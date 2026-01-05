Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुडबच्चन मेरी विरासत नहीं, अमिताभ बच्चन के नाती ने डेब्यू के बाद तोड़ी चुप्पी, कहा- पिता की परछाई...

'बच्चन मेरी विरासत नहीं', अमिताभ बच्चन के नाती ने डेब्यू के बाद तोड़ी चुप्पी, कहा- 'पिता की परछाई...'

Agastya Nanda On Bachchan Legacy: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा ने हाल ही में बड़ा बयान दिया है. उन्होंन कहा बिग बी की विरासत को बढ़ाने का प्रेशर नहीं लेते हैं. क्योंकि ये उनकी लीगेसी है ही नहीं. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Jan 05, 2026, 10:03 PM IST
बच्चन-कपूर खानदान की लीगेसी मेरी जिम्मेदारी नहीं- अगस्त्य नंदा
बच्चन-कपूर खानदान की लीगेसी मेरी जिम्मेदारी नहीं- अगस्त्य नंदा

Agastya Nanda On Bachchan Legacy: बॉलीवुड इंडस्ट्री के महानायक अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा ने हाल ही में फिल्मी दुनिया में कदम रखा है. उनकी पहली फिल्म 'इक्कीस' 1 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. अभिषेक बच्चन के बाद अगस्त्य नंदा बच्चन फैमिली की तीसरी जनरेशन है जो एक्टिंग में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. 'इक्कीस' फिल्म को श्रीराम राघवन द्वारा निर्देशित किया गया है. जिसमें अगस्त्य नंदा ने सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के किरदार को निभाया है और उनकी विरासत को श्रद्धांजलि दी है. हाल ही में अगस्त्य ने कहा कि वो बच्चन फैमिली की विरासत को आगे बढ़ाने का दबाव नहीं लेते है. क्योंकि ये उनकी लीगेसी है ही नहीं. 

'बच्चन मेरी विरासत नहीं...'
अपने परिवार की वजह से आने वाले प्रेशर के बारे में बात करते हुए अगस्त्य नंदा ने हाल ही में आईएमडीबी से कहा कि 'मैं उस प्रेशर को बिल्कुल भी नहीं लेता क्योंकि मुझे पता है कि वह मेरी विरासत नहीं है. मुझे लगता है कि मेरा सरनेम नंदा इसलिए है क्योंकि मैं सबसे पहले अपने पिता का बेटा हूं. मैं उन्हें प्राउड फील कराने पर फोकस करता हूं और यह एक ऐसी विरासत है जिसे मैं बहुत गंभीरता से लेता हूं. मेरे परिवार के दूसरे सदस्य जो एक्टर हैं, मैं उनके काम की तारीफ करता हूं, मुझे उनका काम पसंद है. लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कभी उनके जैसा बन पाऊंगा. इसलिए इसके बारे में सोचने में समय बर्बाद करना भी बेकार है.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इक्कीस की शूटिंग के अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए, नंदा ने फिल्म की शूटिंग को इंटेंस और अप्रत्याशित बताया, जिसमें लगातार एक्शन और अप्रत्याशित पल थे. उन्होंने कहा, 'सच कहूं तो, मुझे लगता है कि सब कुछ अराजक और अप्रत्याशित था. मुझे एक भी ऐसा शेड्यूल या पल याद नहीं आ रहा जो उम्मीद के मुताबिक या शांत रहा हो.'

अपनी जनरेशन के एक्टर्स की फिल्में देखने के लिए नंदा एक्साइटेड 
वहीं 2026 के बारे में बात करते हुए, नंदा ने अपनी जनरेशन के एक्टर्स की फिल्में देखने को लेकर भी अपना एक्साइटमेंट शेयर किया. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि कुछ शानदार एक्टर्स इस साल आ चुके हैं और अगले साल भी आएंगे और मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन हमारी जनरेशन के किसी एक्टर को इतना अच्छा परफॉर्म करते देखकर मुझे गर्व महसूस होता है. इसलिए मैं उनकी सभी फिल्मों का इंतजार कर रहा हूं.'

Amitabh BachchanAgastya Nanda

