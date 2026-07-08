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‘मैं यूपी से हूं और मुझे अयोध्या में जमीन चाहिए...’ जब अमिताभ बच्चन का मैसेज देख उछल पड़े थे बिल्डर; अगले ही दिन भेज दिए 15 करोड़

Amitabh Bachchan Ayodhya Land: श्री राम मंदिर उद्घाटन से पहले महानायक अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में जमीन खरीदी थी. अब बिल्डर अभिनंदन लोढा ने खुलासा किया कि बिग बी ने खुद उन्हें फोन करके ये प्लॉट मांगा था. कीमत जानने के अगले ही दिन उन्होंने पैसे भी ट्रांसफर कर दिए थे. चलिए बताते हैं ये पूरा किस्सा.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 08, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 02:08 PM IST
‘मैं यूपी से हूं और मुझे अयोध्या में जमीन चाहिए...’ जब अमिताभ बच्चन का मैसेज देख उछल पड़े थे बिल्डर; अगले ही दिन भेज दिए 15 करोड़
Image Credit: Amitabh Bachchan Ayodhya LandSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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