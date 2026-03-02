सिर्फ दीवारें नहीं, करोड़ों का आशीर्वाद है... ‘जलसा’ को लेकर इमोशनल हुए अमिताभ बच्चन, पोस्ट कर लिखा- ‘इसने मुझे दशकों तक छत दी...’

Amitabh Bachchan Jalsa: अमिताभ बच्चन ने अपने घर ‘जलसा’ को लेकर बेहद इमोशनल पोस्ट शेयर किया है, जिसने फैंस का दिल छू लिया. उन्होंने इसे सिर्फ घर नहीं, बल्कि आशीर्वाद और यादों का घर आशियाना बताया. हर हफ्ते ‘जलसा’ के बाहर लगने वाली लोगों की भीड़ इसको और खास बनाती है.
Amitabh Bachchan Jalsa: मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने हाल ही में अपने घर ‘जलसा’ को लेकर एक बेहद इमोशनल पोस्ट शेयर की. उन्होंने इस घर को सिर्फ एक मकान नहीं, बल्कि प्यार और आशीर्वाद की निशानी बताया. बिग बी ने अपने ब्लॉग में उन फैंस का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्हें वे अपनी एक्सटेंडेड फैमिली यानी EF कहते हैं. हर हफ्ते बड़ी संख्या में लोग उनके घर के बाहर इकट्ठा होते हैं और उन्हें एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते हैं.
अमिताभ ने लिखा कि लोगों की बिजी जिंदगी से कुछ मिनट निकालकर उनसे मिलने आना उनके लिए किसी बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं है. उन्होंने कहा, ‘आपका आशीर्वाद और आपका प्यार, जो आप अपनी बिजी लाइफ से कुछ पल निकालकर मुझे देते हैं, वो मेरे लिए किसी बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं है’. उनके इन शब्दों से साफ झलकता है कि वे अपने चाहने वालों को कितना मान और सम्मान देते हैं. उन्होंने ‘जलसा’ को करोड़ों लोगों के आशीर्वाद से भरा घर बताया.
‘जलसा’ से जुड़ी अनमोल पारिवारिक यादें
ये वही घर है जिसने पिछले तीन दशकों से उनके परिवार को छत दी है. अमिताभ ने लिखा, ‘JALSA, मेरे घर के लिए लाखों लोगों का आशीर्वाद है. ये घर तीन दशकों से ज्यादा समय से मुझे छत दे रहा है’. उन्होंने बताया कि इसी घर ने उनके बच्चों के जन्म और उनकी शादियों के खास पलों को भी देखा है. बिग बी ने आगे लिखा, ‘यही वह जगह है जहां बच्चे बड़े हुए और अब उनके बच्चे भी यहीं बड़े हो रहे हैं’. उनके लिए ये घर यादों का खजाना है.
‘जलसा’ बना खुशियों और जश्न का गवाह
उन्होंने कहा कि ये घर अपनों की खुशियों और जश्न का गवाह रहा है. उनके मुताबिक, ‘ये घर जीवन के साथ चलता है और समय की एकजुटता में जश्न और अस्तित्व को साथ लेकर आगे बढ़ता है’. अमिताभ बच्चन अपने ब्लॉग के जरिए अक्सर दिल की बातें साझा करते रहते हैं. पिछले महीने भी उन्होंने रोजमर्रा की भाषा को लेकर एक दिलचस्प बात लिखी थी. उन्होंने बताया कि हम अपनी आम बोलचाल में गाड़ियों और क्रिकेट से जुड़े कई शब्द इस्तेमाल करते हैं.
भाषा में गाड़ियों और क्रिकेट का असर
जिन पर अक्सर ध्यान ही नहीं जाता. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जब काम में रुकावट आती है तो लोग कहते हैं कि ‘काम स्पीड ब्रेकर पर आ गया है’. वहीं रफ्तार बढ़ाने पर ‘एक्सेलरेटर दबाना’ और परेशानी आने पर ‘ब्रेक लगा देना’ जैसे सेंटेंस बोले जाते हैं. अमिताभ ने इन छोटी-छोटी बातों के जरिए दिखाया कि हमारी भाषा किस तरह रोजमर्रा की चीजों से जुड़कर और भी दिलचस्प बन जाती है.
