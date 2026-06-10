/भारतीराजा: बिना बड़े सेट और स्टारडम से साबित किया, जब कहानी बड़ी हो तो फिल्मों के सेट छोटे पड़ जाते हैं

साल 1977 से पहले तमिल सिनेमा में गांवों को जिस तरह दिखाया जाता था, वो हकीकत से कोसों दूर होता था. ज्यादातर फिल्मों की शूटिंग चेन्नई के स्टूडियो सेट्स में होती थी, जहां गांवों का बनावटी माहौल तैयार किया जाता था. यहां तक की कलाकारों की भाषा, पहनावा और अभिनय भी असल जीवन से ज्यादा नाटकीय नजर आता था. गांव सिर्फ कहानी की पृष्ठभूमि बनकर रह जाते थे. लेकिन निर्देशक भारतीराजा ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया. उनकी पहली फिल्म '16 वायथिनिले' थी, जिसने तमिल सिनेमा में नई क्रांति ला दी. इस फिल्म में कमल हासन, रजनीकांत और श्रीदेवी जैसे बड़े कलाकार नजर आए थे. इस फिल्म के लिए उन्हें तमिलनाडु सरकार का सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार मिला था.
1977 में रिलीज हुई ये फिल्म तमिल सिनेमा की पहली ऐसी फिल्म मानी जाती है, जिसकी पूरी शूटिंग असली बाहरी लोकेशनों पर की गई थी. इससे पहले स्टूडियो में फिल्में बनाने का चलन था. लेकिन कम बजट में बनी इस फिल्म को शुरुआत में कोई डिस्ट्रीब्यूटर तक खरीदने तक को राजी नहीं हुआ था. यहां तक कि कई टेकनिकल सीन को फिल्माने के लिए भी पैसे नहीं थे और कलाकारों को स्लो-मोशन प्रभाव देने के लिए खुद धीरे-धीरे चलना पड़ा था. फिल्म में गांवों को बिल्कुल उसी रूप में दिखाया गया, जैसे वे वास्तव में हैं. किरदारों के कपड़े, उनकी बोली, रहन-सहन और जीवनशैली सब कुछ वास्तविक लगा. दर्शकों ने पहली बार पर्दे पर गांव की सच्ची तस्वीर देखी. यही वजह थी कि '16 वयथिनिले' सिर्फ एक फिल्म नहीं बनी, बल्कि उसने तमिल सिनेमा के कहानी कहने और फिल्म बनाने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया.
बता दें कि भारतीराजा का जन्म 17 जुलाई 1941 को तमिलनाडु के थेनी जिले के अल्ली नगरम गांव में हुआ था. उनके माता-पिता का नाम पेरिया मायाथेवर और मीनाक्षी अम्मल था. उनका असली नाम चिन्नासामी था, लेकिन बाद में वह भारतीराजा के नाम से मशहूर हुए. साधारण से परिवार से आने वाले भारतीराजा ने अपने दम पर फिल्म जगत में अलग पहचान बनाई. भारतीराजा तमिल सिनेमा के ट्रेंडसेटर माने जाते थे. उनकी फिल्मों की शुरुआत में बोले जाने वाले शब्द 'एन इनिया तमिल मक्कले…' आज भी तमिलनाडु के लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं. वह नए कलाकारों और टैलेंट को पहचानने में भी माहिर थे.
तमिल सिनेमा के कई बड़े नामों को उन्होंने ही पहली बार मौका दिया था. भारतीराजा की फिल्मों में रोमांस, सामाजिक मुद्दे और इंसानी रिश्तों की जटिलताएं एक साथ देखने को मिलती थीं. उनके किरदार किसी फिल्मी दुनिया के नहीं, बल्कि आम जिंदगी से जुड़े हुए लगते थे. जिसकी वजह से दर्शक खुद को उनकी कहानियों और किरदारों से कनेक्ट कर पाते.
दर्शकों से जुड़ने के लिए उनका एक खास अंदाज भी था.भारतीराजा अक्सर अपनी फिल्मों और पब्लिक कार्यक्रमों में 'येन इनिया तमिल मक्कले' कहकर लोगों को संबोधित करते थे, जिसका मतलब होता है, 'मेरे प्रिय तमिल लोगों.' यह सिर्फ एक संबोधन नहीं हुआ करता था, बल्कि दर्शकों के प्रति उनके सम्मान और अपनापन भी दिखाता था. वह अपने दर्शकों को सिर्फ टिकट खरीदने वाले लोग नहीं, बल्कि अपनी कहानियों का हिस्सा मानते थे.
इसके ही कलाकारों को कास्ट करने को लेकर भी भारतीराजा का नजरिया बहुत ही अलग हुआ करता था. जैसे वह फिल्मों की शूटिंग के लिए असली लोकेशन चुनते थे, ठीक उसी तरह अपने किरदारों के लिए ऐसे चेहरों की तलाश करते थे, जो कहानी की दुनिया में फिट बैठे. उन्हें स्टारडम से ज्यादा रियलस्टिक पसंद थी.
साल 1983 में आई फिल्म 'मन वासनई' के लिए उन्होंने एक्टर पांडियन को मदुरै की सड़कों पर चूड़ियां बेचते हुए देखा था. फिर क्या भारतीराजा उनकी सादगी और व्यक्तित्व से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्हें फिल्म का लीड एक्टर बना दिया. इसी फिल्म के लिए उन्होंने आशा केलुन्नी नायर को भी चुना था. ये उनकी डेब्यू फिल्म थी. उन्हें नया नाम 'रेवती' दिया और लीड एक्ट्रेस के तौर पर लॉन्च किया. इसमें भी ध्यान देने वाली बात ये है कि 'मन वासनई' का मतलब ही 'मिट्टी की खुशबू' है, जो भारतीराजा की फिल्मों की सोच को बखूबी दिखाता है.
