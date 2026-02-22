Advertisement
अब 'जलसा' के बाहर फैंस से नहीं मिलेंगे अमिताभ बच्चन, क्यों तोड़ी सालों पुरानी परंपरा? खुद बताई वजह

Amitabh Bachchan At Jalsa: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने सालों पुरानी अपनी परंपरा तोड़ दी है. अब, वह रविवार को जलसा के बाहर प्रशंसकों से नहीं मिलेंगे. उन्होंने अपने इस फैसले की वजह खुद बताई है.

 

Feb 22, 2026
सदी के महानायक कहे जाने वाले अभिनेता अमिताभ बच्चन कई सालों से रविवार को एक परंपरा का पालन करते आ रहे हैं. एक्टर मुंबई स्थित अपने घर 'जलसा' से बाहर निकलकर फैंस की भीड़ से मिलते हैं जो घंटों बाहर खड़े होकर उनका इंतजार करती है. सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस टकटकी लगाए खड़े रहते हैं. लेकिन लगता है कि अब ये परंपरा टूटने वाली है. इस बारे में खुद अमिताभ ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को जानकारी दी है. शनिवार को उन्होंने अपने Tumblr ब्लॉग पर एक नोट शेयर किया. 

बता दें कि अमिताभ बच्चन एक्स या इंस्टाग्राम ही नहीं बल्कि टम्बलर पर भी एक्टिव हैं. यहां वो अपने ब्लॉग्स लिखा करते हैं. साथ ही साथ अपने जीवन से जुड़ी कई बातें या अपडेट्स भी शेयर करते हैं. इसी बीच अमिताभ ने एक पोस्ट लिखा है, जिसने उनके फैंस को हैरान कर दिया है. उन्होंने इस पोस्ट में लिखा, 'काम जोश के साथ चलता रहता है.. लेकिन, एक लेकिन आता है.. और मेरे लिए दिन खत्म हो जाता है.. रविवार की छुट्टी का आनंद लेने के लिए.. यहां तो रविवार है.. लेकिन अफसोस की बात है कि जलसा गेट पर कोई रविवार नहीं है...'

फैंस से किया जल्दी मिलने का वादा

आगे बिग बी ने अपने फैंस को हिदायत दी कि वो अपनी ट्रेवल करने की एनर्जी को बचाकर रखें और साथ ही साथ जल्दी दोबारा मिलने की उम्मीद भी दी. उन्होंने लिखा, 'इसलिए यात्रा की ऊर्जा बचाकर रखते हैं और जल्द ही मिलेंगे.. तब तक.. विचारों में और सोच में और उससे भी ज्यादा विचारों की शांति में..' अमिताभ के इस पोस्ट को देखकर लगता है कि वो कुछ दिनों की शांति चाहते हैं. इस वजह से कुछ समय के लिए ब्रेक ले रहे हैं. हालांकि फैंस के लिए ये निराशा वाली बात है, क्योंकि कई फैंस एक्टर से मिलने उनकी केवल एक झलक पाने के लिए दूर-दूर से आते हैं.

बीते दिनों वायरल हुआ था वीडियो 

बीते दिनों एक और घटना ने उनके विनम्र स्वभाव की झलक दिखाई थी. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के बाद उन्होंने एक प्रशंसक को अपने घर बुलाया. उस शख्स ने बताया कि बिग बी ने न केवल उससे मुलाकात की, बल्कि उसे पैर छूने से भी रोक दिया और बेहद सादगी से रूबरू हुए.

धमकियों के चलते तो नहीं लिया फैसला?

बता दें कि बीते काफी समय से कई बॉलीवुड सेलेब्स को धमकियां मिल रही हैं. बॉलीवुड फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर तो गोलियां भी चलाई गईं. इसके अलावा रणवीर सिंह, सलमान खान, आयुष शर्मा जैसे स्टार्स को धमकी भरे ईमेल और मैसेज आए हैं. ऐसे में फैंस कयास लगा रहे हैं कि कहीं इन्हीं सब के चलते तो बिग बी ने फैन मीट से ब्रेक लिया है? हालांकि इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, जब तक आधिकारिक रूप से कुछ सामने नहीं आ जाता.  

Swati Singh

Swati Singh

Aamitabh Bachchan

