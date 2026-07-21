अस्पताल में भर्ती हुए थे अमिताभ बच्चन, व्लॉग में सर्जरी और ICU का किया जिक्र; बिग बी के पोस्ट से टेंशन में फैंस

सदी के महानायक कहे जाने वाले मेगास्टार यानी अमिताभ बच्चन ने हाल ही में अपने पोस्ट के जरिए फैंस को चिंता इमं डाल दिया है. दरअसल, अमिताभ बच्चन ने सोमवार को अपने ब्लॉग में अस्पताल में भर्ती होने, सर्जरी और आईसीयू (ICU) में समय बिताने का जिक्र किया.
हालांकि, इसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि वह कब और किस अस्पताल की बात कर रहे हैं. लेकिन अमिताभ बच्चन की इस पोस्ट को पढ़कर उनके फैंस बिग बी के स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं. बता दें कि मई 2026 में अमिताभ बच्चन के अस्पताल में भर्ती होने की खबरें सामने आई थीं.
83 साल के एक्टर ने अपने पोस्ट में लिखा, 'हॉस्पिटल में सर्जरी और ICU में काबिल डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की देखरेख में, हॉस्पिटल से छुट्टी और घर वापसी, घर वापसी का यह समय सबसे मुश्किल दौर होता है, शारीरिक, मानसिक और व्यावहारिक रूप से, आप एक सम्मानित चैंपियन होते हैं और एक दिन हार आपके सामने खड़ी होती है .. यह आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर होता है.'
बिग बी आगे लिखते हैं, 'कुछ लोग इसका बहादुरी से सामना करते हैं. कुछ हार मान लेते हैं. जो लोग हिम्मत नहीं छोड़ते और डटे रहते हैं, वे हमेशा चैंपियन बने रहते हैं. और जो ऐसा नहीं कर पाते, वे अपनी पुरानी उपलब्धियों के सहारे जिंदगी बिताते हैं. यह हर इंसान की अपनी-अपनी पसंद होती है. दोनों में कुछ भी गलत नहीं है. स्वस्थ रहें, खुश रहें.’
वहीं, अपने इस ब्लॉग पोस्ट के बाद अमिताभ बच्चन ने सोमवार देर रात X पर लिखा, ‘T 5806 - खेल समाप्त हो गया! पर काम चल रहा है.’
बता दें कि पिछले कुछ सालों में अमिताभ बच्चन ने अपनी सेहत से जुड़ी परेशानियों के बारे में कई बार बात की है. मई में खबर फैली कि एक्टर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हालांकि, तब एक रिपोर्ट में बताया गया कि मिस्टर बच्चन को नानावटी अस्पताल गए थे, लेकिन यह एक रेगुलर चेक-अप था जिसके लिए वे हर महीने जाते हैं और उसके बाद वे घर लौट आए'.
अमिताभ बच्चन 'कल्कि 2898 AD' के सीक्वल की शूटिंग कर रहे हैं पिछले कुछ सालों में सेहत से जुड़ी दिक्कतों के बावजूद, बिग बी प्रोफेशनल तौर पर एक्टिव रहे हैं और फिल्मों, टीवी कमिटमेंट्स और सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी के बीच तालमेल बिठाते रहे हैं. इस साल एक्टर को फिल्म के सेट पर 'कल्कि 2898 AD' के सीक्वल में अपने रोल की शूटिंग करते हुए देखा गया था.