90 करोड़ का था कर्ज, 55 केस थे दर्ज, जब बर्बाद हो गए थे अमिताभ बच्चन; इस शो ने बदल दी जिंदगी
Advertisement
trendingNow12931817
Hindi Newsबॉलीवुड

90 करोड़ का था कर्ज, 55 केस थे दर्ज, जब बर्बाद हो गए थे अमिताभ बच्चन; इस शो ने बदल दी जिंदगी

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ ने अपने करियर ने एक से बढ़कर एक फिल्‍में दी हैं और बीते करीब 50 साल से देश-दुनिया को खूब मनोरंजन कराया. यह बात तो सभी को पता है कि अमिताभ का शुरुआत करियर काफी मुश्किलों भरा रहा, लगातार कई फ्लॉप के बाद उन्‍होंने पहली हिट फिल्‍म ‘जंजीर’ बनाई और आज 80 की उम्र पार करने के बाद भी उनका स्‍टारडम कम नहीं हुआ है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 22, 2025, 06:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

90 करोड़ का था कर्ज, 55 केस थे दर्ज, जब बर्बाद हो गए थे अमिताभ बच्चन; इस शो ने बदल दी जिंदगी

बॉलीवुड सेलेब्स के लिए नब्बे का दशक बेहद खास रहा है. इस दौर में कई स्टार ऐसे हुए जिन्होंने स्टारडम का स्वाद चखा और अभी तक इसे एन्जॉय कर रहे हैं. जबकि कुछ पर्दे से क्या लाइमलाइट से गायब हो गए हैं. इस दौर में एक्टर्स-एक्ट्रेसेज ने कई उतार-चढ़ाव देखा. यह दौर बॉलीवुड के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन (Amitabh bachchan) के लिए बहुत बुरा रहा. इस दौर में वह आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे और उनके दरवाजे पर लेनदारों का आना-जाना बढ़ गया था. उनपर 90 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया था. इतना ही नहीं, उनके ऊपर 55 केस चल रहे थे.

दिवालिया हो गए थे अमिताभ 

अमिताभ बचन की कंपनी (Amitabh Bachchan Company ABCL) 1990 के दशक में दिवालिया हो गई थी. एक पुराने इंटरव्यू में बिग बी ने इस बात का भी खुलासा किया था कि उन पर 90 करोड़ रुपये का कर्ज था. इतना ही नहीं, उनका अपना घर भी कुर्क किया गया था. उन्होंने कहा, “सारी प्रॉपर्टी कुर्क की गई थी. क्योंकि मैं कंपनी के पर्सनल गारंटी थे, जो पर्सनल गारंटर के तौर पर आपको ही भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होते हैं. मुझे 90 करोड़ रुपए का भुगतान करना था.”

Add Zee News as a Preferred Source

अमिताभ बच्चन ने कहा कि उनके खिलाफ 55 लीगल केस थे और हर दिन दरवाजे पर लेनदार आते थे. यह उनके लिए बहुत ही शर्मनाक और अपमानजनक था. उन्होंने कहा कि जो लोग पहले उनकी कंपनी से जुड़ने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, उनका व्यवहार अचानक से बदल गया वे दुश्मन की तरह हो गए, बहुत अपमानजनक और असभ्य हो गए. कुल मिलाकर बहुत अच्छी इमेज नहीं थी.

कौन बनेगा करोड़पति ने बदली किस्मत 

लेकिन फिर तमाम मुश्किलों से जूझकर अमिताभ बच्चन ने फिर कमबैक किया. यह टेलीविजन ही था जिसने उन्हें लाइफ लाइन दी. वह कौन बनेगा करोड़पति होस्ट करने के लिए तैयार हुए और इस एक फैसले ने उन्हें सभी मुश्किलों से बाहर निकाल दिया. शो की सफलता ने उनके स्टारडम को फिर से सातवें आसमान पर पहुंचा दिया.  जिससे उनके करियर में फिर से उछाल आया और वह एक बार फिर भारतीय सिनेमा के सबसे ज्यादा डिमांडिंग एक्टर बन गए. आज 82 साल की उम्र में भी अमिताभ बच्चन केबीसी होस्ट कर रहे हैं और फिल्मों में भी एक्टिव हैं. पिछले साल उन्होंने कल्कि 2898 एडी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

Aamitabh Bachchan

Trending news

जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अपडेट
Weather
जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अपडेट
बस यही रह गया था... PAK खिलाड़ी ने बल्ले से चलाई 'बंदूक', विपक्ष ने सरकार को घेरा
India Pakistan match
बस यही रह गया था... PAK खिलाड़ी ने बल्ले से चलाई 'बंदूक', विपक्ष ने सरकार को घेरा
जहां फेंके थे पत्थर... गोधरा के बलवाइयों पर कसा पुलिस का शिकंजा, हुआ बड़ा एक्शन
Godhra
जहां फेंके थे पत्थर... गोधरा के बलवाइयों पर कसा पुलिस का शिकंजा, हुआ बड़ा एक्शन
बिष्णुपुर हमले के बाद पूरे नॉर्थ-ईस्ट में नए खतरों की आहट, सामने आया खतरनाक ट्रेंड
Bishnupur attack
बिष्णुपुर हमले के बाद पूरे नॉर्थ-ईस्ट में नए खतरों की आहट, सामने आया खतरनाक ट्रेंड
'खुद बनाना होगा अपना रास्ता', US के टैरिफ वॉर के बीच बोले भागवत, कहा- सनातन से...
Mohan Bhagwat
'खुद बनाना होगा अपना रास्ता', US के टैरिफ वॉर के बीच बोले भागवत, कहा- सनातन से...
एंटी-शिप मिसाइलें, ड्रोन और...इंडियन नेवी की बढ़ेगी ताकत, खर्चेगा 80 हजार करोड़
Indian Navy
एंटी-शिप मिसाइलें, ड्रोन और...इंडियन नेवी की बढ़ेगी ताकत, खर्चेगा 80 हजार करोड़
दुश्मनों को 'फर्स्ट लाइन' से मिलेगी मात, BSF के सिलेबस में जुड़ा ड्रोन वाला चैप्टर
BSF Drone Training
दुश्मनों को 'फर्स्ट लाइन' से मिलेगी मात, BSF के सिलेबस में जुड़ा ड्रोन वाला चैप्टर
चाय बागान के मजदूरों की बल्ले बल्ले, इस राज्य ने किया 20% बोनस का एलान
durga puja bonus
चाय बागान के मजदूरों की बल्ले बल्ले, इस राज्य ने किया 20% बोनस का एलान
शांत रहने वाला बौद्ध समुदाय क्यों सड़कों पर उतरा? गंगटोक में किया जोरदार प्रदर्शन
Buddhist Protest
शांत रहने वाला बौद्ध समुदाय क्यों सड़कों पर उतरा? गंगटोक में किया जोरदार प्रदर्शन
क्या रामलीला-नवरात्र के पहले दिन बारिश बिगाड़ेगी उत्सव का माहौल? जान लें मौसम अपडेट
weather update
क्या रामलीला-नवरात्र के पहले दिन बारिश बिगाड़ेगी उत्सव का माहौल? जान लें मौसम अपडेट
;