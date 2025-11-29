Advertisement
trendingNow13022686
Hindi Newsबॉलीवुड

हिंदी सिनेमा की वो अदाकारा, जिसकी एक थप्पड़ ने बदल दी थी पूरी जिंदगी, 70 साल किया इंडस्ट्री पर राज, 700 से ज्यादा की फिल्में

Bollywood Veteran Actress: हिंदी सिनेमा में ऐसी कई अदाकाराएं रही हैं, जिनके जिंदगी के साथ-साथ ऐसी कहानियां जुड़ी हैं, जिनके बारे में लोगों ज्यादातर जानते ही नहीं हैं. आज हम आपको एक ऐसी ही अदाकारा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने 70 साथ इंडस्ट्री पर राज किया. 700 से ज्यादा फिल्में कीं, लेकिन एक थप्पड़ ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी थी.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Nov 29, 2025, 01:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हिंदी सिनेमा की वो अदाकारा, जिसकी एक थप्पड़ ने बदल दी थी पूरी जिंदगी
हिंदी सिनेमा की वो अदाकारा, जिसकी एक थप्पड़ ने बदल दी थी पूरी जिंदगी

Bollywood Veteran Actress Lalita Pawar: ललिता पवार भारतीय सिनेमा की उन कलाकारों में से थीं, जिनका सफर जितना चमकदार था, उतना ही दर्द से भरा रहा. उन्होंने अपने फिल्मी करियर के दौरान एक ऐसी चोट का सामना करना पड़ा, जो मरते दमतक उनके साथ रही. इस करियर-एंडिंग चोट के बाद ललिता ने खुद को फिर से खड़ा किया और ऐसे किरदार निभाए जिन्हें आज भी लोग याद करते हैं. उनके दमदार अभिनय ने उन्हें हिंदी फिल्मों की मजबूत महिलाओं में से एक बना दिया. 

पर्दे पर उनकी प्रेजेंस हमेशा दमदार रही, लेकिन उनकी इस प्रेजेंस के पीछ एक ऐसी दर्दभरी कहानी रही है, जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते भी नहीं होंगे. ललिता पवार ने सिर्फ 9 साल की उम्र में फिल्मों में काम शुरू कर दिया था. साइलेंट फिल्मों के दौर ही वे एक जाना-मान चेहरा बन चुकी थीं. शुरुआती उम्र से ही वे हिंदी, मराठी और गुजराती फिल्मों में काम करती थीं. कुछ ही सालों में उनका नाम टॉप अदाकाराओं में शामिल हो गाय. उनकी पॉपुलैरिटी इतनी थी कि वे लीड रोल करती थीं. 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

एक थप्पड़ ने बदल दी थी पूरी जिंदगी

इसके साथ ही वे डांस, ड्रामा और इमोशनल किरदारों में भी दर्शकों की पसंदीदा एक्ट्रेस बन चुकी थीं. 1942 में उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ, जिसने सब कुछ बदल दिया. शूटिंग के दौरान एक सीन में उनके को-एक्टर भगवान दादा ने उन्हें किरदार के मुताबिक थप्पड़ मारना था, लेकिन वार इतना जोरदार हो गया कि वे सेट पर ही बेहोश हो गईं. इस चोट ने उनकी आंख के पास की नस को नुकसान पहुंचाया था, जिसके चलते उनके एक आंख हमेशा के लिए ढीली हो गई. ये एक बेहद गंभीर चोट थी. 

जब खत्म होने वाली थी दुनिया, आज भी इस 2 घंटे 38 मिनट की फिल्म देख कांप जाती है रूह, 16 साल बाद भी OTT पर करती है ट्रेंड

लीड एक्ट्रेस से बन गईं बॉलीवुड ‘वैम्प’

उन्हें सालों तक इसका इलाज करवाना पड़ा था, जिसके चलते उनका हीरोइन वाला करियर भी खत्म हो गया. जब वे इलाज के बाद लौटीं तो फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें पहले जैसे नहीं अपनाया. लीड रोल उनसे छिन लिए गए और लोग उन्हें अलग नजर से देखने लगे. लेकिन ललिता ने हार नहीं मानी. उन्होंने खुद को कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर तैयार किया. तेज, सख्त और ग्रे शेड वाले किरदार निभाकर उन्होंने वो मुकाम हासिल किया, जो बहुत कम लोग कर पाते हैं. वे फिल्मों की ‘वैम्प’ और तगड़ी सास बन गईं. 

