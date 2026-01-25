ऐश्वर्या राय की चोट देख घबरा गए थे अमिताभ बच्चन, रात में मंगवाया प्राइवेट प्लेन; मिलिट्री बेस पर लैंड करवाया

Amitabh Bachchan Aishwarya Rai: बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय, बच्चन परिवार की बहू बनने से काफी पहले एक बड़े हादसे का शिकार हो गई थीं, जो फिल्म के सेट पर हुआ था. ऐश्वर्या राय के साथ हुए इस हादसे ने बॉलीवुड के सितारों को अंदर तक हिला दिया था. ये हादसा तब हुआ जब 2003 में नासिक के पास ‘खाकी’ फिल्म की शूटिंग हो रही थी. फिल्म खाकी की शूटिंग के दौरान ऐश्वर्या के साथ ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से बिग-बी की रातों की नींद उड़ गई थी. इसका खुलासा एक्टर ने खुद अपने एक पुराने इंटरव्यू में किया था.

सेट पर घायल हुईं थीं ऐश्वर्या

दरअसल, एक शख्स बहुत तेज अपनी कार चला रहा था जो कि ऐश्वर्या की कार से टकरा गई. हादसा इतना ज्यादा भयंकर था कि अक्षय कुमार एक्ट्रेस की जान बचाने आए और ऐश्वर्या को जल्दी अस्पताल इलाज के लिए ले जाना पड़ा. फिल्म खाकी के सेट पर हुए इस हादसे की वजह से अमिताभ बच्चन काफी परेशान थे. रेडिफ के साथ बातचीत के दौरान बिग-बी ने कहा था, 'इस घटना की वजह से ऐश्वर्या के शरीर में कई सारे घाव हो गए थे. उनके पैर के पिछले हिस्से की हड्डी टूट गई. उन्हें काफी गंभीर चोटें आईं लेकिन उनकी चोट को काफी मामूली बताया गया था. दो रातों तक मैं सो नहीं पाया था यह अपनी आंखों के सामने घटित होते हुए देखा था.'

एक पुराने इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन ने ऐश्वर्या राय के साथ हुए इस हादसे पर बात करते हुए शेयर किया था कि उन्हें सबसे ज्यादा इस बात का दुख हुआ कि उस समय इस घटना को कितनी हल्के में लिया गया. एक्टर ने ये भी बताया था कि इस हादसे का उनपर पर्सनली कितना गहरा असर हुआ था. अमिताभ बच्चन ने कहा था, 'दो रातों तक मैं सो नहीं पाया. ये सब अपनी आंखों के सामने होते देखना! ऐश्वर्या की पीठ पर गहरे जख्म हो गए थे. उनके पैरों के पिछले हिस्से की हड्डी टूट गई थी और गंभीर चोटें आईं थीं. लेकिन फिर भी उनकी चोट को मामूली बताया गया.'

एक्ट्रेस की तकलीफ देख दो रातों तक सो नहीं पाए बिग बी

अमिताभ बच्चन ने बताया था कि मीडिया इस घटना को काफी छोटा बता रहा था जबकि असलियत में ऐसा नहीं था. उन्होंने इस पर अपनी निराशा भी व्यक्त की थी. बता दें कि, उस वक्त अमिताभ बच्चन के लिए ऐश्वर्या उनकी को-स्टार थीं. हालांकि बाद में वह बिग-बी की बहू बन गईं.

बता दें कि, बीते कुछ समय से ऐश्वर्या राय अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. उन्हें ज्यादातर अपनी बेटी आराध्या बच्चन के साथ स्पॉट किया जाता है. एक्ट्रेस को काफी समय से उनके पति अभिषेक बच्चन के साथ नहीं देखा गया. जिसकी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि कपल के बीच कुछ भी ठीक नहीं है. हालांकि इस पर अभिषेक-ऐश्वर्या की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया.