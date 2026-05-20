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Hindi Newsबॉलीवुडआखिर क्या हुआ सदी के महानायक को? 83 की उम्र में नानावटी अस्पताल में भर्ती हुए अमिताभ बच्चन, फैंस की बढ़ी चिंता

आखिर क्या हुआ सदी के महानायक को? 83 की उम्र में नानावटी अस्पताल में भर्ती हुए अमिताभ बच्चन, फैंस की बढ़ी चिंता

Amitabh Bachchan Health Update: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को लेकर आई एक खबर ने फैंस की चिंता में डाल दिया. उन्हें मुंबई के नानावटी अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस उनकी हेल्थ को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उनको हुआ क्या है? चलिए बताते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या है. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 20, 2026, 06:23 AM IST
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Amitabh Bachchan Health Update
Amitabh Bachchan Health Update

Amitabh Bachchan Health Update: सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन इन दिनों अपनी हेल्थ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. खबर है कि उनको कुछ दिन पहले उनको मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इस खबर ने फैंस की चिंता को बढ़ा दिया है. हालांकि, ये खबर लोगों तक बहुत देर से पहुंची. अस्पताल से जुड़े लोगों ने बताया कि वे सिर्फ रूटीन चेकअप के लिए आए थे. इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है. अमिताभ बच्चन लंबे समय से अपनी हेल्थ को लेकर काफी एक्टिव रहते हैं और खास ध्यान रखते हैं. 

83 साल की उम्र में भी वो लगातार काम कर रहे हैं और पहले की तरह एक्टिव नजर आते हैं. यही वजह है कि उनके चाहने वाले उनकी हर छोटी-बड़ी खबर पर नजर बनाए रखते हैं. अमिताभ बच्चन फिल्मों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं. वो अक्सर अपने एक्स अकाउंट पर ऐसे पोस्ट शेयर करते हैं, जो लोगों का ध्यान खींच लेते हैं. 18 मई को उन्होंने लिखा था, ‘जब दो लड़ते हैं, तो तीसरा विजयी होता है’. उनके इस पोस्ट को पढ़ने के बाद कई लोग अलग-अलग मतलब निकालने लगे. फैंस भी लगातार इस पर अपनी राय देते दिखे. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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हर रविवार फैंस से मिलते हैं बिग बी

वे सोशल मीडिया के जरिए अपने चाहने वालों से जुड़े रहते हैं और छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देते हैं. अमिताभ बच्चन का अपने फैंस के साथ रिश्ता काफी खास माना जाता है. वो लगभग हर रविवार अपने घर जलसा के बाहर आकर लोगों से मुलाकात करते हैं. इस बार 17 मई को भी वो हमेशा की तरह घर के बाहर आए और हाथ हिलाकर फैंस का अभिवादन किया. वहां बड़ी संख्या में लोग उनकी एक झलक पाने के लिए पहुंचे थे. कई लोग घंटों इंतजार करते हैं ताकि अपने पसंदीदा स्टार को करीब से देख सकें. अमिताभ भी कभी अपने चाहने वालों को निराश नहीं करते. 

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पांच दशक से ज्यादा का शानदार सफर

अमिताभ बच्चन ने अपने लंबे करियर में हिंदी सिनेमा को कई यादगार फिल्में दी हैं. उन्होंने साल 1969 में फिल्म ‘सात हिन्दुस्तानी’ से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. अब तक वो 200 से ज्यादा फिल्मों में नजर आ चुके हैं. उनकी दमदार आवाज, अलग अंदाज और शानदार एक्टिंग ने उन्हें करोड़ों लोगों का पसंदीदा बना दिया. कई पीढ़ियां उनकी फिल्मों को देखते हुए बड़ी हुई हैं. आज भी लोग उनकी पुरानी फिल्मों को उतना ही पसंद करते हैं, जितना पहले किया करते थे. उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है. 

उम्र के इस पड़ाव पर भी लगातार काम

खास बात ये है कि 83 साल की उम्र में भी सही के महानायर कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन का काम करने का जज्बा कम नहीं हुआ है. वो लगातार फिल्मों, टीवी और दूसरे प्रोजेक्ट्स में बिजी रहते हैं, जिन्हें समय से पूरा भी कर लेते हैं. फैंस भी उन्हें बड़े पर्दे पर देखने के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं. बिग बी ने अपने करियर में एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी और इमोशनल हर तरह के किरदार निभाए हैं. यही वजह है कि आज भी उनकी पॉपुलैरिटी बनी हुई है. नई पीढ़ी के दर्शक भी उन्हें उतना ही पसंद करते हैं. उनके एक्पीरियंस और मेहनत की इंडस्ट्री में काफी इज्जत की जाती है.

अब ‘कल्कि 2’ में फिर दिखेंगे दमदार अंदाज में

अमिताभ बच्चन अब जल्द ही फिल्म ‘कल्कि 2’ में नजर आ सकते हैं. इस फिल्म का डायरेक्शन नाग अश्विन कर रहे हैं. फिल्म में उनके अलावा एक बार फिर प्रभास, कमल हासन के साथ साई पल्लवी नजर आने वाली हैं. खबरों की मानें तो कहानी पहले पार्ट से आगे बढ़ेगी. जहां यास्किन और भैरवा के बीच टकराव पर ज्यादा फोकस रहेगा. अमिताभ बच्चन फिल्म में अश्वत्थामा के किरदार में नजर आ सकते हैं. हालांकि, फिल्म की रिलीज डेट अभी तय नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि ये फिल्म 2027 तक सिनेमाघरों में आ सकती है, जिसको लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं.

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About the Author
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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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