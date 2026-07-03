/सुबह एक फिल्म तो रात में दूसरी... अमिताभ बच्चन ने याद किए पुराने दिन, बोले- ‘डर था आगे काम मिलेगा कि नहीं...’

आजकल फिल्म शुरू करने से पहले एक्टर्स हफ्तों या महीनों तक तैयारी करते हैं, जिसे ‘प्रेप’ कहा जाता है. लेकिन हिंदी सिनेमा के पुराने दौर में ऐसा बिल्कुल नहीं होता था. उस जमाने के सुपरस्टार्स के लिए ये सब एक सपने जैसा था. बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने हाल ही में अपने एक ब्लॉग में इस बात का जिक्र किया है. उन्होंने बताया कि उनके समय में फिल्मों की शूटिंग का तरीका आज से काफी अलग और बहुत थका देने वाला होता था. तब एक्टर्स को बिना किसी खास तैयारी के सीधे सेट पर जाकर काम करना पड़ता था.
जो आज के मुकाबले कहीं ज्यादा चैलेंजिंग हुआ करता था. बिग बी ने गुरुवार की रात को सोशल मीडिया पर अपनी कुछ पुरानी और खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं. इन तस्वीरों के साथ उन्होंने एक लंबा नोट लिखा और बताया कि उनकी पीढ़ी के लिए ‘प्रेप’ शब्द का कोई मतलब ही नहीं था. उन्होंने लिखा कि आज के समय में ये शब्द बहुत आम हो चुका है, जहां हर कोई अपने काम के लिए पहले से खुद को तैयार करता है. उन्होंने माना कि आज के स्टार्स अपने किरदार में ढलने के लिए, उसके लुक और स्टाइल पर बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं.
महानायक ने आजकल के एक्टर्स की कड़ी मेहनत की जमकर सराहना की. उनका मानना है कि किसी भी रोल की गहराई में जाना कला को निखारने के लिए बेहद जरूरी है. वे ऐसे सभी कलाकारों की दिल से इज्जत करते हैं जो अपने काम को लेकर इतने गंभीर रहते हैं. इसके साथ ही उन्होंने बीते दिनों की यादें ताजा करते हुए बताया कि ‘अच्छे पुराने दिनों’ में माहौल काफी अलग था. तब वे लोग एक साथ 10 से 15 फिल्मों में काम किया करते थे. कई बार तो सिचुएशन ऐसी होती थी कि उन्हें एक ही दिन में दो या तीन अलग-अलग फिल्मों की शूटिंग पूरी करनी पड़ती थी.
आज के दौर और उस जमाने के काम करने के तरीके में काफी बदलाव आ चुका है. बिग बी ने बताया कि उस दौर में काम करने का तरीका एकदम अलग हुआ करता था. आज की तरह तब कोई वर्कशॉप या रिहर्सल नहीं होती थी. अक्सर कलाकारों को फिल्म के सीन के बारे में तभी पता चलता थी जब वे सेट पर पहुंचते थे. उन्होंने बताया कि सेट पर आने के बाद फिल्म के डायरेक्टर या उनके असिस्टेंट आकर पूरी कहानी और सीन को समझाते थे. इसके तुरंत बाद कैमरे के सामने जाना पड़ता था. इतने कम समय में किसी बड़े किरदार की तैयारी करना नामुमकिन जैसा काम था.
अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में एक दिलचस्प बात शेयर की है. उन्होंने बताया कि पुराने जमाने के एक्टर्स एक साथ इतनी सारी फिल्में क्यों साइन कर लेते थे. उनके मुताबिक, उस दौर में कलाकारों को हमेशा ये डर सताता रहता था कि पता नहीं आगे काम मिलेगा या नहीं. इसी वजह से जो भी रोल मिलता था, वे उसे लपक लेते थे. अमिताभ ने लिखा कि जब हमें कोई सीन समझाया जाता था, तो हम उसे पूरे दिल से निभाते थे. इसके बाद हम महीनों तक फिल्म के थिएटर में आने का इंतजार करते थे ताकि खुद देख सकें कि हमारा काम कैसा रहा.
काम की बात करें तो अमिताभ बच्चन जल्द ही फिल्म ‘कल्कि 2898 एडी’ के दूसरे पार्ट में दिखाई देंगे. इस शानदार फिल्म का डायरेक्शन नाग अश्विन कर रहे हैं. इस बार भी बिग बी के साथ स्क्रीन पर प्रभास और कमल हासन जैसे दिग्गज कलाकार के साथ नजर आएंगे. बता दें, साल 2024 में रिलीज हुए इस फिल्म के पहले हिस्से ने बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया था. फिल्म में अमिताभ बच्चन ने ‘अश्वत्थामा’ का जो रोल निभाया था, उसे लोगों ने बेहद पसंद किया. अब फैंस इसके दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.