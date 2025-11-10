Advertisement
80s की वो हीरोइन, जो 30 साल तक सहती रही पति के जुल्म, दर्द बयां करते-करते कहा था- पीट-पीटकर मार डाली जाऊंगी

Actress Rati Agnihotri Opened Up Abusive Marriage: एक्ट्रेस रति अग्निहोत्री ने पति अनिल पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे और पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी. हालांकि बेटे तनुज ने इनके बीच सुधार लाने की कोशिश की थी और इनको एक किया था.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Nov 10, 2025, 09:33 PM IST
Rati Agnihotri Opened Up Abusive Marriage: 'एक दूजे के लिए' से फेमस एक्ट्रेस रति अग्निहोत्री ने करियर की पीक पर आकर 1985 में मशहूर आर्किटेक अनिल विरवानी से शादी कर ली. शादी के बाद उन्होंने फिल्में छोड़ दी थीं. उन्होंने एक सिंपल लाइफ जीने की उम्मीद में ऐसा किया था लेकिन जैसा सोचो, वैसा होता कहां हैं. वह वर्ली के पेंटहाउस में रह रही थीं, जहां घरेलू हिंसा का शिकार हो रही थीं.

हाल ही में एक्ट्रेस रति अग्निहोत्री ने 30 साल पुराना राज खोला. उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके साथ शादी के शुरुआती सालों में ही मारपीट शुरू हो गई थी. कथित तौर पर उन्गोंने तीन दशकों तक यानी 30 साल तक घरेलू हिंसा झेली थी. लेकिन वह दुनिया के सामने एक हैप्पी फैमिली दिखाती थी. वह अपनी मुस्कान के पीछे के दर्द को छिपाना सीख गई थीं. उन्होंने एक बार बताया था कि उनके शरीर के उन हिस्सों पर वार किया जाता था, जो दिखाई नहीं देते थे. इससे ये नाटक लंबे समय तक चलता रहा था.

रति अग्निहोत्री शादी के एक साल बाद बनीं मां

रति अग्निहोत्री ने बताया था कि वह शादी में दो वजहों से रहने की कोशिश कर रही थीं. पहली ये कि शादी की पवित्रता में उनका गहरा भरोसा था और शादी के एक साल बाद ही 1986 में उनका बेटा तनुज विरवानी हुआ था. 'टाइम्स ऑफ इंडिया' से बातचीत में एक्ट्रेस ने बताया था कि उनकी कुछ प्रायोरिटी थीं, जिसमें से सबसे बड़ी प्रायोरिटी उनका बेटा था.

पति के गुस्से का शिकार हुई थीं रति अग्निहोत्री

रति ने बताया था कि उनके पति ने उस दिन बहुत गुस्सा किया था. वह लकड़ी के दरवाजे के पीछे दुबक गई थीं. 'मैंने सोचा कि मैं 54 साल की हूं. और दिनों दिन सिर्फ एक बूढ़ी और कमजोर होती जाऊंगी. और एक दिन पीट-पीटकर मार डाली जाऊंगी.' हालांकि जब बात हद से बाहर निकल गई तो उन्होंने एक्शन लिया. 14 मार्च को अकेली पुलिस स्टेशन गईं और घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई.

Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव.

Rati Agnihotri

