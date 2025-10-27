दिवाली पर अमिताभ बच्चन ने स्टॉफ को दिया इतना तगड़ा गिफ्ट, Video देख फटी रह गईं लोगों की आंखें

सेलेब्स अपने स्टॉफ को दिवाली तोहफे में क्या देते हैं. ये सवाल ऐसा है जो कई लोगों के मन में लगातार तैरता रहता है. लेकिन, अब एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बिग बी ने अपने स्टॉफ को दिवाली पर क्या दिया, ये रिवील हो गया है.
Amitabh Bachchan Diwali Gift To Staff: दिवाली का त्योहार रोशनी का त्योहार होता है. इस दिन चाहे कोई भी ऑफिस हो या फिर कोई सेलेब अपने यहां काम करने वाले स्टॉफ को दिवाली पर एक से बढ़कर एक तोहफे देता है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बिग बी ने अपने स्टॉफ को दिवाली पर गिफ्ट के तौर पर क्या खास तोहफा दिया. चलिए आपको बताते हैं.
बिग बी का स्टॉफ को दिवाली तोहफा
सोशल मीडिया पर एक वीडियो सागर कंटेंट क्रिएटर का वायरल हो रहा है. ये वीडियो अमिताभ बच्चन के जुहू स्थित घर के बाहर का दिवाली वाले दिन का बताया जा रहा है. वीडियो में ये शख्स कुछ लोगों से बात कर रहा है. वो कह रहा है कि ये लोग अमिताभ बच्चन के घर के स्टॉफ मेंबर है. वीडियो क्रिएटर कहता है- 'यहां पर मिठाई बांटी जा रही है. ये बिग बी का घर है. इसके बाद वो उन लोगों से बात करता है और पूछता है कि तोहफे में क्या मिला. जवाब में वो बताते हैं कि मिठाई के डंबे के अलावा 10,000 रुपये भी नगद मिले हैं. '
कैप्शन में लिखा ये
इस वीडियो को कंटेंट क्रिएटर ने शेयर कर कैप्शन में लिखा- 'बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार अमिताभ बच्चन ने अपने घर के स्टॉफ और सिक्योरिटी कर्मियों को 10,000 रुपये और मिठाई दी.' वैसे तो ये घर वीडियो में अमिताभ बच्चन का ही दिखाया गया है और घर के बाहर कई स्टॉफ के लोग दिखाए गए हैं.इस वीडियो के वायरल होते ही कुछ लोग बिग बी को इतने कम पैसे देने के लिए ट्रोल कर रहे तो कुछ उनकी तारीफ भी कर रहे हैं.
केबीसी कर रहे होस्ट
अमिताभ बच्चन इन दिनों टीवी क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' होस्ट कर रहे हैं.ये हाल ही में तमिल ड्रामा फिल्म 'वेट्टेयन' में नजर आए थे. जिसमें उनके साथ साउथ के सुपरस्टार रजनीतकांत भी थे. ये फिल्म वैसे तो फ्लॉप गई थी. लेकिन, काम की तारीफ जरूर हुई थी.
