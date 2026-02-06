Advertisement
trendingNow13100663
Hindi Newsबॉलीवुडउधार के पेन से लिखा वो बेशकीमती गाना, जिसे सुनते ही रो पड़े पड़ी थी लता मंगेशकर, ब्रिटिश सरकार ने लगाया था प्रतिबंध; आज सुन खड़े हो जाते हैं रोंगटे

उधार के पेन से लिखा वो बेशकीमती गाना, जिसे सुनते ही रो पड़े पड़ी थी लता मंगेशकर, ब्रिटिश सरकार ने लगाया था प्रतिबंध; आज सुन खड़े हो जाते हैं रोंगटे

ऐ मेरे वतन के लोगों... गीत की रचना करने वाले कवि की कलम में वह जादू था जो पूर्व प्रधानमंत्री से लेकर लता मंगेशकर तक की आंखें नम कर गया. आज सालों बाद भी उनके गीत पुराने नहीं हुए, वही देशभक्ति के रस, वही मिठास और जोश-जज्बों से भरे एक-एक शब्द और गीतकार कवि प्रदीप (रामचंद्र नारायणजी द्विवेदी) भी प्रशंसकों के दिलों में खास जगह रखते हैं.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Feb 06, 2026, 11:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

उधार के पेन से लिखा वो बेशकीमती गाना, जिसे सुनते ही रो पड़े पड़ी थी लता मंगेशकर, ब्रिटिश सरकार ने लगाया था प्रतिबंध; आज सुन खड़े हो जाते हैं रोंगटे

ऐ मेरे वतन के लोगों... गीत की रचना करने वाले कवि की कलम में वह जादू था जो पूर्व प्रधानमंत्री से लेकर लता मंगेशकर तक की आंखें नम कर गया. आज सालों बाद भी उनके गीत पुराने नहीं हुए, वही देशभक्ति के रस, वही मिठास और जोश-जज्बों से भरे एक-एक शब्द और गीतकार कवि प्रदीप (रामचंद्र नारायणजी द्विवेदी) भी प्रशंसकों के दिलों में खास जगह रखते हैं. 6 फरवरी 1915 को मध्य प्रदेश के छोटे से शहर बड़नगर में जन्मे गीतकार और कवि प्रदीप की शुक्रवार को जयंती है. उन्हें देश का सबसे भावुक देशभक्ति गीत 'ऐ मेरे वतन के लोगों' लिखने के लिए याद किया जाता है. यह गीत साल 1962 के भारत-चीन युद्ध में शहीद सैनिकों की याद में लिखा गया था और आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजता है.

रो पड़े लता मंगेशकर-पूर्व पीएम

लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अपनी साहित्यिक महत्वाकांक्षाओं के साथ मुंबई आए. फिल्मी दुनिया में नाम छोटा रखने के लिए उन्होंने कवि प्रदीप नाम अपनाया. किस्मत ने साथ दिया और साल 1939 में एक कवि सम्मेलन में उनकी प्रतिभा देखकर बॉम्बे टॉकीज ने उन्हें 200 रुपए मासिक वेतन पर रखा. यहीं से उनकी छह दशक लंबी रचनात्मक यात्रा शुरू हुई.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने 71 फिल्मों के लिए लगभग 1700 गीत लिखे. उनके कई गीत देशभक्ति से भरे थे. साल 1940 में आई फिल्म ‘बंधन’ का गाना चल चल रे नौजवान इतना जोशीला था कि ब्रिटिश सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया. 1943 में फिल्म ‘किस्मत’ के गीतों की वजह से उन्हें भूमिगत होना पड़ा. उनकी कलम को ब्रिटिश प्रशासन ने बड़ा खतरा माना.

'ऐ मेरे वतन के लोगों' तो आज भी उसी सम्मान और भावनाओं के साथ गाया जाता है. हालांकि, इस गीत की कहानी बहुत भावुक है. जब कवि प्रदीप ने लता मंगेशकर को गीत सुनाया, तो लता भावुक होकर रो पड़ी थीं. उन्होंने तुरंत गाने के लिए हामी भरी, लेकिन शर्त रखी कि रिहर्सल में प्रदीप मौजूद रहेंगे. लता ने सुझाव दिया कि इसे ड्यूएट में गाया जाए, जिसमें आशा भोसले भी हों. रिहर्सल में दोनों बहनों ने मिलकर गाया, लेकिन दिल्ली जाने से पहले आशा ने हिस्सा छोड़ दिया. अंत में लता ने अकेले इस गाया.

