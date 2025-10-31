क्या सही में सलमान संग स्क्रीन शेयर करेंगे अमिताभ बच्चन? 'बैटल ऑफ गलवान' डायरेक्टर ने वायरल फोटो का बताया सच

Battle of Galwan: सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' लगातार चर्चा में बनी हुई है. इस फिल्म की शूटिंग के दौरान का एक सीन वायरल हुआ था जिसमें अमिताभ बच्चन और फिल्म के डायरेक्टर अपूर्व लाखिया एक साथ नजर आए थे. तब से ऐसी खबरें आ रही थीं कि सलमान के साथ इस मूवी में बिग बी हैं. इन खबरों को लेकर अब फिल्म के डायरेक्टर ने चुप्पी तोड़ी और बता दिया कि आखिर सच क्या है.

क्या सलमान संग आएंगे बिग बी?

बिग बी और अपूर्व लाखिया की फोटो वायरल होने के बाद डायरेक्टर ने इस पर सफाई दी. जब इनसे पूछा गया कि क्या इस फिल्म में अमिताभ बच्चन भी है. तो इस पर अपूर्व ने कहा कि 'नहीं, वो इस फिल्म में नहीं है पास के स्टूडियों में कमर्शियल शूट करने आए थे. तो मैं उनसे मिलकर हैलो कहने गया था.' खास बात है कि अपूर्व और बिग बी इससे पहले कई फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं. जिसमें 'मुंबई से आया मेरा दोस्त' और ' एक अजनबी' शामिल है.

रियल इंसीडेंट पर बेस्ड है कहानी

'बैटल ऑफ गलवान'फिल्म की बात करें तो इसमें सलमान के अपोजिट चित्रांगदा सिंह लीड रोल में हैं. इस फिल्म में 2020 में 'बैटल ऑफ गलवान' वैली में भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच बिना हथियार के वॉर हुई थी. ऐसे में सलमान खान इस फिल्म में आर्मी अफसर का रोल निभाएंगे. इस फिल्म से सलमान का लुक भी सामने आया था जिसमें वो जख्मी हालत में नजर आए थे.सलमान की बात करें तो इन दिनों 'बिग बॉस 19' होस्ट कर रहे हैं. इस शो के बीच में ही वो कई बार इस फिल्म की शूटिंग के लिए लद्दाख गए थे. यहां तक कि जिस 'वीकेंड का वार' में सलमान नहीं आए थे तो वो एपिसोड फरहा खान, अक्षय कुमार और अरशद वारसी ने मिलकर संभाला था. सलमान आखिरी बार 'किसी का भाई किसी की जान' फिल्म में दिखे थे. ये सुपरफ्लॉप फिल्म थी.