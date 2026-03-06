Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुडराम नगरी अयोध्या में अमिताभ बच्चन ने खरीदी तीसरी जमीन, 35 करोड़ में हुई ये लग्जरी डील

राम नगरी अयोध्या में अमिताभ बच्चन ने खरीदी तीसरी जमीन, 35 करोड़ में हुई ये लग्जरी डील

Amitabh Bachchan से जुड़ी बड़ी खबर है.बिग बी ने अयोध्या में तीसरी जमीन खरीदी है. इस जमीन की कीमत करीबन 35 करोड़ रुपये बताई जा रही है. एक्टर ने ये जमीन 'द हॉउस ऑफ अभिनंदन' के तहत ली है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Mar 06, 2026, 06:49 PM IST
अमिताभ बच्चन
Amitabh Bachchan Land Deal in Ayodhya: फिल्म इंडस्ट्री के शहंशाह अमिताभ बच्चन लगातार दो बार राम नगरी अयोध्या के पास की जमीन खरीद चुके हैं. ऐसे में एक्टर ने तीसरी जमीन और अयोध्या में खरीद ली है. यानी कि कुल मिलाकर बिग बी ने अभी तक तीन लैंड राम नगरी में खरीद लिए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमिताभ बच्चन ने ये जमीन 'द हॉउस ऑफ अभिनंदन' से खरीदी है. जिसकी कीमत 35 करोड़ बताई जा रही है.

खरीदी 2.67 एकड़ जमीन

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 6 मार्च को जारी बयान में कहा गया कि ये 2.67 एकड़ जमीन डेवलपर की 75 एकड़ की परियोजना 'द सरयू' के पास स्थित है. इसे एबी कॉर्प के प्रबंधन निदेशतक राजेश यादव ने पूरा कराया है. ये अमिताभ बच्चन के व्यासायिक हितों का प्रबंधन करते हैं.

अयोध्या बन रहा अट्रैक्टिव प्लेस

बिग बी के जमीन खरीदने के बाद कंपनी के चेयरमैन अभिनंदन लोढ़ा ने अपने बयान में कहा कि 'इस जमीन को दीर्घकालिक संपत्ति के रूप में देखना चाहिए. अयोध्या में जमीन सिर्फ निवेश नहीं बल्कि एक विरासत है. ये आस्था और संस्कृति का गहरा संबंध है. लगातार हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और सरकारी निवेश के कारण अयोध्या भविष्य में जमीन निवेश के लिए एक अट्रैक्टिव प्लेस बनता जा रहा है.'

34 साल से यूट्यूब पर ट्रेंड कर रही 6.5 रेटिंग वाली ये मूवी,बजट से 2.5 गुना की थी कमाई, एक गाना तो आज भी लोगों का फेवरेट, 90s में तोड़े थे सारे रिकॉर्ड

अब तक अयोध्या में खरीदी 3 जमीनें

HoABL के साथ अमिताभ बच्चन का जमीन खरीदने का चौथा इन्वेस्टमेंट है. इससे पहले मई 2025 में बिग बी ने 'सरयू परियोजना' के पास करीबन 40 करोड़ रुपये की 25,000 वर्ग फुट का प्लॉट खरीदा था. वहीं, 2024 में उन्होंने इसी परियोजना के तहत करीबन 14.5 करोड़ रुपये में 10,000 वर्ग फुट का एक और प्लॉट लिया थ. इसके अलावा अलीबाग में बिग बी ने HoABL की परियोजना के तहत 10 करोड़ रुपये का 10,000 वर्ग फुट का प्लॉट खरीदा था. खास बात है कि इस प्रोजेक्ट में बॉलीवुड के कई सितारे भी निवेश कर चुके हैं.

 

 

