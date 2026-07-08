/‘मैं यूपी से हूं और मुझे अयोध्या में जमीन चाहिए...’ जब अमिताभ बच्चन का मैसेज देख उछल पड़े थे बिल्डर; अगले ही दिन भेज दिए 15 करोड़

दशकों से हिंदी सिनेमा पर राज करते आ रहे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन इन दिनों अयोध्या में जमीन खरीद रहे हैं. जनवरी 2024 में श्री राम मंदिर के उद्घाटन से पहले उन्होंने वहां ‘द सरयू’ प्रोजेक्ट में एक कीमती प्लॉट खरीदा था. अब इस डील से जुड़ी एक मजेदार कहानी सामने आई है. ‘द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढा’ के मालिक अभिनंदन लोढा ने खुद बताया कि बिग बी ने इस जमीन को खरीदने के लिए उनसे कैसे संपर्क किया था. दरअसल, अमिताभ बच्चन अयोध्या के विकास से काफी प्रभावित हैं और इसी वजह से वे वहां लगातार निवेश कर रहे हैं.
उनकी इस नई डील ने रियल एस्टेट बाजार में हलचल मचा दी है. एक बड़े समिट में बातचीत के दौरान अभिनंदन लोढा ने साल 2023 के उस वाकये को याद किया, जब खुद अमिताभ बच्चन ने उनसे संपर्क किया था. उन्होंने बताया कि वे उस समय ऑस्ट्रेलिया में थे और उनके फोन पर रात के करीब 3 बजे कई मिस्ड कॉल आए. इसके बाद उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, ‘मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, जब आपको सुविधा हो तो कृपया मुझे वापस फोन करें’. ये मैसेज देखते ही अभिनंदन हैरान रह गए और उन्होंने तुरंत बिग बी को कॉल किया.
लोढा ने एक दिलचस्प किस्सा शेयर करते हुए बताया कि जब उन्होंने फोन उठाया, तो दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन थे. उन्होंने बेहद सादगी से अपना परिचय देते हुए कहा, ‘अभिनंदन जी, मैं यूपी से हूं और मुझे अयोध्या में लैंड लेनी है’. बिग बी जैसी बड़ी शख्सियत के मुंह से ये बात सुनकर बिल्डर ने बिना देर किए तुरंत हां कह दिया. उन्होंने सुपरस्टार को भरोसा दिलाया कि वे उनके लिए ये काम जरूर करेंगे. इसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाते हुए बिग बी ने जमीन की कीमत और बाकी डिटेल्स के बारे में पूछताछ की, ताकि वे डील को लेकर अपना आगे का फैसला कर सकें.
जब अभिनंदन लोढा ने अमिताभ बच्चन को बताया कि करीब 15,000 स्क्वायर फीट के इस बड़े प्लॉट की कीमत लगभग 15 करोड़ रुपये होगी, तो वो तुरंत तैयार हो गए. इसके बाद जो हुआ, उसने खुद बिल्डर को भी हैरान कर दिया. उन्होंने बिना देरी किए अगले ही दिन पूरे 15 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए. इस सौदे पर अभिनंदन लोढा ने हंसते हुए बताया, ‘मैं खुद सोच रहा था कि इतने बड़े सुपरस्टार से पैसों की बात कैसे शुरू करूं’. लेकिन महानायक की इस फुर्ती और सादगी ने इस डील को बेहद आसान बना दिया. उनकी इस बात ने हर किसी का दिल जीत लिया.
अगर काम की बात करें, तो अमिताभ बच्चन बहुत जल्द फिल्म ‘कल्कि 2898 एडी’ के दूसरे भाग में नजर आने वाले हैं. नाग अश्विन के डायरेक्शन में बनी इस साइंस-फिक्शन फिल्म में उनके साथ प्रभास और कमल हासन जैसे बड़े कलाकार मुख्य किरदारों में हैं. आपको बता दें कि साल 2024 में आए इस फिल्म के पहले भाग ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था. कमाई के मामले में भी फिल्म ने नया रिकॉर्ड बनाया और वर्ल्डवाइड 1,000 करोड़ से ज्यादा का शानदार कलेक्शन किया था. अब लोगों को इसके दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार है.
‘कल्कि 2898 एडी’ में अमिताभ बच्चन ने अश्वत्थामा का दमदार रोल निभाया था. इस फिल्म में उनके अभिनय की लोगों और क्रिटिक्स ने दिल खोलकर तारीफ की. अब सिनेमाप्रेमी इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के अगले पार्ट का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फैंस ये जानने के लिए एक्साइटेड हैं कि अगले पार्ट में भी अश्वत्थामा की कहानी क्या मोड़ लेती है? हालांकि, फिल्म मेकर्स ने अभी तक इसके सीक्वल की रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया है, लेकिन सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ इस फिल्म को लेकर अभी से जबरदस्त माहौल बना हुआ है.