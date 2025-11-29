हिंदी सिनेमा की वो अदाकारा, जिसकी एक थप्पड़ ने बदल दी थी पूरी जिंदगी, 70 साल किया इंडस्ट्री पर राज, 700 से ज्यादा की फिल्में

Bollywood Veteran Actress Lalita Pawar: ललिता पवार भारतीय सिनेमा की उन कलाकारों में से थीं, जिनका सफर जितना चमकदार था, उतना ही दर्द से भरा रहा. उन्होंने अपने फिल्मी करियर के दौरान एक ऐसी चोट का सामना करना पड़ा, जो मरते दमतक उनके साथ रही. इस करियर-एंडिंग चोट के बाद ललिता ने खुद को फिर से खड़ा किया और ऐसे किरदार निभाए जिन्हें आज भी लोग याद करते हैं. उनके दमदार अभिनय ने उन्हें हिंदी फिल्मों की मजबूत महिलाओं में से एक बना दिया.

पर्दे पर उनकी प्रेजेंस हमेशा दमदार रही, लेकिन उनकी इस प्रेजेंस के पीछ एक ऐसी दर्दभरी कहानी रही है, जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते भी नहीं होंगे. ललिता पवार ने सिर्फ 9 साल की उम्र में फिल्मों में काम शुरू कर दिया था. साइलेंट फिल्मों के दौर ही वे एक जाना-मान चेहरा बन चुकी थीं. शुरुआती उम्र से ही वे हिंदी, मराठी और गुजराती फिल्मों में काम करती थीं. कुछ ही सालों में उनका नाम टॉप अदाकाराओं में शामिल हो गाय. उनकी पॉपुलैरिटी इतनी थी कि वे लीड रोल करती थीं.

एक थप्पड़ ने बदल दी थी पूरी जिंदगी

इसके साथ ही वे डांस, ड्रामा और इमोशनल किरदारों में भी दर्शकों की पसंदीदा एक्ट्रेस बन चुकी थीं. 1942 में उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ, जिसने सब कुछ बदल दिया. शूटिंग के दौरान एक सीन में उनके को-एक्टर भगवान दादा ने उन्हें किरदार के मुताबिक थप्पड़ मारना था, लेकिन वार इतना जोरदार हो गया कि वे सेट पर ही बेहोश हो गईं. इस चोट ने उनकी आंख के पास की नस को नुकसान पहुंचाया था, जिसके चलते उनके एक आंख हमेशा के लिए ढीली हो गई. ये एक बेहद गंभीर चोट थी.

लीड एक्ट्रेस से बन गईं बॉलीवुड ‘वैम्प’

उन्हें सालों तक इसका इलाज करवाना पड़ा था, जिसके चलते उनका हीरोइन वाला करियर भी खत्म हो गया. जब वे इलाज के बाद लौटीं तो फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें पहले जैसे नहीं अपनाया. लीड रोल उनसे छिन लिए गए और लोग उन्हें अलग नजर से देखने लगे. लेकिन ललिता ने हार नहीं मानी. उन्होंने खुद को कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर तैयार किया. तेज, सख्त और ग्रे शेड वाले किरदार निभाकर उन्होंने वो मुकाम हासिल किया, जो बहुत कम लोग कर पाते हैं. वे फिल्मों की ‘वैम्प’ और तगड़ी सास बन गईं.

आज भी लोग ‘मंथरा’ के किरदार में याद करते हैं

ललिता ने फिल्मों से लेकर टीवी तक काम किया. उन्होंने अपने वैम्प वाले प्रेजेंस से भी दर्शकों पर अलग छाप छोड़ी. रामानंद सागर की ‘रामायण’ में उनका मंथरा का किरदार आज भी लोगों की यादों में ताजा है. उनकी आवाज, हावभाव और गहराई किसी भी भूमिका को खास बना देते थे. ललिता पवार ने अपने संघर्ष को अपनी ताकत बनाया और साबित किया कि हालात कितने भी मुश्किल हों, हिम्मत और मेहनत इंसान को फिर से चमका सकती है. उनकी यही जर्नी उन्हें अलग पहचान देती है.

आखिरी समय में रह गई थीं बिल्कुल अकेली

उनकी पर्सनल लाइफ भी उतनी ही उथल-पुथल से भरी हुई थी. बतया जाता है कि उनके पति का उनकी ही बहन के साथ संबंध था, जिसने उन्हें गहरी तकलीफ दी. इतनी बड़ी स्टार होने के बावजूद वे लंबे समय तक अकेलेपन और इमोशनल दर्द से गुजरती रहीं. उम्र के आखिरी पड़ाव में वे लगभग अकेली रह गई थीं. 1998 में बड़ी ही खामोशी के साथ उन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया. उनकी जिंदगी का सफर दिखाता है कि असली स्टारडम सिर्फ चमक में नहीं, बल्कि संघर्ष में छिपा होता है.