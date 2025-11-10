सीढ़ियों से टकराकर गिरे दिग्गज एक्टर जितेंद्र, सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसे संभाला; जरीन खान के प्रेयर मीट में पहुंचते वक्त हुआ हादसा

Jeetendra Suffers Fall At Zarine Khan Prayer Meet: बॉलीवुड के जंपिंग जैक कहे जाने वाले मेगास्टार जीतेंद्र इन दिनों 83 साल के हो चुके हैं, लेकिन उनका दिल अभी भी जवान है. वो हर मौके पर इंडस्ट्री के दोस्तों के साथ खड़े नजर आते हैं. इसी कड़ी में सोमवार को वे संजय खान की पत्नी जरीन खान की प्रेयर मीट में श्रद्धांजलि देने पहुंचे. जरीन खान का 7 नवंबर को 81 साल की उम्र में निधन हो गया था. प्रेयर मीट मुंबई के जेडब्ल्यू मैरियट में रखी गई, जहां हृतिक रोशन, सबा आजाद, रानी मुखर्जी, जैकी श्रॉफ, मलाइका अरोड़ा, फरदीन खान जैसे कई सितारे पहुंचे.

सीढ़ी से टकराकर जमीन पर गिरे जितेंद्र

लेकिन वहां पहुंचते ही कुछ ऐसा हुआ कि सब हैरान रह गए. जीतेंद्र अपनी गाड़ी से उतरे और वेन्यू की तरफ बढ़ रहे थे. पैपराजी उन्हें देखकर फोटो खींचने लगे. अचानक उनका पैर फिसला, शायद सीढ़ी पर बैलेंस बिगड़ गया और वो जोर से जमीन पर गिर पड़े. वो पल देखकर हर कोई चौंक गया. आसपास खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स और कुछ लोग तुरंत दौड़े और उन्हें उठाया. जीतेंद्र को कोई गंभीर चोट नहीं आई, वो खुद उठे और हंसते हुए पैपराजी से बात भी करने लगे. वीडियो में साफ दिख रहा है कि वो गिरने के बाद भी मुस्कुरा रहे थे, जैसे कह रहे हों – अरे कोई बात नहीं!

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. फैंस बहुत चिंतित हो गए. कोई बोला, 'भगवान जीतू जी को सलामत रखे, उम्र हो गई है अब संभलकर.' तो कोई पैपराजी पर गुस्सा हुआ कि ऐसे मौके पर वीडियो शूट करके शेयर क्यों किया? एक यूजर ने लिखा, "शर्म नहीं आती इनको, प्रेयर मीट है, दुख की घड़ी है, फिर भी तमाशा बना रहे हो." कई लोगों ने कहा कि 83 साल की उम्र में भी जीतेंद्र इतने एक्टिव हैं, इंडस्ट्री के लिए सम्मान की बात है.

कौन थी जरीन खान?

जरीन खान बॉलीवुड की पुरानी मॉडल और इंटीरियर डिजाइनर थीं. संजय खान से शादी के बाद उन्होंने परिवार को संभाला. उनके चार बच्चे हैं – सुजैन खान, जायद खान, फराह खान अली और सिमोन अरोड़ा. जरीन को परिवार की रीढ़ कहा जाता था. उनकी बेटी फराह ने लिखा कि मां की फिलॉसफी थी – माफ करो और भूल जाओ. प्रेयर मीट में पूरा खान परिवार इकट्ठा था, जायद पापा संजय का हाथ थामे चल रहे थे. हृतिक भी सुजैन के साथ थे. सबने जरीन को याद किया.