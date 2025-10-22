VIDEO: मौत से 10 दिन पहले इस गाने पर थिरकते हुए नजर आए थे असरानी, इसे देख लोगों की आंखों से निकल रहे आंसू

Asrani Last Video Before Death: दिवाली वाले दिन बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडी किंग असरानी ने दुनिया को अलविदा कह दिया. एक्टर के निधन की खबर ने सभी को हिलाकर रख दिया था. वहीं, अब सोशल मीडिया पर असरानी का देहांत से 10 दिन पहले का एक वीडियो सामने आया है. जिसमें वो डांस करते हुए नजर आ रहे हैं.

10 दिन पहले का वीडियो वायरल

84 साल के असरानी का ये वीडियो अब लोगों की आंखें नम कर रहा है. इस वीडियो में असरानी ब्लैक कलर की पैंट और प्रिटेंड कोट पहने हुए हैं और स्टेज पर खड़े होकर ताली बजा रहे हैं और डांस कर रहे हैं. ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जो लोगों को उनकी याद दिला रहा है.

नाचते आए नजर

इस वायरल वीडियो की शुरुआत में असरानी को कुछ लोग खड़े होने में मदद करते नजर आ रहे हैं. इसके बाद असरानी खुशी-खुशी गाने पर नाचने लगते है. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर पिंकी नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. जिसमें लिखा है- 'सिर्फ 10 जिन पहले का आखिरी इवेंट. वो मंच पर थे और धुनों पर नाच रहे थे. उन्होंने जिंदगी को पूरी तरह जिया. एक सच्चे रत्न कलाकार और हमारे लेजेंड असरानी साहब.'

फैंस कर रहे कमेंट्स

इस वीडियो को देखकर फैंस काफी इमोशनल हो रहे हैं. कोई एक्टर को एंटरटेनर कह रहा है तो कोई महान अभिनेता. एक यूजर ने लिखा- 'ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे.' वहीं दूसरे ने लिखा- 'वो हमारी मुस्कान थे'.

पूरा नाम था गोवर्धन असरानी

असरानी को बॉलीवुड में लोग और फैंस असरानी के नाम से ही जानते थे. लेकिन, क्या आपको पता है इनका पूरा नाम गोवर्धन असरानी था. इनका देहांत लंबी बीमारी के बाद 84 साल की उम्र में 20 अक्टूबर को हुआ. जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार मुंबई के सांताक्रूज क्रिमेटोरियम में किया गया.आपको बता दें, असरानी ने 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया. ये देखते ही देखते हिंदी सिनेमा के चहेते सितारे बन गए थे. इनकी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और एक्सप्रेशन ने इन्हें लोगों के दिलों का राजा बना दिया था.इनका एक क्लासिक किरदार है 'शोले' फिल्म का जिसमें वो जेल के वार्डन बने थे वो तो जैसे आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है.