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सुबह एक फिल्म तो रात में दूसरी... अमिताभ बच्चन ने याद किए पुराने दिन, बोले- ‘डर था आगे काम मिलेगा कि नहीं...’

Amitabh Bachchan Shocking Reveals: सोचिए, सुबह कोई और रोल और रात को कोई और किरदार. बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में पुराने दिनों की इसी भागदौड़ को याद किया है. उन्होंने बताया कि पहले बिना किसी तैयारी के कैसे काम होता था? साथ ही उन्होंने अपने उस डर के बारे में भी बताया, जिसने उन्हें सालों तक जकड़ कर रखा.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 03, 2026, 11:29 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 11:51 AM IST
सुबह एक फिल्म तो रात में दूसरी... अमिताभ बच्चन ने याद किए पुराने दिन, बोले- ‘डर था आगे काम मिलेगा कि नहीं...’
Image Credit: Amitabh Bachchan Shocking RevealsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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