'जुमांजी' एक्टर की हत्या से हिला हॉलीवुड, 911 कॉल से खुली मौत के दिन की पूरी कहानी

'जुमांजी' और 'टॉप गन: मैवेरिक' जैसी फिल्मों में काम कर चुके हॉलीवुड के वेटरन एक्टर जेम्स हैंडी की कैलिफोर्निया में उनके घर पर हत्या कर दी गई है. वे 81 साल के थे. लॉस एंजिल्स पुलिस डिपार्टमेंट के मुताबिक, जेम्स हैंडी के सीने पर चाकू से कई वार किए गए थे. द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने इस मामले में उनकी गर्लफ्रेंड के 44 साल के बेटे माइकल ग्लेडहिल को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने गुरुवार को बताया कि एक्टर जेम्स हैंडी की गर्लफ्रेंड के बेटे को उनकी हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. बता दें कि जेम्स हैंडी लॉस एंजिल्स में सीने में चाकू से घायल पाए गए थे.

'जुमांजी' स्टार जेम्स हैंडी का दुखद अंत

लॉस एंजिल्स पुलिस के मुताबिक, बुधवार सुबह एक 911 कॉल करने वाले ने कहा, 'मैं इंसान का बेटा हूं, मैंने पापी को मार डाला है.' इस सूचना के तुरंत बाद जब पुलिस टीम घटना स्थल पर पहुंची. पुलिस के मुताबिक, 81 वर्षीय एक्टर को यहां जेम्स हैंडी घर के सामने वाले हिस्से (फ्रंट यार्ड) में बेहोश पड़े मिले. उनके सीने पर चाकू के कई गहरे जख्म थे. उन्हें तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

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पुलिस के मुताबिक, हमलावर एक्टर की गर्लफ्रेंड का बेटा निकला. पुलिस जांच में सामने आया है कि हमला करने वाला शख्स 44 साल का माइकल ग्लेडहिल है. वारदात को अंजाम देने के बाद उसने खुद पुलिस से संपर्क किया और इस हमले की जिम्मेदारी ली. जांच अधिकारियों के मुताबिक, माइकल जेम्स हैंडी की गर्लफ्रेंड का बेटा है. हत्या के समय वह अपनी मां के घर पर ही रह रहा था. पुलिस ने उसे मर्डर के संदेह में मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है.

जेम्स हैंडी का हॉलीवुड करियर

ग्लेडहिल ने खुद उन्हें बताया कि वही वो व्यक्ति है जिसे पुलिस ढूंढ़ रही है. बाद में ग्लेडहिल को वैन नुय्स जेल ले जाया गया, जहां उस पर हत्या का आरोप लगाया गया. उसकी जमानत राशि 2,000,000 डॉलर (1,91,50,000 रुपये) तय की गई. जेम्स हैंडी ने हॉलीवुड में कई दशकों तक काम किया था और उनके नाम करीब 150 फिल्में और टीवी शोज दर्ज हैं. उन्होंने 'जुमानजी' और 'टॉप गन: मैवेरिक' जैसी सुपरहिट फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थीं. इसके अलावा वे 'द एक्स-फाइल्स', 'एनवाईपीडी ब्लू' और 'सीनफील्ड' जैसे मशहूर टीवी शोज का भी हिस्सा रहे थे. उन्होंने इंडस्ट्री में एक लंबा समय बिताया था और अपनी अलग पहचान बनाई थी.