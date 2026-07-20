भारत रत्न को लेकर पद्म भूषण सोनल मानसिंह का बड़ा बयान, PM मोदी से की खास मांग

मशहूर शास्त्रीय डांसर, कोरियोग्राफर और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. सोनल मानसिंह ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक खास मांग की है. उन्होंने प्रधानमंत्री को लैटर लिखकर कहा है कि देश के महान नृत्य कलाकारों को भी भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित किया जाना चाहिए. उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने लिए कभी भारत रत्न नहीं मांगा, बल्कि 4 ऐसे दिग्गज डांसरों के नाम प्रधानमंत्री को भेजे हैं, जिन्होंने भारतीय नृत्य को दुनिया भर में नई पहचान दिलाई है. सोनल ने कहा कि जब म्यूजिक इंडस्ट्री की कई महान हस्तियों को ये सम्मान मिल चुका है, तो डांसर भी इसके बराबर के हकदार हैं.
सोनल मानसिंह ने आगे उदाहरण देते हुए कहा कि सरकार ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, लता मंगेशकर जैसे महान संगीतकारों और गायकों को भारत रत्न देकर सम्मानित किया है, लेकिन अब तक किसी भी नृत्य कलाकार को ये सम्मान नहीं मिला. उन्होंने बाला सरस्वती, रुक्मिणी देवी और बिरजू महाराज जैसे दिग्गज कलाकारों का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि क्या इनका योगदान कम था?
सोनल ने इस बातचीत को जारी रखते हुए कहा, 'आज लगभग 80 साल हो चुके हैं, लेकिन किसी भी सरकार को नृत्य कलाकारों को भारत रत्न देने का ध्यान नहीं आया.' उन्होंने कहा कि इससे ऐसा मैसेज जाता है कि संगीत को ज्यादा महत्व दिया गया, जबकि नृत्य को हमेशा उससे कम समझा जाएगा. सोनल ने कहा कि भारतीय संस्कृति में संगीत और नृत्य दोनों की बराबर अहमियत है और सम्मान भी उसी तरह मिलना चाहिए.
सोनल मानसिंह इन दिनों अपने डांस प्रोडक्शन 'श्री राम कथा' को लेकर खबरों में छाई हुई हैं. इसी प्रोग्राम के सिलसिले में वो हाल ही में भोपाल पहुंचीं थी, जहां उनका परफॉर्मेंस देखने को लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे. इस प्रोग्राम में उन्होंने भगवान श्रीराम के जन्म से लेकर रावण वध तक की पूरी कथा को शास्त्रीय नृत्य के रूप से जिंदा किया था. कार्यक्रम में हनुमान चालीसा की खास परफॉर्मेंस देखकर ऑडियंस काफी खुश नजर आई.
सोनल मानसिंह को भारतीय कला और संस्कृति में उनके योगदान के लिए कई बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है. उन्हें 1992 में पद्म भूषण और 2003 में देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण मिला. वो बाला सरस्वती के बाद पद्म विभूषण पाने वाली दूसरी महिला नृत्यांगना बनीं. इसके अलावा, उन्हें 2006 में मध्य प्रदेश सरकार के कालिदास सम्मान, 2019 के लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड के साथ नेशनल और इंटरनेशनल अवॉर्ड भी मिल चुके हैं.