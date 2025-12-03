अमिताभ बच्चन के वो 8 डायलॉग... जो फिल्मों से भी ज्यादा हुए सुपरहिट, जिन्हें सुनते ही थिएटर में बजने लगती थीं सीटियां, आज भी नहीं हुए पुराने

Amitabh Bachchan Famous Dialogues: सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को फिल्म इंडस्ट्री में 55 साल हो चुके हैं और इतने सालों में उन्होंने कई हिट और सुपरहिट फिल्मों में काम किया. उनकी फिल्मों के साथ-साथ उनके निभाए किरदार और डायलॉग्स भी हमेशा उनके फैंस के बीच छाए रहते हैं.
Trending Photos
Amitabh Bachchan 8 Famous Dialogues: सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को फिल्म इंडस्ट्री में 55 साल हो चुके हैं और इतने सालों में उन्होंने कई हिट और सुपरहिट फिल्मों में काम किया. आज भी उनके फैंस उनको ‘एंग्री यंग मैन’ के नाम से जानते हैं. कमाल की बात ये है कि अमिताभ बच्चन की फिल्मों के साथ-साथ उनके गाने और डायलॉग्स भी हमेशा उनके फैंस के बीच छाए रहते हैं. आज भी उनके ऐसे कई डायलॉग्स हैं, जिन्होंने भारतीय सिनेमा में इतिहास रचा.
हम आपको उनके ऐसे ही 8 सबसे सुपरहिट डायलॉग्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आज भी लोगों की जुबान पर हैं और साथ ही सोशल मीडिया पर भी छाए रहते हैं. उनके ये डायलॉग्स ऐसे हैं, जो शायद कभी पुराने नहीं होंगे.
जंजीर (1973)
‘जंजीर’ वे फिल्म है जिसने अमिताभ बच्चन को असली मायने में ‘एंग्री यंग मैन’ का खिताब दिलाया. उनका डायलॉग ‘ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं’ जबरदस्त सख्ती और दम से भरा हुआ था. ये लाइन लोगों को इतनी पसंद आई कि फिल्म के साथ-साथ अमिताभ का पूरा पर्सनैलिटी बदल गया. ‘जंजीर’ ने उनके करियर को नई दिशा दी और ये डायलॉग आज भी पावर और डिसिप्लिन का साइन माना जाता है.
दीवार (1975)
‘दीवार’ में अमिताभ बच्चन का डायलॉग ‘आज खुश तो बहुत होगे तुम?’ गुस्से और दर्द से भरी एक गहरी भावना को दिखाती है. फिल्म के क्लाइमेक्स में ये डायलॉग इतना इफेक्टिव साबित हुआ कि ये आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार मोमेंट्स में गिना जाता है. अमिताभ की आवाज, उनकी आंखों के इमोशन और पूरे सीन की रफ्तार ने इस लाइन को अमर बना दिया. ‘दीवार’ को क्लासिक बनाने में इस डायलॉग की खास भूमिका है.
हिंदी सिनेमा के बड़े सुपरस्टार की बिटिया, 19 की उम्र में डेब्यू कर मचाई सनसनी, अच्छे-अच्छे स्टारकिड्स को छोड़ा पीछे
दीवार (1975)
‘दीवार’ का मशहूर डायलॉग ‘मेरे पास मां है’ भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे इमोशनल लाइनों में गिना जाता है. जब शशि कपूर प्रॉपर्टी और सुविधाओं की बात करते हैं, तब अमिताभ का ये जवाब रिश्तों की असली कीमत को उजागर करता है. ये लाइन हर पीढ़ी के दर्शकों को आज भी इमोशनल कर देती है. ‘दीवार’ की सक्सेस में इस एक डालॉग का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है.
कभी-कभी (1975)
फिल्म ‘कभी-कभी’ का रोमांटिक शेर ‘कभी-कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छांव में गुजर जाती तो शादाब हो भी सकती थी’ आज भी प्रेमियों के बीच बेहद फेमल है. अमिताभ बच्चन की गहरी आवाज और इस डायलॉग की खूबसूरत ने इसे अमर बना दिया. इस फिल्म ने उनके सेंसिटिव और जेंटल साइड को दर्शकों के सामने पेश किया, जिससे ये लाइन हिंदी सिनेमा की यादगार डायलॉग्स में शामिल हो गई.
डॉन (1978)
फिल्म ‘डॉन’ में अमिताभ बच्चन का एंटी-हीरो अंदाज आज भी लोगों को उतना ही अट्रैक्ट करता है. उनका मशहूर डायलॉग ‘डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है’ उस समय से लेकर अब तक पॉप कल्चर का हिस्सा बना हुआ है. इस डायलॉग के साथ उनका स्टाइल दर्शकों के दिलों में बस गया था. ‘डॉन’ ने अमिताभ को एक अलग ऊंचाई दी और ये लाइन आज भी सोशल मीडिया पर छाया रहता है.
कालिया (1981)
‘कालिया’ में अमिताभ बच्चन का अंदाज एक बार फिर लोगों को बेहद पसंद आया. उनका फेमस डायलॉग ‘हम जहां खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है’ आज भी पावर और एटीट्यूड की निशानी माना जाता है. इस फिल्म ने उनकी ‘एंग्री यंग मैन’ इमेज को और मजबूत किया. दर्शकों को उनका कॉन्फिडेंट स्टाइल इतना पसंद आया कि ये लाइन आज भी फिल्मों, सोशल मीडिया और आम बातचीत में मजाकिया अंदाज में दोहराई जाती है.
शहंशाह (1988)
अमिताभ बच्चन की फिल्म ‘शहंशाह’ का डायलॉग ‘रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह’ आज भी लोगों की जुबान पर छाया रहता है. इस फिल्म में उनका लुक, उनका एटीट्यूड और ये डायलॉग मिलकर एक आइकॉनिक पल बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी ये लाइन अक्सर मीम्स और फनी वीडियो में दिखाई देती है. ‘शहंशाह’ ने अमिताभ की पॉपुलैरिटी को एक बार फिर चरम तक पहुंचा दिया.
मोहब्बतें (2000)
फिल्म ‘मोहब्बतें’ में अमिताभ बच्चन का किरदार बेहद सख्त सिद्धांतों वाला दिखाया गया है. उनका डायलॉग ‘परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन’ आज भी स्कूलों, कॉलेजों और सोशल मीडिया पर मजाकिया अंदाज में दोहराया जाता है. ये लाइन भारतीय परिवारों में नियम-कायदे की सोच को भी दिखाती है. इस फिल्म ने अमिताभ को एक नए और परिपक्व किरदार में दिखाया, जिससे उनकी एक्टिंग रेंज नजर आई.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.