fallback

आज भी लोग ‘मंथरा’ के किरदार में याद करते हैं 

ललिता ने फिल्मों से लेकर टीवी तक काम किया. उन्होंने अपने वैम्प वाले प्रेजेंस से भी दर्शकों पर अलग छाप छोड़ी. रामानंद सागर की ‘रामायण’ में उनका मंथरा का किरदार आज भी लोगों की यादों में ताजा है. उनकी आवाज, हावभाव और गहराई किसी भी भूमिका को खास बना देते थे. ललिता पवार ने अपने संघर्ष को अपनी ताकत बनाया और साबित किया कि हालात कितने भी मुश्किल हों, हिम्मत और मेहनत इंसान को फिर से चमका सकती है. उनकी यही जर्नी उन्हें अलग पहचान देती है.

आखिरी समय में रह गई थीं बिल्कुल अकेली

उनकी पर्सनल लाइफ भी उतनी ही उथल-पुथल से भरी हुई थी. बतया जाता है कि उनके पति का उनकी ही बहन के साथ संबंध था, जिसने उन्हें गहरी तकलीफ दी. इतनी बड़ी स्टार होने के बावजूद वे लंबे समय तक अकेलेपन और इमोशनल दर्द से गुजरती रहीं. उम्र के आखिरी पड़ाव में वे लगभग अकेली रह गई थीं. 1998 में बड़ी ही खामोशी के साथ उन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया. उनकी जिंदगी का सफर दिखाता है कि असली स्टारडम सिर्फ चमक में नहीं, बल्कि संघर्ष में छिपा होता है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Lalita Pawar

Trending news

जब जुल्म होगा, तब जिहाद होगा... महमूद मदनी का विवादित बयान, SC पर भी साधा निशाना
Maulana Mahmood Madani
जब जुल्म होगा, तब जिहाद होगा... महमूद मदनी का विवादित बयान, SC पर भी साधा निशाना
भारत माता की जय कहने की हिम्मत नहीं... दिखा रही आक्रोश; BJP ने ममता पर साधा निशाना
Mamata Banerjee
भारत माता की जय कहने की हिम्मत नहीं... दिखा रही आक्रोश; BJP ने ममता पर साधा निशाना
हम पर आएगी तो इंशाअल्लाह गली-गली कम पड़ेगी... AIMIM विधायक ने दी धमकी
AIMIM
हम पर आएगी तो इंशाअल्लाह गली-गली कम पड़ेगी... AIMIM विधायक ने दी धमकी
शिवसेना का बड़ा आरोप... महाराष्ट्र में हो रहा है 'विकास' का ढोंग! आदिवासी हैं परेशा
Mahayuti Government
शिवसेना का बड़ा आरोप... महाराष्ट्र में हो रहा है 'विकास' का ढोंग! आदिवासी हैं परेशा
उपमा-इडली पर तय हुआ कर्नाटक का भविष्य! शिवकुमार-सिद्धारमैया के ब्रेकफास्ट की कहानी
Karnataka Congress
उपमा-इडली पर तय हुआ कर्नाटक का भविष्य! शिवकुमार-सिद्धारमैया के ब्रेकफास्ट की कहानी
समंदर में सुपरपावर बनने की रेस में भारत की लंबी छलांग; 10 देशों में लहराया परचम
India Maritime Power
समंदर में सुपरपावर बनने की रेस में भारत की लंबी छलांग; 10 देशों में लहराया परचम
नेशनल हेराल्ड केस की सुनवाई फिर टली, सोनिया-राहुल पर लगे हैं गंभीर आरोप
Rahul Gandhi
नेशनल हेराल्ड केस की सुनवाई फिर टली, सोनिया-राहुल पर लगे हैं गंभीर आरोप
CM पद की रेस में कूदे कर्नाटक के गृह मंत्री, बोले- कुछ लोग मुझे देखना चाहते हैं सीएम
karnataka
CM पद की रेस में कूदे कर्नाटक के गृह मंत्री, बोले- कुछ लोग मुझे देखना चाहते हैं सीएम
'बस ‘कमर्शियल लेन-देन’ बनकर रह गया है विवाह...', दहेज प्रथा पर सख्त सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court
'बस ‘कमर्शियल लेन-देन’ बनकर रह गया है विवाह...', दहेज प्रथा पर सख्त सुप्रीम कोर्ट
A320 पर चीन की छाया? IndiGo-Air India को लेकर फैली अफवाह की असली सच्चाई सामने आई
Airbus A320 Technical Issue
A320 पर चीन की छाया? IndiGo-Air India को लेकर फैली अफवाह की असली सच्चाई सामने आई