अपने लंबे करियर में भारतीराजा ने तमिल सिनेमा को कई नए कलाकार दिए. कार्तिक और राधा ने 1981 की फिल्म 'अलैगल ओइवथिल्लै' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा. राधिका को उन्होंने 'किझाके पोगुम रेल' में मौका दिया. इसके अलावा भाग्यराज और रति अग्निहोत्री को 'पुथिया वार्पुगल' से पहचान मिली. एक्टर नेपोलियन भी उनकी फिल्म 'पुधु नेल्लु पुधु नाथु' के जरिए एक्टिंग की दुनिया में आए. इस तरह भारतीराजा ने सिर्फ बेहतरीन फिल्में ही नहीं बनाईं, साथ ही तमिल सिनेमा को कई नए दिग्गज सितारे भी दिए.इसी लिए भारतीराजा को फिल्म इंडस्ट्री में “स्टार मेकर” भी कहा जाता था
'16 वयथिनिले' की सफलता के बाद फिर साल 1980 का दशक भारतीराजा के करियर का सबसे यादगार दौर साबित हुआ. इसी दौर में उन्होंने कई ऐसी फिल्में दी, जिसने उन्हें तमिल सिनेमा के महान और वेटरन निर्देशकों की लिस्ट में शामिल कर दिया. साल 1981 में आई 'अलैगल ओइवथिल्लै' एक हिंदू लड़के और ईसाई लड़की की लव स्टोरी थी. इस फिल्म को तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के समुद्री इलाके मट्टोम में शूट किया गया था. क्रिटिक्स से इसे खूब सराहना मिली. इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस फिल्म ने तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक समेत आठ बड़े पुरस्कार अपने नाम किए.
फिर साल 1983 में आई 'मन वासनई' में भारतीराजा ने गांव के लाइफस्टाइल को बेहद करीब से बड़े पर्दे पर दिखाया. फिल्म की कहानी खेती-किसानी, जमीन और उन लोगों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो पूरी जिंदगी इन्हीं चीजों पर निर्भर होती है. फिल्म में गांव के जीवन की सादगी और संघर्ष को वास्तविक अंदाज में पेश किया गया.
वहीं, साल 1985 भारतीराजा के निर्देशन में बनी फिल्म में 'मुधल मरियाथाई' रिलीज हुई. इस फिल्म की गिनती सबसे अलग और संवेदनशील फिल्मों में गिनी जाती है. इसमें शिवाजी गणेशन ने एक गांव के सम्मानित मुखिया की भूमिका निभाई थी, जबकि राधा एक गरीब परिवार की युवती के किरदार में नजर आई थीं. दोनों के बीच बनने वाले इमोशनल रिश्ते को फिल्म में बहुत ही तरीके से बैलेंस दिखाया गया. इस फिल्म को 33वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ तमिल फीचर फिल्म का सम्मान मिला था.
तब साल 1987 में वो अपने रेगुलर स्टाइल से हटकर फिल्म 'वेदम पुधिथु' लेकर आए. इसमें भारतीराजा ने उस समय समाज में मौजूद जातिगत भेदभाव जैसे गंभीर मुद्दे को उठाया. इसे भी 1988 में राष्ट्रीय पुरस्कार में 'सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म' का सम्मान भी मिला था. भारतीराजा की इन फिल्मों ने साबित किया कि वो सिर्फ मनोरंजन करने वाले निर्देशक नहीं थे, बल्कि वे समाज की सच्चाइयों को भी बड़े पर्दे पर बड़े ही खूबसूरत अंदाज से पेश करना भी जानते थे.
अपने करियर में उन्होंने लगभग 44 फिल्मों का निर्देशन किया. उनकी कई फिल्में आज भी क्लासिक मानी जाती हैं. इनमें 'मुधल मरियाधई', 'मन वासनाई', 'पुधुमई पेन', 'वेदम पुधिथु', 'किझाक्कु चीमईइले', 'करुथम्मा' और 'नाडोड़ी थेंड्रल' जैसी यादगार फिल्में शामिल हैं.
निर्देशन के अलावा भारतीराजा एक शानदार अभिनेता भी थे. उन्होंने अभिनय की शुरुआत फिल्म 'कल्लुक्कुल ईरम' से की थी. इसके बाद वह 'निजलगल', 'धावनी कनवुगल', 'इधायम', 'आयुधा एझुथु', 'पांडिया नाडु', 'सीताकाधी', 'मानाडु', 'ईश्वरन' और 'थिरुचित्रंबलम' जैसी कई फिल्मों में नजर आए.
निर्देशन में सफलता के बाद भारतीराजा ने अभिनय की दुनिया में भी अपनी अलग पहचान बनाई. ‘आयुथ एझुथु’, ‘पांडियानाडु’, ‘मानाडु’, ‘थिरुचित्रम्बलम’, ‘महाराजा’ और हालिया मलयालम फिल्म ‘थुदरम’ में उनके अभिनय को खूब सराहा गया. 2023 में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि जब मणिरत्नम ने उन्हें ‘आयुथ एझुथु’ में एक चालाक राजनेता की भूमिका दी तो मजाक में पूछा था, “सर, आप राजनीति में आने की तैयारी तो नहीं कर रहे?” इस पर भारतीराजा ने हंसते हुए जवाब दिया था, “मेरा पहला और आखिरी प्यार सिर्फ सिनेमा है, चाहे कैमरे के पीछे रहकर हो या सामने.”