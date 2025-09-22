90 करोड़ का था कर्ज, 55 केस थे दर्ज, जब बर्बाद हो गए थे अमिताभ बच्चन; इस शो ने बदल दी जिंदगी

बॉलीवुड सेलेब्स के लिए नब्बे का दशक बेहद खास रहा है. इस दौर में कई स्टार ऐसे हुए जिन्होंने स्टारडम का स्वाद चखा और अभी तक इसे एन्जॉय कर रहे हैं. जबकि कुछ पर्दे से क्या लाइमलाइट से गायब हो गए हैं. इस दौर में एक्टर्स-एक्ट्रेसेज ने कई उतार-चढ़ाव देखा. यह दौर बॉलीवुड के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन (Amitabh bachchan) के लिए बहुत बुरा रहा. इस दौर में वह आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे और उनके दरवाजे पर लेनदारों का आना-जाना बढ़ गया था. उनपर 90 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया था. इतना ही नहीं, उनके ऊपर 55 केस चल रहे थे.

दिवालिया हो गए थे अमिताभ

अमिताभ बचन की कंपनी (Amitabh Bachchan Company ABCL) 1990 के दशक में दिवालिया हो गई थी. एक पुराने इंटरव्यू में बिग बी ने इस बात का भी खुलासा किया था कि उन पर 90 करोड़ रुपये का कर्ज था. इतना ही नहीं, उनका अपना घर भी कुर्क किया गया था. उन्होंने कहा, “सारी प्रॉपर्टी कुर्क की गई थी. क्योंकि मैं कंपनी के पर्सनल गारंटी थे, जो पर्सनल गारंटर के तौर पर आपको ही भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होते हैं. मुझे 90 करोड़ रुपए का भुगतान करना था.”

Add Zee News as a Preferred Source

अमिताभ बच्चन ने कहा कि उनके खिलाफ 55 लीगल केस थे और हर दिन दरवाजे पर लेनदार आते थे. यह उनके लिए बहुत ही शर्मनाक और अपमानजनक था. उन्होंने कहा कि जो लोग पहले उनकी कंपनी से जुड़ने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, उनका व्यवहार अचानक से बदल गया वे दुश्मन की तरह हो गए, बहुत अपमानजनक और असभ्य हो गए. कुल मिलाकर बहुत अच्छी इमेज नहीं थी.

कौन बनेगा करोड़पति ने बदली किस्मत

लेकिन फिर तमाम मुश्किलों से जूझकर अमिताभ बच्चन ने फिर कमबैक किया. यह टेलीविजन ही था जिसने उन्हें लाइफ लाइन दी. वह कौन बनेगा करोड़पति होस्ट करने के लिए तैयार हुए और इस एक फैसले ने उन्हें सभी मुश्किलों से बाहर निकाल दिया. शो की सफलता ने उनके स्टारडम को फिर से सातवें आसमान पर पहुंचा दिया. जिससे उनके करियर में फिर से उछाल आया और वह एक बार फिर भारतीय सिनेमा के सबसे ज्यादा डिमांडिंग एक्टर बन गए. आज 82 साल की उम्र में भी अमिताभ बच्चन केबीसी होस्ट कर रहे हैं और फिल्मों में भी एक्टिव हैं. पिछले साल उन्होंने कल्कि 2898 एडी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी.