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Hindi Newsबॉलीवुड‘रामायण’ के टीजर पर बंटा बॉलीवुड, रामानंद सागर के ‘लक्ष्मण’ को नहीं पसंद आए नितेश तिवारी के ‘राम’, बोले- ‘रणबीर में वैसी छवि नहीं…’

‘रामायण’ के टीजर पर बंटा बॉलीवुड, रामानंद सागर के ‘लक्ष्मण’ को नहीं पसंद आए नितेश तिवारी के ‘राम’, बोले- ‘रणबीर में वैसी छवि नहीं…’

Sunil Lehri On Ramayana: नितेश तिवारी की ‘रामायण’ का टीजर रिलीज होते ही बॉलीवुड सेलेब्रिटी समेत कई अन्य लोगों ने इस पर अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया है. वहीं कुछ मिनटों के इस टीजर पर अब रामानंद सागर के सीरियल ‘रामायण’ में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले एक्टर सुनील लहरी ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है. 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Apr 04, 2026, 12:58 PM IST
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‘रामायण’ के टीजर पर बंटा बॉलीवुड, रामानंद सागर के ‘लक्ष्मण’ को नहीं पसंद आए नितेश तिवारी के ‘राम’, बोले- ‘रणबीर में वैसी छवि नहीं…’

रणबीर कपूर की फिल्म ‘रामायण’ (Ramayana) का टीजर 2 अप्रैल, 2026 हनुमान जन्मोत्सव पर रिलीज किया गया था, जिसको लेकर लोगों से मिला-जुला रिएक्शन देखने को मिल रहा है. नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म का लोग काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं फिल्म के टीजर में इस्तेमाल किए गए विज़ुअल इफेक्ट्स को देखने के बाद कुछ लोगों ने निराशा व्यक्त की है. इसी बीच, रामानंद सागर के पॉपुलर टीवी सीरियल ‘रामायण’ में लक्ष्मण की भूमिका से मशहूर हुए कलाकार सुनील लहरी ने भी इस फिल्म को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है. 

सुनील लहरी को पसंद नहीं आया टीजर
रणबीर कपूर की ‘रामायण’ (Ramayana) के टीजर पर टिप्पणी करते हुए एक्टर सुनील लहरी ने कहा कि भगवान विष्णु के अवतार को पर्दे पर निभाने के लिए जरूर मासूमियत की कमी है. उन्होंने आगे कहा, ‘रणबीर इस रूप में ठीक-ठाक लग रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर मासूमियत की थोड़ी कमी है.’ सुनील लहरी ने रणबीर कपूर के राम रूप की तुलना अपने को-स्टार अरुण गोविल के राम अवतार से करते हुए कहा, ‘अरुण में जो धैर्य, शांति और मासूमियत थी, वो यहां गायब है. लेकिन मुझे यकीन है कि वो अपनी एक्टिंग से इस भूमिका को बखूबी निभाएंगे. उन्होंने आगे कहा, ‘आप भले ही 4000-5000 करोड़ की फिल्म बना लें. लेकिन अगर आपका इमोशनल स्ट्रांग नहीं है तो लोग कनेक्ट नहीं करेंगे. आपकी फिल्म नहीं चलेगी. इमोशन जरूरी हैं.’

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क्या ‘एनिमल’ ने खराब कर दी रणबीर की इमेज?
संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म 'एनिमल' (Animal) में खतरनाक रोल करने के बाद रणबीर भगवान राम की भूमिका के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे. इस बात पर सुनील लहरी ने हामी भरते हुए कहा, ‘उनका रूप थोड़ा कठोर लगता है, वो लक्ष्मण या भरत की भूमिका के लिए ज्यादा सही हैं. राम की भूमिका के लिए हमेशा किसी नए चेहरे को लेना बेहतर होता है. एक नया कलाकार, जिसका कोई नया नाम या विवाद न हो, वो हमेशा एक सही ऑप्शन साबित होता है.’

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दीपिका चिखलिया को पसंद आया टीजर 
रामानंद सागर के सीरियल ‘रामायण’ से लक्ष्मण के किरदार में घर-घर में फेमस होने वाले सुनील लहरी ने जहां रणबीर कपूर की ‘रामायण’ के टीजर पर मिक्स रिएक्शन दिया. वहीं सीरियल में माता सीता की भूमिका में नजर आने वाली एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया को टीजर बहुत पसंद आया. उन्होंने कहा, ‘मैंने टीजर देखा और वो बहुत ही बड़ा है. बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है, उन्होंने इसे बहुत अच्छे से बनाया है. अब मैं इस फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रही हूं और ये बहुत सुंदर दिख रहा है, जिसमें कोई भी शक नहीं है.’ आपको बता दें इस फिल्म का पहला भाग इस साल दिवाली पर रिलीज होगा, जबकि दूसरा 2027 की दिवाली के समय पर रिलीज किया जाएगा. 

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