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भारत रत्न को लेकर पद्म भूषण सोनल मानसिंह का बड़ा बयान, PM मोदी से की खास मांग

पद्म भूषण कोरियोग्राफर और राज्यसभा सांसद सोनल मानसिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि नृत्य कलाकारों को भी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित किया जाए.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 20, 2026, 05:04 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 05:17 PM IST
भारत रत्न को लेकर पद्म भूषण सोनल मानसिंह का बड़ा बयान, PM मोदी से की खास मांग

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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