fallback

ब्रिटिश सरकार ने लगाया था प्रतिबंध 

26 जनवरी 1963 को गणतंत्र दिवस पर नेशनल स्टेडियम में लता मंगेशकर ने यह गीत गाया. स्टेडियम में उस वक्त 50 हजार से ज्यादा लोग मौजूद थे. मंच पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे. गाना शुरू होते ही पूरा स्टेडियम शांत हो गया. हर आंख नम हो गई. नेहरू की आंखों से आंसू बहने लगे. गीत खत्म होने पर नेहरू ने कहा था, "जो इस गाने से प्रेरित नहीं हो सकता, मेरे ख्याल से वो हिंदुस्तानी नहीं है."

कवि प्रदीप को भारत सरकार से साल 1997 में दादासाहेब फाल्के पुरस्कार मिला, लेकिन तब उनका व्यक्तिगत जीवन बहुत दुखद था. पत्नी के निधन के बाद वे लकवाग्रस्त हो गए. उनकी चार संतानों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया. कोलकाता के एक व्यवसायी प्रदीप कुंडलिया ने उन्हें अपने घर में जगह दी और देखभाल की.

11 दिसंबर 1998 को 83 साल की उम्र में कवि प्रदीप का निधन हुआ. उनकी याद में 2011 में डाक टिकट जारी किया गया और ‘राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान’ शुरू किया गया.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Lata Mangeshkar

Trending news

उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने क्यों दिया था इस्तीफा? हामिद अंसारी ये वजह बताई
Hamid Ansari
उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने क्यों दिया था इस्तीफा? हामिद अंसारी ये वजह बताई
हरियाणा CM ने पंजाब में क्या कहा? AAP के मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने की निंदा
aap
हरियाणा CM ने पंजाब में क्या कहा? AAP के मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने की निंदा
अब दुश्मनों की खैर नहीं, अग्नि-3 मिसाइल का सफल परीक्षण; पाकिस्तान-चीन में फैली दहशत
Agni-3 missile
अब दुश्मनों की खैर नहीं, अग्नि-3 मिसाइल का सफल परीक्षण; पाकिस्तान-चीन में फैली दहशत
UGC और शंकराचार्य विवाद पर खामोशी पर 'घूसखोर...' के मुद्दे पर 24 घंटे में एक्शन; वजह
Ghuskhor Pandat
UGC और शंकराचार्य विवाद पर खामोशी पर 'घूसखोर...' के मुद्दे पर 24 घंटे में एक्शन; वजह
US के साथ ट्रेड डील को रामदेव ने बताया देश का सामर्थ्य, राजनीति में किसे बताया बालक?
Zee Real Heroes Award 2026
US के साथ ट्रेड डील को रामदेव ने बताया देश का सामर्थ्य, राजनीति में किसे बताया बालक?
मुश्किलों को पीछे छोड़ आगे बढ़ीं..., अब दुनिया में अलग पहचान; जानें 'घूंघट स्टोरी'
Zee Real Heroes 2026
मुश्किलों को पीछे छोड़ आगे बढ़ीं..., अब दुनिया में अलग पहचान; जानें 'घूंघट स्टोरी'
दुनिया पर मंडरा रहा खतरा कैसे दूर करें? ZEE रियल हीरो संवाद में पर्यावरणविद ने बताया
Zee Real Heroes Award 2026
दुनिया पर मंडरा रहा खतरा कैसे दूर करें? ZEE रियल हीरो संवाद में पर्यावरणविद ने बताया
नेतृत्व विवाद पर सिद्धारमैया के बेटे का बड़ा दावा, शिवकुमार ने उड़ा दिया मजाक
Karnataka Congress
नेतृत्व विवाद पर सिद्धारमैया के बेटे का बड़ा दावा, शिवकुमार ने उड़ा दिया मजाक
8 साल की सानवी ने 4895 मीटर ऊंची चोटी पर फहराया तिरंगा; 'जी संवाद' के मंच पर...
Zee Real Heroes Award 2026
8 साल की सानवी ने 4895 मीटर ऊंची चोटी पर फहराया तिरंगा; 'जी संवाद' के मंच पर...
अमित शाह के कश्मीर दौरे पर भड़के आतंकी, कश्मीरी पंडितों को दी जान से मारने की धमकी
Jammu Kashmir
अमित शाह के कश्मीर दौरे पर भड़के आतंकी, कश्मीरी पंडितों को दी जान से मारने की धमकी