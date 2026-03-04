होली के बीच आई बुरी खबर... 81 की उम्र में एक्टर विजय कृष्णा का निधन, शाहरुख की 'देवदास’ में निभाया यादगार किरदार

Vijay Crishna Dies at 81: फिल्म ‘देवदास’ में शाहरुख खान के पिता का किरदार निभाने वाले एक्टर विजय कृष्णा का 81 की उम्र में निधन हो गया है. इस खबर के मिलते ही पूरी फिल्म इंडस्ट्री में मातम पसर गया है.
इंग्लिश डांस ड्रामा फिल्म 'डांस लाइक ए मैन' और शाहरुख खान की देवदास से तारीफ हासिल करने वाले एक्टर विजय कृष्णा ने 81 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है. वो ना सिर्फ एक जाने-माने एक्टर थे बल्कि थिएटर आर्टिस्ट, एनवायरनमेंटलिस्ट और गोदरेज परिवार के बिजनेस के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रह चुके थे. विजय कृष्णा के साथ काम करने वाली उनकी सह-कलाकार और एक्ट्रेस लिलेट दुबे ने एक्टर की समझदारी, चार्म और कला के लिए उनके डेडिकेशन को याद करते हुए दिल से संवेदना जताई है. वहीं एक्टर के परिवार ने अभी तक उनकी मौत की वजह नहीं बताई है.
एक्टर विजय कृष्णा ने इंडस्ट्री को अपने जीवन के 25 साल दिए, इस दौरान उन्होंने साल 2004 में इंग्लिश डांस ड्रामा फिल्म 'डांस लाइक ए मैन' में अपने रोल के लिए खूब तारीफें लूटीं. एक्टर की इस फिल्म ने इंग्लिश में बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल फिल्म अवॉर्ड अपने नाम किया था. वहीं इस फिल्म के बाद वो संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘देवदास’ में शाहरुख खान के पिता नारायण के रूप में नजर आए.
एक्ट्रेस लिलेट दुबे ने जताया दुख
विजय कृष्णा ने ना सिर्फ शाहरुख खान बल्कि ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ और किरण खेर के साथ काम किया और अपनी बारीक परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीत लिया. एक्टर के निधन के बाद एक्ट्रेस लिलेट दुबे ने सोशल मीडिया पर अपना दुख जताते हुए विजय कृष्णा को थिएटर परिवार का एक होनहार सदस्य बताया है.
