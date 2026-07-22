4.25 लाख में खरीदा था 'मनहूस' बंगला, सिर्फ लकड़ी बेचकर हुआ था 3 गुना फायदा; जितेंद्र की किस्मत ने ऐसे मारी थी पलटी

बॉलीवुड में कई सितारों ने फिल्मों से करोड़ों रुपये की कमाई की है, लेकिन कुछ कलाकारों ने सही समय पर रियल एस्टेट में किए गए निवेश से बड़ी दौलत बनाई है. इंडस्ट्री के एक दिग्गज एक्टर ने कभी महज 4.25 लाख रुपये में मुंबई के पॉश इलाके पाली हिल में एक बंगला खरीदा था और आज उसी जमीन की कीमत सैकड़ों करोड़ रुपये पहुंच चुकी है.
जिस जमीन पर कभी बंगला था, आज उसकी कीमत लगभग 450 करोड़ रुपये आंकी जाती है. इस बंगले को खरीदने के तुरंत बाद एक्टर जितेंद्र घर से बाहर चले गए, क्योंकि उनका मानना था कि बॉक्स ऑफिस पर असफलताओं के बाद यह उनके लिए भी दुर्भाग्य लेकर आया था. आइए जानते हैं, क्या था पूरा मामला-
हाल ही में जितेंद्र ने 'द रियलिटी ड्राइव' संग बातचीत के दौरान याद किया कि उन्हें यह मौका कैसे मिला. उन्होंने बताया, 'उन दिनों एक बहुत बड़े स्टार भारत भूषण थे, जिन्होंने 'बैजू बावरा' जैसी फिल्मों में काम किया था. वे मेरे पास अपना पाली हिल वाला बंगला बेचने का ऑफर लेकर आए थे. जब मैंने अपने पिता से बात की, तो उन्होंने कहा, "चलो, हम भी एक बंगला खरीद लेते हैं." तब तक हम बहुत ही आम जीवन जीते थे. मैं 20×10 के कमरे में रहता था और गिरगांव की एक चाल में 8 लोग एक साथ रहते थे. इसलिए बंगला खरीदना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी.'
एक्टर ने बताया कि उन्होंने 4.25 लाख रुपये में वह बंगला खरीदा, जो 3,450 स्क्वायर फीट के प्लॉट पर बना था. 'हम वहां रहने चले गए, लेकिन अचानक मेरी 4 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गईं. मैंने अपने पिता से कहा, "भारत भूषण यहां से चले गए थे, अब लगता है मेरी बारी है. अगर ऐसा ही चलता रहा, तो मेरा करियर ठीक से शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा." वहीं, मेरे पिता भी इस पर सहमत हो गए और हम वहां से चले गए.' लगभग उसी समय जितेंद्र ने कफ कैसल में भी एक फ्लोर खरीदा था, जहां उन्होंने मात्र 55 रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से प्रॉपर्टी खरीदी थी.
हालांकि, उन्होंने यह सोचकर वह बंगला छोड़ दिया था कि वह मनहूस है, लेकिन बाद में वही प्रॉपर्टी उनके जीवन के सबसे फायदेमंद निवेशों में से एक साबित हुई. जिसके बाद उन्होंने वापस उस बंगले को फिर से बनाने के लिए संपर्क किया. 'मैं मान गया. आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जब उसे तोड़ा गया, तो सिर्फ उसके निर्माण में इस्तेमाल हुई बर्मा टीक की लकड़ी से ही मुझे 11.5 लाख रुपये मिले. मैंने पूरा बंगला 4.25 लाख रुपये में खरीदा था और सिर्फ लकड़ी से 11.5 लाख रुपये कमा लिए थे.' दूसरे शब्दों में कहें तो, जमीन से पैसे कमाने से पहले ही जितेंद्र ने अपने निवेश का लगभग तीन गुना पैसा कमा लिया था.
इस डील के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि, 'भारत भूषण ने बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी की वजह से यह प्रॉपर्टी बेची थी. आप सोचिए, भारत भूषण कितने नासमझ थे कि उन्होंने इतनी बढ़िया प्रॉपर्टी सिर्फ 4.25 लाख रुपये में बेच दी. वे उस वक्त बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे थे और उन्होंने एक बहुत बड़ा मौका गंवा दिया था. वे जमीन और बिल्डिंग से अलग-अलग कमाई कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पूरा सौदा सिर्फ दो दिनों में ही निपटा दिया था.'
वहीं, एक्टर जितेंद्र का मानना है कि यही वह मोड़ था, जिसने रियल एस्टेट की दुनिया में उनकी दिलचस्पी जगाई. इसके बाद उन्होंने उस प्रॉपर्टी को 'गौतम अपार्टमेंट्स' के तौर पर फिर से डेवलप किया. 'मैंने फ्लैट्स 85 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से बेचे, क्योंकि मुझे जल्दी थी. मुझे चिंता थी कि बाद में कोई उन्हें खरीदेगा नहीं.' उनके बेटे और एक्टर तुषार कपूर ने कहा, 'आज वहां फ्लैट्स लगभग 85,000 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से बिकते हैं. सिर्फ उस जमीन की कीमत ही, जिस पर बिल्डिंग बनी है, वह लगभग 450 करोड़ रुपये है.'
हालांकि, उस समय भी इस डील से अच्छा फायदा हुआ था, लेकिन दशकों में इस प्रॉपर्टी की कीमत में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है. आज 'गौतम अपार्टमेंट्स' में हर अपार्टमेंट की कीमत कई करोड़ रुपये है, जबकि सिर्फ जमीन की कीमत ही लगभग 450 करोड़ रुपये आंकी गई है, जिससे पूरी प्रॉपर्टी की कुल कीमत 500 करोड़ रुपये से कहीं ज्यादा हो गई है.