मां को याद कर इमोशनल हुए बिग बी, लिखा दिल छू लेने वाला पोस्ट
Hindi Newsबॉलीवुड

मां को याद कर इमोशनल हुए बिग बी, लिखा दिल छू लेने वाला पोस्ट

Amitabh Bachchan ने मां तेजी बच्चन की फोटो शेयर कर एक पोस्ट लिखा है.इस पोस्ट में बिग बी ने ऐसी बात लिखी जो लोगों के दिल को छू गई. 

Written By  IANS|Edited By: Shipra Saxena|Last Updated: Aug 13, 2025, 09:39 PM IST
अमिताभ बच्चन
अमिताभ बच्चन

Amitabh Bachchan Post: अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ लगातार शेयर करते रहते हैं. इस बीच बिग बी ने अपनी मां की एक फोटो शेयर की और उन्हें उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर याद किया. एक्टर का ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों का ध्यान खींच रहा है.

मां को याद कर लिखा पोस्ट

सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपनी मां को याद करते हुए सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट की. एक्स पर लिखा- 'दुनिया की सबसे खूबसूरत मां. मां को नमन. आपका आशीर्वाद सदा बना रहे हम पर.' बिग बी का ये पोस्ट मिनटों में वायरल हो गया. अमिताभ बच्चन की मां का नाम तेजी बच्चन है. वह जानी-मानी सिंगर और थिएटर आर्टिस्ट थीं. दिल्ली और इलाहाबाद में कई ग्रुप्स के साथ परफॉर्मेंस करती रही थीं.

संस्कारों के बारे में लिखा था

अभिनेता अक्सर सोशल मीडिया या फिर अपने ब्लॉग पर कुछ-न-कुछ पोस्ट करते रहते हैं. इससे पहले अभिनेता ने अपने ब्लॉग में माता-पिता के द्वारा दिए गए 'संस्कारों' के लिए आभार जताया था.ब्लॉग में 'संस्कार' के बारे में बात करते हुए लिखा था, ''हिंदू परंपरा में 'संस्कार' का मतलब होता है, वो खास रीति-रिवाज और विधियां, जो इंसान के जीवन में अलग-अलग मौकों पर की जाती हैं.इनका मकसद इंसान के शरीर, मन और सोच को शुद्ध करना और उनके अच्छे चरित्र और व्यक्तित्व को बनाना होता है.'

हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है

आगे लिखा- 'संस्कार एक तरीका है जिससे हमारे सांस्कृतिक मूल्य, परंपराएं और विश्वास एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं. इससे समाज में एकता बनी रहती है और हमारी परंपराएं आगे बढ़ती रहती हैं. हमारे जीवन में, खासकर बचपन के दिनों में, मां और बाबूजी ने हमेशा संस्कारों को बहुत महत्व दिया. यह एक सुंदर गुण है, जो हमारे अंदर बचपन से डाला गया. अमिताभ बच्चन ने ब्लॉग में लिखा कि संस्कार हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है, जो हमें हमारे बुजुर्गों और पीढ़ियों से सीख के रूप में मिली है. हम सब इन संस्कारों को बहुत संभालकर रखते हैं, जैसे यह कोई कीमती तोहफा हो.

 

 

 

