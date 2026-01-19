83 साल के इस सुपरस्टार के घर है सोने का टॉयलेट, इस एक्टर की फोटो ने सबको चौंकाया, पोस्ट इंटरनेट पर वायरल

Vijay Varma Selfie With Golden Toilet: सोशल मीडिया पर हाल ही में बॉलीवुड एक्टर विजय वर्मा ने एक पोस्ट शेयर की, जिसे देखने के बाद हर किसी के होश ही उड़ गए. एक्टर विजय ने बॉलीवुड के सुपरस्टार के सोने के टॉयलेट के साथ फोटो शेयर की है. जिसे देखने के बाद हर कोई देखता ही रह गया.
Trending Photos
Vijay Varma Selfie With Golden Toilet: सोशल मीडिया पर इन दिनों साल 2016 को लेकर तेजी से ट्रेंड चल रहा है और इसमें बॉलीवुड सेलेब्स भी हिस्सा ले रहे हैं. इंडस्ट्री के कई सितारों ने साल 2016 की अपनी पुरानी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. इस ट्रेंड में बॉलीवुड एक्टर विजय वर्मा भी शामिल हुए और उनकी पोस्ट देखने के बाद हर कोई हैरान रह गया. एक्टर की एक तस्वीर ने इंटरनेट पर तहलका ही मचा दिया.
10 साल पुरानी एक्टर ने शेयर की फोटो
दरअसल, विजय वर्मा ने हाल ही में खुद से जुड़ी कुछ पुरानी साल 2016 की तस्वीरें शेयर कीं. ट्रेंड को फॉलो करते हुए विजय ने फैंस को थ्रोबैक तस्वीर दिखाई. एक फोटो में विजय बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के घर के 'गोल्डन टॉयलेट' में नजर आए. इस गोल्डन टॉयलेट को देखने के बाद फैंस की आंखें खुली की खुली रह गई. इस फोटो में विजय अमिताभ बच्चन के बाथरूम में नजर आ रहे है. ये तस्वीरें इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है.
बिग बी के गोल्डन टॉयलेट ने खींचा ध्यान
इसके साथ ही विजय वर्मा ने अपनी कई और तस्वीरें भी शेयर की और कैप्शन में लिखा '2016 मेरे लिए बहुत खास था. मुझे 'पिंक' फिल्म में अमिताभ बच्चन और शूजित दा के साथ काम करने का मौका मिला. मैं क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर से भी मिला. इतना ही नहीं अमिताभ बच्चन के घर पर 'गोल्डन टॉयलेट' के साथ सेल्फी भी लेने का मौका मिला. इसी के साथ हीरो इरफान खान से भी मुलाकात हुई.'
जैसे ही एक्टर विजय की इस फोटो को फैंस ने देखा तो हर कोई इस पर जमकर कमेंट्स करने लगा. कुछ लोग कमेंट्स में अमिताभ बच्चन के गोल्डन टॉयलेट की जमकर तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ लोग उन्हें अल्ट्रा लग्जरी बता रहे हैं.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.