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Hindi Newsबॉलीवुडजरूरी चीजों से ध्यान भटकने के लिए..., अमिताभ बच्चन ने समय रैना कॉन्ट्रोवर्सी के बीच एंजाइटी पर लिखा ब्लॉग

'जरूरी चीजों से ध्यान भटकने के लिए...', अमिताभ बच्चन ने समय रैना कॉन्ट्रोवर्सी के बीच 'एंजाइटी' पर लिखा ब्लॉग

Amitabh Bachchan Blog Post: अमिताभ बच्चन ने हाल ही में एक क्रिप्टिक ब्लॉग पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने 'ओवरएक्टिव माइंड' और नए विचारों के दबाव पर बात की. यह पोस्ट कॉमेडियन समय रैना के स्टैंड-अप स्पेशल 'स्टिल अलाइव' के बाद आई है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Apr 11, 2026, 04:24 PM IST
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'जरूरी चीजों से ध्यान भटकने के लिए...', अमिताभ बच्चन ने समय रैना कॉन्ट्रोवर्सी के बीच 'एंजाइटी' पर लिखा ब्लॉग

मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने हाल ही में अपने ब्लॉग पर एक बहुत ही गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली बात साझा की. उनका कहना है कि आज के इस डिजिटल युग में दुनिया को देखने का नजरिया कितना बदल गया है. जो लोग पुराने समय से लेकर आज तक का बदलाव देख चुके हैं, उनके लिए यह बदलाव एक दिलचस्प लेकिन चुनौतीपूर्ण सफर जैसा है. पहले समय की रफ्तार अलग थी, लोग चीजों को धीरे-धीरे समझते थे. आज सब कुछ तेज है, तुरंत है और लगातार बदल रहा है. 

बढ़ते मानसिक दबाव पर लिखा ब्लॉग

उन्होंने लिखा, "हर दिन नए विचार और आइडिया लेकर आता है और हर एक को उतनी ही लगन से पूरा करने की चाहत भी होती है. यह सब कुछ एक ही बार में नहीं किया जा सकता, इसलिए आप 'एक समय में एक काम' के सिद्धांत पर चलते हैं. ठीक है, लेकिन मन बार-बार याद दिलाता रहता है कि अभी क्या-क्या करना बाकी है और उससे जुड़ी बेचैनी भी बनी रहती है, तो आप सब कुछ छोड़कर आराम से बैठ जाते हैं. इस उम्मीद में कि मन अपनी यह उछल-कूद बंद कर देगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता और इंटरनेट का तूफान जोरों से चलता है, जो आपका ध्यान इतनी सारी चीजों की तरफ खींच लेता है कि यह समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि असली चीज क्या है और कौन सी है?"

अमिताभ बच्चन ने बताया, "जरूरत का जो जरूरी कंटेंट होता है, वह कभी-कभी नजरअंदाज हो जाता है या फिर मन हर चीज पर ध्यान देना चाहता है. अब, हालांकि सही विचारों को खोजने और जवाब ढूंढ़ने के तरीके काफी बेहतर हो गए हैं. जानकारी पाने की रफ्तार अब बस एक बटन दबाने जितनी तेज हो गई है. यह दिमाग के 'सोचने वाले बटन' से नहीं होता, जिसे अब 'नेट' नाम के इस माध्यम ने पीछे छोड़ दिया है और नई-नई जानकारियां हमें मजबूर करती हैं कि हम सबसे नई चीजों के पीछे भागें और पुरानी, ​​जानी-पहचानी चीजों को पीछे छोड़ दें.

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रैना कॉन्ट्रोवर्सी के बीच 'एंजाइटी' वाला पोस्ट 

वे कहते हैं कि जिन लोगों ने पुराने जमाने को जिया है और अब बिल्कुल अलग तरीकों को देखकर हैरान रह जाते हैं, उनके लिए यह समय की एक दिलचस्प कहानी है. 'समय' हमेशा से ही एक भरोसेमंद और अहम चीज रहा है और यह अपने साथ एक सुखद पुरानी यादें भी लेकर आता है, जिसे सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने उस पुराने दौर को जिया है. 

आज के जमाने के लिए शायद यह बात उतनी मायने नहीं रखती. वे तो बस 'अभी' में ही डूबे रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम अपने जमाने में डूबे रहते थे, जब हम उनकी उम्र के थे और नई-नई खोजों और निर्देशों का सामना कर रहे थे. उन्होंने कहा कि कितना दिलचस्प है यह सब.

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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