भारत रत्न को लेकर पद्म भूषण सोनल मानसिंह का बड़ा बयान, PM मोदी से की खास मांग

मशहूर शास्त्रीय डांसर, कोरियोग्राफर और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. सोनल मानसिंह ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक खास मांग की है. उन्होंने प्रधानमंत्री को लैटर लिखकर कहा है कि देश के महान नृत्य कलाकारों को भी भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित किया जाना चाहिए. उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने लिए कभी भारत रत्न नहीं मांगा, बल्कि 4 ऐसे दिग्गज डांसरों के नाम प्रधानमंत्री को भेजे हैं, जिन्होंने भारतीय नृत्य को दुनिया भर में नई पहचान दिलाई है. सोनल ने कहा कि जब म्यूजिक इंडस्ट्री की कई महान हस्तियों को ये सम्मान मिल चुका है, तो डांसर भी इसके बराबर के हकदार हैं.