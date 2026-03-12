अमिताभ बच्चन पर टूटा दुखों का पहाड़, इस करीबी शख्स का निधन; लिखा-एक-एक करके सब चले जाते हैं

सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के एक बेहद करीबी दोस्त का निधन हो गया है. इस खबर से भावुक हुए अमिताभ ने अपने ब्लॉग पर इमोशनल नोट लिखा है. उन्होंने बताया कि उनके दोस्त बेहद स्नेही और हंसमुख स्वभाव के थे और मुश्किल हालात में भी मुस्कुराते रहते थे.
महानायक अमिताभ बच्चन पर इस वक्त दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. उन्होंने अपने एक करीबी दोस्त को खो दिया, जिससे वह बुरी तरह टूट गए और रो पड़े. अमिताभ ने दोस्त का नाम या उनके निधन का कारण तो नहीं बताया, पर उनकी बातों में वह दर्द साफ झलक उठा, जो वह दोस्त के जाने से महसूस कर रहे हैं. 83 वर्षीय एक्टर ने अपने दोस्त को याद करते हुए अपने ब्लॉग पर भावुक पोस्ट लिखा. इसमें उन्होंने बताया कि उनका दोस्त कैसे हर मुश्किल को आसान बना देता था और किसी भी स्थिति में बाहर निकलने का रास्ता खोज लेता था.
हाल ही में इमोशनल होकर महानायक अमिताभ बच्चन ने बताया है कि उनके एक करीबी दोस्त का निधन हो गया है, जिसके जाने से बिग बी इस वक्त काफी दुखी हैं. अमिताभ ने अपने दोस्त के जाने के बाद एक नोट लिखा है. इस नोट में उन्होंने लिखा कि, 'मैंने अपना एक और बहुत प्यारा दोस्त खो दिया... वह बेहद स्नेह (प्यार) और हंसमुख थे. हर परिस्थिति में लोहा मनवाने वाली शख्सियत थे वो... जो सबसे कठिन समय में भी रास्ता निकाल लेते थे. उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी... यकीन ही नहीं हो रहा कि वो चले गए. एक-एक करके सब छोड़ कर जा रहे हैं..."
अमिताभ बच्चन के इस पोस्ट पर कई फैंस ने रिएक्ट किया है और बिग बी को हिम्मत दी है. एक ने लिखा, 'डियर सर, आपके प्रियजन की आत्मा को शांति मिले. हम समय का सामना तो कर सकते हैं, लेकिन जीवन में समय के निर्धारित नियमों को बदल नहीं सकते, क्योंकि यह हमारे जीवन की कहानी का हिस्सा है.' एक और यूजर ने लिखा कि, हमें सुनकर बहुत बुरा लगा, हमारी सांत्वनाएं. ऐसे कई यूजर्स हैं जिन्होंने अमिताभ की मुश्किल वक्त में हिम्मत बढ़ाई और उनके दोस्त को श्रद्धांजलि अर्पित की है.
