43 साल पहले हुई एक गलती, आज तक सजा भुगत रहे हैं अमिताभ बच्चन, 75% लिवर हो चुका है खराब
43 साल पहले हुई एक गलती, आज तक सजा भुगत रहे हैं अमिताभ बच्चन, 75% लिवर हो चुका है खराब

43 साल पहले अमिताभ बच्चन का कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान भयानक एक्सीडेंट हो गया था. इस दौरान उन्हें खून चढ़ा था. एक्सीडेंट के दौरान एक खून ऐसा चढ़ गया था कि जिससे उनकी बॉडी में हेपेटाइटिस वायरल आ गया था.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 16, 2025, 08:03 AM IST
43 साल पहले हुई एक गलती, आज तक सजा भुगत रहे हैं अमिताभ बच्चन, 75% लिवर हो चुका है खराब

बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन हमेशा अपनी हेल्थ को लेकर खुलकर बात करते नजर आते हैं. कुछ साल पहले उन्होंने ‘कौन बनेगा करोड़पति’ शो पर बताया था कि उन्हें हेपेटाइटिस कैसे हुआ. इस दौरान उन्होंने ये भी खुलासा किया कि उनकी ये बीमारी साल 1983 में आई फिल्म ‘कुली’ के सेट पर हुए एक्सीडेंट से जुड़ी है. अमिताभ अपने को- स्टार पुनीत इस्सर के साथ एक्शन सीन कर रहे थे. कहानी के मुताबिक उन्हें एक टेबल पर कूदना था, लेकिन टाइमिंग गलत हो गई. वो टेबल के कोने से टकरा गए जिस वजह से उन्हें अंदरूनी चोटें आईं.

43 साल पहले हुई एक गलती

केबीसी के एक पुराने एपिसोड के एक नए वीडियो में अमिताभ बच्चन कहते हैं, 'साल 1982 में दुर्घटना के दौरान मुझे बहुत ज़्यादा खून की ज़रूरत थी. लगभग 200 लोगों ने रक्तदान किया और कुल 60 बोतलें थीं. उनमें से एक व्यक्ति हेपेटाइटिस बी वायरस से पीड़ित था, जिसका पता ही नहीं चला. ये 1982 की बात है और 2005 में ऐसे ही किसी टेस्ट के दौरान वो डिटेक्स हुआ और तब तक मेरे लिवर का 75 प्रतिशत खराब हो चुका था.

75% लिवर कर दिया था खराब

अमिताभ बच्चन ने आगे कहा- अभी मैं जिंदा हूं 25 प्रतिशत लिवर पर. जीवित रह सकता हूं. लेकिन कहने की बात ये है कि अगर उनका टेस्ट आप समय से करवा लें तो बच सकते हैं. क्योंकि ये बीमारियां बहुत खतरनाक हो सकती हैं. अमिताभ बच्चन अपनी हेल्थ के बारे में फैंस को जानकारी देते रहते हैं. कोरोना के समय में भी अमिताभ बच्चन की तबीयत काफी खराब हो गई थी. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. बिग बी अपनी हेल्थ का अब ज्यादा ध्यान रखते हैं.

Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव.

Aamitabh Bachchan

;