भारती के जलाने के बाद शैतानी 'लाबूबू' को घर ले आए अमिताभ बच्चन, लोग बोले- हनुमान चालीसा पढ़ लो

Amitabh Bachchan Labubu: दुनियाभर में भूतिया गुड़िया के नाम से फेमस लाबूबू डॉल को अब बिग बी ने भी खरीद लिया है. अमिताभ बच्चन ने अपने आधिकारिक ट्विटर पर कार के अंदर का एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में लाबूबू गुड़िया नजर आई. इस वीडियो को बिग बी ने जैसे ही शेयर किया तो हर कोई उनके पोस्ट को देखकर दंग रह गया.

बिग बी ने खरीदी लाबूबू

इस वीडियो में अमिताभ बच्चन कहते हैं- 'देवियों और सज्जनों, पेश है 'लाबूबू', अब मेरी कार में भी.' उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इस पर लोग खूब कमेंट भी कर रहे हैं. एक शख्स ने कमेंट करते हुए लिखा, "सर, 'लाबूबू'के साथ हनुमान चालीसा भी जरूरी है.' एक अन्य शख्स ने कमेंट सेक्शन में लिखा- 'बाहर वालों को अंदाजा ही नहीं है कि अमिताभ बच्चन उनके बगल वाली कार में बैठे हैं'. एक इंस्टा यूजर ने लिखा- 'सर, क्या आप इन बातों पर विश्वास करते हैं?' बहुत से लोगों ने इस पर उन्हें कार में इस गुड़िया को लगाने के लिए उन्हें विश भी किया है.

भारती ने जला दी थी डॉल

दरअसल, अमिताभ बच्चन स पहले इस गुड़िया का क्रेज कई सितारों के सिर चढ़कर बोल रहा है. अनन्या पांडे, शिल्पा शेट्टी, उर्वशी रौतेला, ट्विंकल खन्ना और अन्य कई बॉलीवुड सेलेब्स इस गुड़िया को अपने घर लेकर आए थे. खास बात है कि इस गुड़िया को लेकर भारती ने एक वीडियो शेयर किया था और कहा था कि जब से ये गुड़िया घर आई है गोला काफी शैतान हो गया है. जिसके बाद वो इस डॉल को जलाते हुए नजर आई थीं.

बीवी बेटे की तारीफ

अमिताभ बच्चन के लिए ये महीना काफी ज्यादा खास है. उनके परिवार के तीन सदस्यों को फिल्म फेयर मिल चुका है. ऐसे में बिग बी ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए पोस्ट किया- 'एक परिवार… एक ही इंडस्ट्री में एक ही परिवार के तीन सदस्य और तीन पुरस्कार. फिल्मफेयर के 70 साल पूरे होने पर जया को सम्मानित किया गया, अभिषेक को 2025 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और मुझे भी 70 साल के जश्न में सम्मानित किया गया. जया,अभिषेक और मैं, हमारा सौभाग्य और दर्शकों के प्रति पूर्ण आभार. बहुत बहुत धन्यवाद.'

