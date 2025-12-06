'नहीं सर... रेखा जी अभी भी आपको पसंद करती', अमिताभ बच्चन की पोस्ट का फैंस ने निकाला डबल मीनिंग, देखें Post

Amitabh Bachchan Post: बॉलीवुड इंडस्ट्री के महानायक अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर फैंस के साथ काफी एक्टिव रहते है. हाल ही में उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया. जिसे देखकर लग रहा है कि ये किसी नई फिल्म का हिट है या महज मूड स्विंग? फैंस जमकर अंदाजा लगा रहे हैं.
Amitabh Bachchan Post: बॉलीवुड इंडस्ट्री के महानायक अमिताभ बच्चन एक बार फिर अपनी अनोखी पोस्ट को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं. अमिताभ बच्चन उन सितारों में से एक हैं, जो अपनी क्रिप्टिक पोस्ट से लोगों को हैरान कर देते हैं या उनकी पोस्ट में कुछ ऐसा डबल मीनिंग दिखने लगता है. हाल ही में शनिवार को बिग बी ने सोशल मीडिया फेसबुक और एक्स पर पर कुछ ऐसा पोस्ट किया, जिसको देख फैंस हैरान हो गए और कहने लगे कि 'प्रभु ये तो डबल मीनिंग लग रहा है.'
अमिताभ बच्चन के अनोखे पोस्ट
अमिताभ बच्चन अक्सर अपनी अनोखी पोस्ट को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं. जिनका अक्सर असली मतलब सिर्फ उन्हीं को पता होता है. हाल ही में बिग बी ने अपने दो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और फेसबुक पर अलग-अलग पोस्ट शेयर की. जिसको देखकर लोगों ने अपना माथा पकड़ लिया.
अमिताभ बच्चन का फेसबुक पोस्ट
बिग बी ने अपने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा 'अमां यार, जाने दो!! औजार अब सार व जनिक हो गया है!!!' इस पोस्ट में उन्होंने साफ नहीं किया कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा है. लेकिन फैंस ने अपनी तरफ से इस पोस्ट का मतलब निकालना शुरू कर दिया है.
बिग बी का एक्स पोस्ट
वहीं अमिताभ बच्चन ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर भी उन्होंने एक अलग पोस्ट किया. इस पोस्ट में उन्होंने लिखा 'सालों साल पहले भी हुआ था, निष्फल रहा, अभी यही होगा !!! निष्फल.' बिग बी की इस पोस्ट को भी फैंस नहीं समझ पा रहे हैं और अपने आप पोस्ट को लेकर अलग-अलग मतलब निकाल रहे हैं.
फैंस कर रहे जमकर कमेंट्स
बता दें कि सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन की दोनों पोस्ट काफी तेजी से वायरल हो रही है. कोई इस पोस्ट को डबल मीनिंग बोल रहा है तो कोई बोल रहा है कि जब मतलब बताना नहीं होता तो क्यों ऐसे पोस्ट करते हो. पोस्ट पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा 'प्रभु डबल मीनिंग लग रहा है! शिलाजीत और अश्वगंधा ले लीजिए सर, एनर्जी बढ़ेगी.' वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा 'नहीं सर ऐसा नहीं है. रेखा जी अभी भी आपको पसंद करती है. मेरी मानो तो प्रयास कर लो.'
