'लोग कोई दूसरा राम नहीं देखना चाहते', रणबीर कपूर की 'रामायण' पर अरुण गोविल बोले- 'आज भी तस्वीरों में मेरा चेहरा...'

Arun Govil On Ramayan And Ranbir Kapoor: बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर और यश जल्द ही दुनिया के सामने रामायण की कहानी लेकर आने वाले हैं, जिसे निम्रत मल्होत्रा 4000 करोड़ रुपये की लागत से बना रहे हैं. इस फिल्म की चर्चा काफी समय से हो रही है. हनुमान जयंती के खास मौके पर फिल्म का पहला टीजर जारी किया गया था, जिसे सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था.

राजा दशरथ के किरदार में दिखेंगे अरुण गोविल

मोस्ट अवेटेड माइथोलॉजिकल फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर राम के किरदार में नजर आने वाले हैं. इस किरदार में उन्हें देखने के बाद कुछ लोग खुश नहीं थे. उन्हें रणबीर के चेहरे पर वह तेज नहीं दिखा, जो टीवी पर आई रामानंद सागर की 'रामायण' में एक्टर अरुण गोविल पर दिखा था. अरुण गोविल को आज भी राम के किरदार के लिए जाना जाता है. हालांकि, वह रणबीर वाली फिल्म में भी नजर आएंगे. इसमें वे राजा दशरथ का किरदार निभा रहे हैं.

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'रामायण' को मिली ट्रोलिंग पर किया रिएक्ट

हाल ही में अरुण गोविल ने एक इंटरव्यू में रणबीर कपूर की 'रामायण' को मिली ट्रोलिंग पर रिएक्ट किया. उन्होंने रणबीर के काम की जमकर तारीफ की, लेकिन साथ ही लोगों की नाराजगी के पीछे अपनी राय भी रखी. अरुण गोविल ने कहा, 'अगर मैं भगवान राम के किरदार की बात करूं, तो मैं उनके बारे में कुछ बता नहीं सकता हूं. मगर वह एक अच्छे एक्टर हैं, इसमें कोई शक नहीं है. इसके साथ ही वह एक बेहतरीन इंसान भी हैं. जैसा मैंने पहले भी कहा, हर एक्टर किरदार को अपने हिसाब से निभाता है और उन्होंने भी भगवान राम का किरदार अपने यूनिक अंदाज में निभाया है.'

'लोग दूसरे राम को नहीं देखना चाहते...'

इसी दौरान एक्टर अरुण गोविल से फिल्म के टीजर को मिली नफरत पर भी सवाल किया गया. इस पर उन्होंने जवाब दिया कि 'शायद एक वजह यह भी है कि भगवान राम के रूप में मेरी एक्टिंग लोगों के लिए एक मानक बन गई है. आज भी वह लोगों के दिलों और दिमाग में जिंदा है. लोग किसी दूसरे राम को देखना ही नहीं चाहते.'

उन्होंने आगे कहा, 'आप जानते हैं, मेरी रामायण आज भी कहीं न कहीं लगातार दिखाई जाती है. आज भी उत्तर और मध्य भारत के कई इलाकों में लगने वाले मेलों में भगवान राम की जो तस्वीरें बेची जाती हैं, तो उनमें मेरा ही चेहरा दिखाई देता है. ऐसे में किसी दूसरे एक्टर के भगवान राम का किरदार पर टिप्पणी करना मुझे सही नहीं लगता.'