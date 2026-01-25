Advertisement
trendingNow13086258
Hindi Newsबॉलीवुडऐश्वर्या राय की चोट देख घबरा गए थे अमिताभ बच्चन, रात में मंगवाया प्राइवेट प्लेन; मिलिट्री बेस पर लैंड करवाया

ऐश्वर्या राय की चोट देख घबरा गए थे अमिताभ बच्चन, रात में मंगवाया प्राइवेट प्लेन; मिलिट्री बेस पर लैंड करवाया

Amitabh Bachchan: साल 2003 में 'खाकी' फिल्म की शूटिंग के दौरान ऐश्वर्या राय बच्चन बड़े हादसे का शिकार हो गई थीं, ये तो ज्यादातर लोग जानते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि इस हादसे के बाद अमिताभ बच्चन ने ऐश्वर्या राय के लिए प्राइवेट प्लेन भेजा था.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Jan 25, 2026, 10:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऐश्वर्या राय की चोट देख घबरा गए थे अमिताभ बच्चन, रात में मंगवाया प्राइवेट प्लेन; मिलिट्री बेस पर लैंड करवाया

Amitabh Bachchan Aishwarya Rai: बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय, बच्चन परिवार की बहू बनने से काफी पहले एक बड़े हादसे का शिकार हो गई थीं, जो फिल्म के सेट पर हुआ था. ऐश्वर्या राय के साथ हुए इस हादसे ने बॉलीवुड के सितारों को अंदर तक हिला दिया था. ये हादसा तब हुआ जब 2003 में नासिक के पास ‘खाकी’ फिल्म की शूटिंग हो रही थी. फिल्म खाकी की शूटिंग के दौरान ऐश्वर्या के साथ ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से बिग-बी की रातों की नींद उड़ गई थी. इसका खुलासा एक्टर ने खुद अपने एक पुराने इंटरव्यू में किया था.

सेट पर घायल हुईं थीं ऐश्वर्या

दरअसल, एक शख्स बहुत तेज अपनी कार चला रहा था जो कि ऐश्वर्या की कार से टकरा गई. हादसा इतना ज्यादा भयंकर था कि अक्षय कुमार एक्ट्रेस की जान बचाने आए और ऐश्वर्या को जल्दी अस्पताल इलाज के लिए ले जाना पड़ा. फिल्म खाकी के सेट पर हुए इस हादसे की वजह से अमिताभ बच्चन काफी परेशान थे. रेडिफ के साथ बातचीत के दौरान बिग-बी ने कहा था, 'इस घटना की वजह से ऐश्वर्या के शरीर में कई सारे घाव हो गए थे. उनके पैर के पिछले हिस्से की हड्डी टूट गई. उन्हें काफी गंभीर चोटें आईं लेकिन उनकी चोट को काफी मामूली बताया गया था. दो रातों तक मैं सो नहीं पाया था यह अपनी आंखों के सामने घटित होते हुए देखा था.'

Add Zee News as a Preferred Source

एक पुराने इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन ने ऐश्वर्या राय के साथ हुए इस हादसे पर बात करते हुए शेयर किया था कि उन्हें सबसे ज्यादा इस बात का दुख हुआ कि उस समय इस घटना को कितनी हल्के में लिया गया. एक्टर ने ये भी बताया था कि इस हादसे का उनपर पर्सनली कितना गहरा असर हुआ था. अमिताभ बच्चन ने कहा था, 'दो रातों तक मैं सो नहीं पाया. ये सब अपनी आंखों के सामने होते देखना! ऐश्वर्या की पीठ पर गहरे जख्म हो गए थे. उनके पैरों के पिछले हिस्से की हड्डी टूट गई थी और गंभीर चोटें आईं थीं. लेकिन फिर भी उनकी चोट को मामूली बताया गया.'

एक्ट्रेस की तकलीफ देख दो रातों तक सो नहीं पाए बिग बी

अमिताभ बच्चन ने बताया था कि मीडिया इस घटना को काफी छोटा बता रहा था जबकि असलियत में ऐसा नहीं था. उन्होंने इस पर अपनी निराशा भी व्यक्त की थी. बता दें कि, उस वक्त अमिताभ बच्चन के लिए ऐश्वर्या उनकी को-स्टार थीं. हालांकि बाद में वह बिग-बी की बहू बन गईं.

बता दें कि, बीते कुछ समय से ऐश्वर्या राय अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. उन्हें ज्यादातर अपनी बेटी आराध्या बच्चन के साथ स्पॉट किया जाता है. एक्ट्रेस को काफी समय से उनके पति अभिषेक बच्चन के साथ नहीं देखा गया. जिसकी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि कपल के बीच कुछ भी ठीक नहीं है. हालांकि इस पर अभिषेक-ऐश्वर्या की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Aamitabh Bachchan

Trending news

रिपब्लिक डे से पहले फिर 'ना-पाक' हरकत, कठुआ में दिखे ड्रोन; क्या चाहता है जिन्नालैंड
Jammu kashmir news in hindi
रिपब्लिक डे से पहले फिर 'ना-पाक' हरकत, कठुआ में दिखे ड्रोन; क्या चाहता है जिन्नालैंड
Opinion: पैसे ऐंठे, पति और बेटे की हत्या...जब SC/ST एक्ट को बनाया पैसे छपाने की मशीन
UGC Act
Opinion: पैसे ऐंठे, पति और बेटे की हत्या...जब SC/ST एक्ट को बनाया पैसे छपाने की मशीन
शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र, 13 शौर्य चक्र समेत 70 जवानों को वीरता पुरस्कार; LIST
Gallantry Awards 2026
शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र, 13 शौर्य चक्र समेत 70 जवानों को वीरता पुरस्कार; LIST
77 साल में 106 संशोधन, बदलते भारत की जरूरतों का आईना कैसे बन गया संविधान?
Republic Day
77 साल में 106 संशोधन, बदलते भारत की जरूरतों का आईना कैसे बन गया संविधान?
गणतंत्र दिवस की परेड का रेड कार्पेट, यहीं से तय होती है भविष्य की रणनीति की दशा-दिशा
77th Republic Day parade
गणतंत्र दिवस की परेड का रेड कार्पेट, यहीं से तय होती है भविष्य की रणनीति की दशा-दिशा
'खेत से खेल और सेना तक बेटियों का शौर्य', राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संबोधन
Republic Day
'खेत से खेल और सेना तक बेटियों का शौर्य', राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संबोधन
महाराष्ट्र में होगा बड़ा सियासी खेला? शिंदे ने कांग्रेस से मिलाया हाथ; समझें समीकरण
Maharashtra politics
महाराष्ट्र में होगा बड़ा सियासी खेला? शिंदे ने कांग्रेस से मिलाया हाथ; समझें समीकरण
कहां खत्म होती है रिपब्लिक डे परेड और झांकियों का बाद में क्या होता है?
Republic Day
कहां खत्म होती है रिपब्लिक डे परेड और झांकियों का बाद में क्या होता है?
प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक मार्क टुली का निधन, 90 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
Mark Tully passes away
प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक मार्क टुली का निधन, 90 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
आधे लक्षण सुनकर पकड़ लेते थे पूरी बीमारी, जनता के डॉक्टर थे द्मश्री डॉ. गुलेरिया
Dr. Jagdev Singh Guleria
आधे लक्षण सुनकर पकड़ लेते थे पूरी बीमारी, जनता के डॉक्टर थे द्मश्री डॉ. गुलेरिया