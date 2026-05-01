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Hindi Newsबॉलीवुडमैं सिर्फ 80 का हूं, आमिर खान की बात सुन बोले जावेद अख्तर; एक्टर को मांगनी पड़ी माफी

'मैं सिर्फ 80 का हूं', आमिर खान की बात सुन बोले जावेद अख्तर; एक्टर को मांगनी पड़ी माफी

Spiral Bound Program: स्क्रिप्ट राइटिंग प्रोग्राम 'स्पाइरल बाउंड' में कई फिल्मी सितारों ने शिरकत की. इस दौरान आमिर खान ने जावेद अख्तर से एक ऐसा सवाल पूछा, जिसका उन्होंने जवाब देकर सबको हंसा दिया.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: May 01, 2026, 09:04 PM IST
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'मैं सिर्फ 80 का हूं', आमिर खान की बात सुन बोले जावेद अख्तर; एक्टर को मांगनी पड़ी माफी

जावेद अख्तर और आमिर खान से जुड़ा एक बयान इन दिनों चर्चा में है. हाल ही में जावेद अख्तर एक इवेंट में पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात दिग्गज एक्टर आमिर खान से हुई. दोनों की ये मुलाकात बोमन ईरानी के स्क्रिप्ट राइटिंग पहल स्क्रिप्ट राइटिंग प्रोग्राम 'स्पाइरल बाउंड' में हुई, जहां अनिल कपूर, अभिषेक बच्चन, अनन्या पांडे और ईशान खट्टर समेत कई फिल्मी हस्तियां मौजूद थीं.

क्या है पूरा मामला?

यहां बातचीत के दौरान आमिर खान ने जावेद अख्तर के अनुभव और उम्र को जोड़ते हुए एक टिप्पणी की. दरअसल, आमिर खान ने जावेद अख्तर से सवाल किया कि इतने लंबे करियर और अलग-अलग पीढ़ियों के कलाकारों के साथ काम करने के बावजूद वो खुद को लगातार एक्टिव कैसे रखते हैं. इसका जावेद अख्तर ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने कहा, 'सबसे पहले 'एटीज' मत कहिए, क्योंकि 87 भी उसी में आता है और मैं अभी 80 का हूं. आपने जो 's' लगाया है, उसका मेरी उम्र पर गलत असर पड़ा है.' उनके इस जवाब पर वहां मौजूद सभी लगो हंस पड़े. वहीं, आमिर खान ने मुस्कुराते जावेद अख्तर को 'सॉरी' कहा.

जुनैद ने अपनी पहचान खुद बनाई: आमिर खान 

उधर, आमिर खान ने कपिल शर्मा के साथ बातचीत में बेटे पर गर्व जताते हुए कहा कि जुनैद ने अपने करियर की राह खुद चुनी है और इसमें उनका कोई योगदान नहीं है.  आमिर खान प्रोडक्शन हाउस ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया. इसमें कपिल शर्मा ने आमिर खान से पूछा, "आप जुनैद के फिल्मों की स्क्रिप्ट्स पढ़ते हैं?" आमिर खान कहते हैं, "नहीं, मैं उसकी फिल्मों की कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता हूं और उसे पसंद भी नहीं है कि मैं उसके करियर में कोई दखल दूं. उसने अपना करियर और संघर्ष खुद चुना था. पहले वह लॉस एंजिल्स में थिएटर की बारीकियां सीखने के लिए गया था. फिर, वहां से आकर मुंबई में थिएटर किया और साथ में, कास्टिंग निर्देशकों से मिलता था और ऑडिशन देता था. इंडस्ट्री में किसी को पता तक नहीं था कि वह मेरा बेटा है. मैंने भी किसी से कुछ नहीं बताया था."

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अभिनेता ने बताया, "फिर, एक दिन मुझे आदित्य चोपड़ा का कॉल आया कि मैं अपनी फिल्म में जुनैद को कास्ट कर रहा हूं. ये बात मुझे जुनैद ने नहीं बताई थी, बल्कि मुझे तो बाहर से पता चला था. जुनैद ने खुद फिल्म साइन की और अपने काम से सबका दिल जीत लिया. फिल्म में जुनैद ने अच्छा काम किया था और हर जगह उसकी तारीफ हो रही थी. एक पिता के तौर पर मुझे गर्व है कि उसने बिना मेरी मदद के अपनी जगह बनाई."

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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