अमिताभ बच्चन से अपनी एक्टिंग की तारीफ सुन इमोशनल हुईं ये स्टार किड, KBC के सेट पर रो पड़ीं एक्ट्रेस

Ananaya Panday On KBC Set: हाल ही में अनन्या पांडे अपने को स्टार कार्तिक आर्यन के साथ कौन बनेगा करोड़पति शो में शामिल हुई थीं. यहां पर दोनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'तू मेरा मैं तेरी मैं तेरी तू मेरा' को प्रमोट करने पहुंचे थे. एपिसोड के दौरान होस्ट अमिताभ बच्चन ने अनन्या की पिछली फिल्म 'केसरी चैप्टर 2' में उनके अभिनय की जमकर प्रशंसा की, जिससे अनन्या इमोशनल हो गईं.
बॉलीवुड में किसी भी अभिनेता या अभिनेत्री के लिए किसी दिग्गज कलाकार की सराहना मिलना सपने जैसा होता है. इससे उन्हें आगे बढ़ने का हौसला मिलता है. मंगलवार को अभिनेत्री अनन्या पांडे ने अपने जीवन के ऐसे ही यादगार पलों के बारे में खुलकर बताया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जो 'कौन बनेगा करोड़पति 17' के मंच का है, इसमें शो के होस्ट और बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन उनकी तारीफ करते दिख रहे हैं.
अनन्या पांडे की एक्टिंग के कायल हुए अमिताभ बच्चन
वीडियो में अमिताभ बच्चन ने अनन्या की फिल्म 'केसरी चैप्टर 2' में उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, ''फिल्म में कई बड़े और मशहूर कलाकार थे, जिन्होंने बेहतरीन काम किया, लेकिन उन सब के बीच अनन्या ने अपने किरदार को बहुत ही शानदार तरीके से निभाया. उनके डायलॉग सीमित थे, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों और भाव के जरिए अपने किरदार को जीवंत बना दिया.''
अमिताभ बच्चन ने कहा, ''किसी भी सीन का असली महत्व तब आता है जब दर्शक उसे महसूस कर सकें. अभिनय सिर्फ डायलॉग बोलने तक सीमित नहीं होता. शूटिंग के समय, एक अभिनेता को पूरी तरह सीन में डूब जाना चाहिए, ताकि वह परिस्थितियों और भावनाओं को वास्तविक रूप में दर्शकों तक पहुंचा सके.''
'केबीसी' में तारीफों के बांधे पुल
अमिताभ के अनुसार, ''यह बहुत बड़ी चुनौती होती है और इसी तरह के अभिनय से ही कोई कलाकार 'लीजेंडरी' बनता है. फिल्म में अनन्या की एक्टिंग से साफ था कि उन्होंने इस चुनौती को अच्छे तरीके से निभाया.'' अनन्या ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, "यह मेरे करियर का सबसे बड़ा पल है. मुझे अमिताभ बच्चन के शब्द हमेशा याद रहेंगे. मेरे लिए यह अनुभव किसी पुरस्कार या फिल्म की सफलता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है." इस एपिसोड में अनन्या पांडे ने बिग बी को जेन-जी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को भी सिखाया.
अनन्या 'ओओटीडी', 'ड्रिप' और 'नौ कैप' जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, जिन्हें सुनकर अमिताभ बच्चन थोड़े हैरान और उत्सुक दिखाई देते हैं. जब अनन्या उन्हें 'ड्रिप' कहती हैं, तो अमिताभ बच्चन मजाक में कहते हैं कि उनके लिए ड्रिप का मतलब छत से टपकता पानी होता है. इस जवाब पर पूरा स्टूडियो हंसी से गूंज उठता है.
अनन्या फिर इन शब्दों को समझाती हैं कि 'ड्रिप' का मतलब स्टाइलिश और कूल होना होता है. वहीं, 'नो कैप' का अर्थ बिल्कुल सच है. कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की आने वाली फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली है.
