज 14 साल की उम्र में पहली तेलुगु फिल्म 'भूमिकोसम' में काम किया था. हिंदी फिल्मों में फिल्म 'सरगम' से डेब्यू किया था. इस फिल्म में उनके साथ ऋषि कपूर नजर आए थे. एक वक्त में धर्मेंद्र के साथ उनकी जोड़ी काफी पसंद की जाती थी. उन्होंने धर्मेंद्र के साथ शहजादे, धर्म और कानून, न्यायदाता जैसी फिल्मों में काम किया है. इतना नहीं धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल के साथ भी जया प्रदा ने काम किया है. सनी के साथ वह वीरता और मजबूर जैसी फिल्मों में नजर आई थीं. जया प्रदा ने अपनी पहली फिल्म के लिए महज 10 रुपए फीस चार्ज की थी. इसके बाद वह इडंस्ट्री की हाएस्टपैड एक्ट्रेस बन गईं. उन्होंने कई हिट और सुपरहिट फिल्मों में काम किया है.

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दिलचस्प थी श्रीकांत और जया प्रदा की लव स्टोरी

श्रीकांत और जया प्रदा की लव स्टोरी की शुरुआत भी काफी दिसचस्प थी. ये बात 80 के दशक की है. एक्ट्रेस इनकम टैक्स की रडार पर थी. घर पर छापेमारी हो गई. उस वक्त उनका साथ सिर्फ श्रीकांत नाहटा ने दिया. 1986 में बॉलीवुड मेमोरीज को दिए इंटरव्यू में जया ने श्रीकांत से अफेयर की बात कबूली. साथ ही ये भी कहा कि उन्होंने परिवार से इसके बारे में कुछ छिपाया नहीं.

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जहां एक ओर जया का प्यार में थी तो वहीं शादी की खबरों के बीच उनके करियर का डाउनफॉल शुरू हो गया था. ऐसी कई खबरें आईं कि वो शादी के बाद पति श्रीकांत के घर नहीं रह सकती थीं. ऐसा इसलिए क्योंकि वो पहले से शादीशुदा थे. लिहाजा, वो अलग रहीं. इसके बाद में अपनी बहन के बेटे को गोद लिया. हालांकि जया फिल्मों से लंबे वक्त से दूर हैं. राजनीति का भी रुख किया. इनका रियल नेम ललिता रानी राव है.जिसे बदलकर बाद में जया प्रदा रखा.