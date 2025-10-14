Advertisement
trendingNow12961656
Hindi Newsबॉलीवुड

भारती के जलाने के बाद शैतानी 'लाबूबू' को घर ले आए अमिताभ बच्चन, लोग बोले- हनुमान चालीसा पढ़ लो

Amitabh Bachchan ने सोशल मीडिया पर जैसे ही एक वीडियो शेयर किया को खलबली मच गई. इस वीडियो में बिग बी ने अपनी लाबूबू डॉल दिखाई. जिसे देखने के बाद लोग शॉक्ड हो गए.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Oct 14, 2025, 06:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अमिताभ बच्चन
अमिताभ बच्चन

Amitabh Bachchan Labubu: दुनियाभर में भूतिया गुड़िया के नाम से फेमस लाबूबू डॉल को अब बिग बी ने भी खरीद लिया है. अमिताभ बच्चन ने अपने आधिकारिक ट्विटर पर कार के अंदर का एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में लाबूबू गुड़िया नजर आई. इस वीडियो को बिग बी ने जैसे ही शेयर किया तो हर कोई उनके पोस्ट को देखकर दंग रह गया.

बिग बी ने खरीदी लाबूबू

इस वीडियो में अमिताभ बच्चन कहते हैं-  'देवियों और सज्जनों, पेश है 'लाबूबू', अब मेरी कार में भी.' उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इस पर लोग खूब कमेंट भी कर रहे हैं. एक शख्स ने कमेंट करते हुए लिखा, "सर, 'लाबूबू'के साथ हनुमान चालीसा भी जरूरी है.' एक अन्य शख्स ने कमेंट सेक्शन में लिखा- 'बाहर वालों को अंदाजा ही नहीं है कि अमिताभ बच्चन उनके बगल वाली कार में बैठे हैं'. एक इंस्टा यूजर ने लिखा- 'सर, क्या आप इन बातों पर विश्वास करते हैं?' बहुत से लोगों ने इस पर उन्हें कार में इस गुड़िया को लगाने के लिए उन्हें विश भी किया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

भारती ने जला दी थी डॉल

दरअसल, अमिताभ बच्चन स पहले इस गुड़िया का क्रेज कई सितारों के सिर चढ़कर बोल रहा है. अनन्या पांडे, शिल्पा शेट्टी, उर्वशी रौतेला, ट्विंकल खन्ना और अन्य कई बॉलीवुड सेलेब्स इस गुड़िया को अपने घर लेकर आए थे. खास बात है कि इस गुड़िया को लेकर भारती ने एक वीडियो शेयर किया था और कहा था कि जब से ये गुड़िया घर आई है गोला काफी शैतान हो गया है. जिसके बाद वो इस डॉल को जलाते हुए नजर आई थीं.

4000 करोड़ बजट, भारत की वो सबसे महंगी फिल्म, जिसने आने से पहले थर्रा दिया बॉक्स ऑफिस, बनाया ऐसा रिकॉर्ड तोड़ डाला 3 फिल्मों का घमंड 

बीवी बेटे की तारीफ

अमिताभ बच्चन के लिए ये महीना काफी ज्यादा खास है. उनके परिवार के तीन सदस्यों को फिल्म फेयर मिल चुका है. ऐसे में बिग बी ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए पोस्ट किया- 'एक परिवार… एक ही इंडस्ट्री में एक ही परिवार के तीन सदस्य और तीन पुरस्कार. फिल्मफेयर के 70 साल पूरे होने पर जया को सम्मानित किया गया, अभिषेक को 2025 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और मुझे भी 70 साल के जश्न में सम्मानित किया गया. जया,अभिषेक और मैं, हमारा सौभाग्य और दर्शकों के प्रति पूर्ण आभार. बहुत बहुत धन्यवाद.'

 

(इनपुट- एजेंसी)
 

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

Amitabh Bachchan

Trending news

हलक में आ गई थी जान, लेकिन शेखी बघार रहे थे मुनीर; जानिए शौर्य का एक और किस्सा
operation sindoor
हलक में आ गई थी जान, लेकिन शेखी बघार रहे थे मुनीर; जानिए शौर्य का एक और किस्सा
'वोटों के लिए स्टालिन मुफ्त पत्नी भी दे देंगे', AIADMK नेता के बयान पर मचा बवाल
AIADMK
'वोटों के लिए स्टालिन मुफ्त पत्नी भी दे देंगे', AIADMK नेता के बयान पर मचा बवाल
भ्रष्ट पुलिसकर्मी थे IPS वाई पूरन... खुदकुशी से पहले ASI ने VIDEO में क्या-क्या कहा?
Sandeep Lather Suicide
भ्रष्ट पुलिसकर्मी थे IPS वाई पूरन... खुदकुशी से पहले ASI ने VIDEO में क्या-क्या कहा?
'चिल्लाओगी तो और मर्द बुला लेंगे', दुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता ने सुनाई खौफनाक दास्तां
Durgapur gangrape case
'चिल्लाओगी तो और मर्द बुला लेंगे', दुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता ने सुनाई खौफनाक दास्तां
ठंड की आड़ लेकर बच नहीं पाओगे... LoC पर सेना ने बढ़ाई चौकसी
Jammu and Kashmir
ठंड की आड़ लेकर बच नहीं पाओगे... LoC पर सेना ने बढ़ाई चौकसी
दोहा से हॉन्गकॉन्ग जा रहे विमान में फुल इमरजेंसी, अहमदाबाद में कराई गई लैंडिंग
Qatar Airways
दोहा से हॉन्गकॉन्ग जा रहे विमान में फुल इमरजेंसी, अहमदाबाद में कराई गई लैंडिंग
1965 से अब तक तकनीक बदली है साहस नहीं; ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा ज्यादा खतरानक
operation sindoor
1965 से अब तक तकनीक बदली है साहस नहीं; ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा ज्यादा खतरानक
केरल: हिजाब पहनी छात्रा को स्कूल के गेट पर रोका, मच गया बवाल; 2 दिन से स्कूल बंद
Kerala
केरल: हिजाब पहनी छात्रा को स्कूल के गेट पर रोका, मच गया बवाल; 2 दिन से स्कूल बंद
मुंबई के TISS कॉलेज कैंपस में GN Saibaba की बरसी पर प्रोग्राम, 12 छात्रों पर FIR
mumbai
मुंबई के TISS कॉलेज कैंपस में GN Saibaba की बरसी पर प्रोग्राम, 12 छात्रों पर FIR
तिरुपति बालाजी मंदिर से डॉलर की गड्डियां चुरा-चुराकर बनाई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी
Andhra Pradesh Tirupati Tirumala Temple
तिरुपति बालाजी मंदिर से डॉलर की गड्डियां चुरा-चुराकर बनाई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी