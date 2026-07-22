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4.25 लाख में खरीदा था 'मनहूस' बंगला, सिर्फ लकड़ी बेचकर हुआ था 3 गुना फायदा; जितेंद्र की किस्मत ने ऐसे मारी थी पलटी

बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर जितेंद्र ने एक समय में सिर्फ 4.25 लाख रुपये में पाली हिल का बंगला खरीदा था, जिसे वह मनहूस मानने लगे थे. लेकिन उसी प्रॉपर्टी ने उन्हें पहले बर्मा टीक की लकड़ी से तीन गुना ज्यादा मुनाफा दिलाया था और आज उसकी कीमत करीब 500 करोड़ रुपये बताई जाती है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 22, 2026, 06:30 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 06:30 PM IST
4.25 लाख में खरीदा था 'मनहूस' बंगला, सिर्फ लकड़ी बेचकर हुआ था 3 गुना फायदा; जितेंद्र की किस्मत ने ऐसे मारी थी पलटी

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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