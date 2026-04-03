रणबीर कपूर के राम अवतार ने मचाई हलचल, 80s में हनुमान का किरदार निभाने वाले दारा सिंह के बेटे ने दी वॉर्निंग, बोले- ‘अगर ऊपर नीचे किया तो...'

‘दंगल’ डायरेक्टर नितेश तिवारी की अपकमिंग फिल्म ‘रामायण’ इस समय टॉक ऑफ द टाऊन बनी हुई है, जिसकी वजह फिल्म का हालिया रिलीज हुआ टीजर है. 2 अप्रैल, 2026 को फिल्म के टीजर को रिलीज किया गया, जिसमें रणबीर कपूर के राम अवतार को पेश किया गया है. कुछ मिनटों के इस टीजर के रिलीज होते ही फैंस के बीच हलचल मच गई, कुछ इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे, तो कुछ लोगों ने पहले ही इसे फ्लॉप साबित कर दिया. इसी बीच दूरदर्शन पर टेलीकास्ट होने वाले रामानंद सागर के सीरियल ‘रामायण’ में हनुमान के किरदार से फेमस हुए दारा सिंह के बेटे विंदू दारा सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी.

दारा सिंह के बेटे विंदू दारा सिंह ने रणबीर कपूर के राम अवतार और फिल्म की पहली झलक पर रिएक्शन देते हुए तारीफ की, इसी दौरान उन्होंने 80s की ‘रामायण’ को याद किया. उन्होंने कहा ये बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके लिए एक नियम है.



विंदू दारा सिंह ने दी वार्निंग

विंदू दारा ने सिंह फिल्म ‘रामायण’ पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, जो ‘रामायण’ रामानंद सागर जी ने बनाई है, वो हम सबके दिल और दिमाग में पूरी फिट है. वो जो ‘रामायण’ है. वो ऐतिहासिक है. नंबर वन है. अगर ये पिक्चर उसके साथ मैच हो गई तो फिर ये सुपरहिट होगी. ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग होगी. लेकिन अगर कुछ भी अलग किया जैसे इसमें वो खतरनाक (असुर) से दिख रहे है. तो ज्यादा ऊपर नीचे किया तो लोग इसे पसंद नहीं करेंगे.

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वीएफएक्स के बारे में क्या कहा

रणबीर कपूर की ‘रामायण’ के टीजर में वीएफएक्स के इस्तेमाल पर बात करते हुए विंदू दारा सिंह ने कहा, नमित मल्होत्रा जानते हैं कि विजुल्स को कैसे दिखाएं. तो स्पेशल इफेक्ट्स माइंड ब्लोइंग है. लेकिन अगर वो रामानंद सागर की ‘रामायण’ फॉलो नहीं करेंगे तो ये उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बता दें कि विंदू दारा सिंह के पिता दारा सिंह ने दूरदर्शन के आइकॉनिक सीरियल ‘रामायण’ में हनुमान की भूमिका निभाई थी. ये ‘रामायण’ 80 के दशक में हर घर में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला सीरीयल बन गया था, जिसने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड फेल कर दिए थे.