'स्पाइडर-मैन: ब्रैंड न्यू डे' का धमाकेदार प्रदर्शन, 4 दिनों में कमाए 8120 करोड़; बनी दूसरी सबसे बड़ी ओपनर

मार्वल सुपरहीरो की नई फिल्म 'स्पाइडर-मैन ब्रैंड न्यू डे' ने सिनेमाघरों में रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. सोनी पिक्चर्स की इस फिल्म ने पहले ही वीकेंड में रिकॉर्ड तोड़ते हुए शानदार कमाई की है. साथ ही अब तक की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई है.
बता दें कि पहले नंबर पर अब भी एवेंजर एंड गेम है. इस फिल्म साल 2019 में रिलीज के पहले वीकेंड में 357 मिलियन डॉलर की कमाई की थी.ऐसे में 'स्पाइडर-मैन ब्रैंड न्यू डे' बस कुछ ही नंबर से पीछे रह गई और इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाई. हालांकि, फिल्म ने ऐतिहासिक शुरुआत करते हुए बॉक्स ऑफिस पर नया मुकाम हासिल किया है.
Box Office Mojo के मुताबिक, फिल्म 'स्पाइडर-मैन ब्रैंड न्यू डे' ने दुनिया भर में 73,500 से ज्यादा स्क्रीन्स से 572 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की. इसमें अकेले चीन में 121 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाई रही. इस तरह इसकी कुल शुरुआती कमाई 927 मिलियन डॉलर यानी 8120 करोड़ रही. जबकि 'एंडगेम' ने 10,690 करोड़ की कमाई की थी.
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, टॉम हॉलैंड की फिल्म ने भारत में चौथे दिन 76 करोड़ की कमाई की. इसमें हिंदी में 29 करोड़, इंग्लिश में 40 करोड़, कन्नड़ में 10 लाख, मलयालम में 10 लाख, तमिल में 3.55 करोड़ और तेलुगू में 3.25 करोड़ की कमाई का योगदान है. वहीं, अगर वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करेंट तो 'डेडलाइन' की वर्ल्डवाइड के मुताबिक, टॉम हॉलैंड की 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने संडे तक दुनिया भर में लगभग 927 मिलियन डॉलर यानी 8120 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है.
Box Office Mojo की रिपोर्ट के मुताबिक, 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' की शुरुआत ज़बरदस्त रही. इसने अमेरिका और कनाडा के 4,487 थिएटरों में पहले दिन रिकॉर्ड 168 मिलियन डॉलर की कमाई की, जो 'एवेंजर्स: एंडगेम' की शुक्रवार की 157 मिलियन डॉलर की कमाई से ज्यादा थी. स्टूडियो का अनुमान था कि ओपनिंग वीकेंड में इसकी कमाई 325 मिलियन डॉलर हो सकती है, जो दूसरे नंबर के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ देती. हालांकि, ऐसा हुआ तो नहीं. लेकिन फिल्म ने 'स्पाइडर-मैन: नो वे होम' को पीछे छोड़ दिया है, जो दिसंबर 2021 में रिलीज हुई थी.
अमेरिका में सबसे अच्छी ओपनिंग वीकेंड वाली फिल्मों की लिस्ट में इसके बाद 'एवेंजर्स: इन्फिनिटी वॉर' (2018 में 257 मिलियन डॉलर) और 'स्टार वॉर्स: द फोर्स अवेकन्स' (2015 में 247 मिलियन डॉलर) का नंबर आता है.
डेस्टिन डैनियल क्रेटन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म की खूब सराहना हो रही है. फिल्म में टॉम हॉलैंड ने एक बार फिर स्पाइडर-मैन के रोल में लोगों का दिल जीत रहे हैं. उनके अलावा फिल्म में जैंडेया, मार्क रुफालो, जैकब बैटलन, माइकल मैंडो और जॉन बर्न्थल जैसे मशहूर कलाकारों ने अहम किरदारों में हैं.